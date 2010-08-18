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"بيئة مكة" تستعد لإطلاق القافلة الإرشادية الزراعية بالمنطقة

عبر اجتماع تنسيقي والتواصل مع المزارعين والالتقاء بهم

عقد مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جار الله الغامدي؛ اجتماعًا مع مدير عام الإدارة العامة للأبحاث والإرشاد الزراعي بوزارة البيئة والمياه والزراعة الدكتور بندر بن محمد الصقهان.

جاء ذلك بحضور مدراء الإدارات والمكاتب في المحافظات المعنية لإطلاق القافلة الإرشادية الزراعية بمنطقة مكة المكرمة.

وأكد "الصقهان" على الجهود المبذولة في توعية المزارعين والمهتمين بالزراعة في جميع مناطق السعودية، والاهتمام المباشر الذي توليه وزارة البيئة والمياه والزراعة في تعزيز العمل المشترك بين المختصين والمزارعين، لتزويد المزارعين بأهم المعارف والمهارات بالخدمات الإرشادية الزراعية المتكاملة، لتغيير سلوكهم واتجاهاتهم لزيادة الإنتاج ورفع المستوى المعيشي.

من جهته أوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، أن هذا الاجتماع التنسيقي يسعى من خلال "القافلة الزراعية" لخدمة الوطن والمواطن، كما يهدف إلى التواصل مع المزارعين والالتقاء بهم للوقوف على مشاكلهم التي يواجهونها؛ حيث يتم تقديم الخدمات والتوصيات من نصح وإرشاد، وبمشاركة عدد كبير من الخبراء والمهندسين والفنيين.

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"بيئة مكة" تستعد لإطلاق القافلة الإرشادية الزراعية بالمنطقة
سبق

عقد مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جار الله الغامدي؛ اجتماعًا مع مدير عام الإدارة العامة للأبحاث والإرشاد الزراعي بوزارة البيئة والمياه والزراعة الدكتور بندر بن محمد الصقهان.

جاء ذلك بحضور مدراء الإدارات والمكاتب في المحافظات المعنية لإطلاق القافلة الإرشادية الزراعية بمنطقة مكة المكرمة.

وأكد "الصقهان" على الجهود المبذولة في توعية المزارعين والمهتمين بالزراعة في جميع مناطق السعودية، والاهتمام المباشر الذي توليه وزارة البيئة والمياه والزراعة في تعزيز العمل المشترك بين المختصين والمزارعين، لتزويد المزارعين بأهم المعارف والمهارات بالخدمات الإرشادية الزراعية المتكاملة، لتغيير سلوكهم واتجاهاتهم لزيادة الإنتاج ورفع المستوى المعيشي.

من جهته أوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، أن هذا الاجتماع التنسيقي يسعى من خلال "القافلة الزراعية" لخدمة الوطن والمواطن، كما يهدف إلى التواصل مع المزارعين والالتقاء بهم للوقوف على مشاكلهم التي يواجهونها؛ حيث يتم تقديم الخدمات والتوصيات من نصح وإرشاد، وبمشاركة عدد كبير من الخبراء والمهندسين والفنيين.

18 أغسطس 2021 - 10 محرّم 1443
05:00 PM

"بيئة مكة" تستعد لإطلاق القافلة الإرشادية الزراعية بالمنطقة

عبر اجتماع تنسيقي والتواصل مع المزارعين والالتقاء بهم

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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عقد مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جار الله الغامدي؛ اجتماعًا مع مدير عام الإدارة العامة للأبحاث والإرشاد الزراعي بوزارة البيئة والمياه والزراعة الدكتور بندر بن محمد الصقهان.

جاء ذلك بحضور مدراء الإدارات والمكاتب في المحافظات المعنية لإطلاق القافلة الإرشادية الزراعية بمنطقة مكة المكرمة.

وأكد "الصقهان" على الجهود المبذولة في توعية المزارعين والمهتمين بالزراعة في جميع مناطق السعودية، والاهتمام المباشر الذي توليه وزارة البيئة والمياه والزراعة في تعزيز العمل المشترك بين المختصين والمزارعين، لتزويد المزارعين بأهم المعارف والمهارات بالخدمات الإرشادية الزراعية المتكاملة، لتغيير سلوكهم واتجاهاتهم لزيادة الإنتاج ورفع المستوى المعيشي.

من جهته أوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، أن هذا الاجتماع التنسيقي يسعى من خلال "القافلة الزراعية" لخدمة الوطن والمواطن، كما يهدف إلى التواصل مع المزارعين والالتقاء بهم للوقوف على مشاكلهم التي يواجهونها؛ حيث يتم تقديم الخدمات والتوصيات من نصح وإرشاد، وبمشاركة عدد كبير من الخبراء والمهندسين والفنيين.

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