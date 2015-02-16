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ينفذ حضورياً.. "تعليم سراة عبيدة" يعتمد خطة الاحتفاء بيوم التأسيس

‫"العلكمي": هذه المناسبة ترسخ لدى الطلاب العمق الحضاري للدولة

اعتمدت إدارة التعليم بمحافظة سراة عبيدة، برنامج الاحتفاء بيوم التأسيس تحت شعار «يوم بدينا» وينفذ حضورياً على مستوى إدارة التعليم ومكتب التعليم بالفرشة ومدارس المحافظة للبنين والبنات، مع اتخاذ كافة التدابير الوقائية والإجراءات الصحية المُتبعة.

وفي التفاصيل، أوضح مدير التعليم بمحافظة سراة عبيدة الدكتور حسن بن محمد العلكمي أن الاحتفاء بهذه المناسبة الوطنية الغالية على قلوبنا جميعاً، يأتي للتعريف بالعمق التاريخي والحضاري والثقافي للدولة السعودية منذ تأسيسها قبل ثلاثة قرون، والتلاحم والترابط الوثيق بين المواطنين وقيادتهم، وإيماناً بأهمية تعزيز الوعي والمعرفة لدى النشء لاستذكار تاريخ الدولة السعودية التي أسسها الإمام محمد بن سعود وعاصمتها الدرعية، والولاء للقيادة الرشيدة -أيدها الله-، والاعتزاز بتاريخ هذا الوطن العظيم، وحضارته وتراثه و رموزه وقيمه الوطنية الراسخة، والوفاء لمن أسهم في خدمة الوطن من الأئمة والملوك والمواطنين.

وأضاف " العلكمي": نحتفي بهذا اليوم وكلنا فخر واعتزاز بالجذور الراسخة للدولة السعودية، واستذكار تأسيسها على يد الإمام محمد بن سعود منذ أكثر من ثلاثة قرون، وما حققته من الوحدة والأمن والاستقرار، واستمرارها في البناء والتوحيد والتنمية.

وقال مدير النشاط الطلابي بالإدارة عائض الهاجري، إنه تم توجيه جميع المدارس بنين وبنات للاحتفاء بهذه المناسبة الوطنية الغالية ورفع التقارير اللازمة والعمل على إبرازها بالشكل المميز مع تطبيق كامل الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة.

سراة عبيدة تعليم سراة عبيدة يوم التأسيس الدولة السعودية

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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ينفذ حضورياً.. "تعليم سراة عبيدة" يعتمد خطة الاحتفاء بيوم التأسيس
سبق

اعتمدت إدارة التعليم بمحافظة سراة عبيدة، برنامج الاحتفاء بيوم التأسيس تحت شعار «يوم بدينا» وينفذ حضورياً على مستوى إدارة التعليم ومكتب التعليم بالفرشة ومدارس المحافظة للبنين والبنات، مع اتخاذ كافة التدابير الوقائية والإجراءات الصحية المُتبعة.

وفي التفاصيل، أوضح مدير التعليم بمحافظة سراة عبيدة الدكتور حسن بن محمد العلكمي أن الاحتفاء بهذه المناسبة الوطنية الغالية على قلوبنا جميعاً، يأتي للتعريف بالعمق التاريخي والحضاري والثقافي للدولة السعودية منذ تأسيسها قبل ثلاثة قرون، والتلاحم والترابط الوثيق بين المواطنين وقيادتهم، وإيماناً بأهمية تعزيز الوعي والمعرفة لدى النشء لاستذكار تاريخ الدولة السعودية التي أسسها الإمام محمد بن سعود وعاصمتها الدرعية، والولاء للقيادة الرشيدة -أيدها الله-، والاعتزاز بتاريخ هذا الوطن العظيم، وحضارته وتراثه و رموزه وقيمه الوطنية الراسخة، والوفاء لمن أسهم في خدمة الوطن من الأئمة والملوك والمواطنين.

وأضاف " العلكمي": نحتفي بهذا اليوم وكلنا فخر واعتزاز بالجذور الراسخة للدولة السعودية، واستذكار تأسيسها على يد الإمام محمد بن سعود منذ أكثر من ثلاثة قرون، وما حققته من الوحدة والأمن والاستقرار، واستمرارها في البناء والتوحيد والتنمية.

وقال مدير النشاط الطلابي بالإدارة عائض الهاجري، إنه تم توجيه جميع المدارس بنين وبنات للاحتفاء بهذه المناسبة الوطنية الغالية ورفع التقارير اللازمة والعمل على إبرازها بالشكل المميز مع تطبيق كامل الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة.

16 فبراير 2022 - 15 رجب 1443
09:21 PM
اخر تعديل
16 فبراير 2022 - 15 رجب 1443
10:11 PM

ينفذ حضورياً.. "تعليم سراة عبيدة" يعتمد خطة الاحتفاء بيوم التأسيس

‫"العلكمي": هذه المناسبة ترسخ لدى الطلاب العمق الحضاري للدولة

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علي حفول - سراة عبيدة
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اعتمدت إدارة التعليم بمحافظة سراة عبيدة، برنامج الاحتفاء بيوم التأسيس تحت شعار «يوم بدينا» وينفذ حضورياً على مستوى إدارة التعليم ومكتب التعليم بالفرشة ومدارس المحافظة للبنين والبنات، مع اتخاذ كافة التدابير الوقائية والإجراءات الصحية المُتبعة.

وفي التفاصيل، أوضح مدير التعليم بمحافظة سراة عبيدة الدكتور حسن بن محمد العلكمي أن الاحتفاء بهذه المناسبة الوطنية الغالية على قلوبنا جميعاً، يأتي للتعريف بالعمق التاريخي والحضاري والثقافي للدولة السعودية منذ تأسيسها قبل ثلاثة قرون، والتلاحم والترابط الوثيق بين المواطنين وقيادتهم، وإيماناً بأهمية تعزيز الوعي والمعرفة لدى النشء لاستذكار تاريخ الدولة السعودية التي أسسها الإمام محمد بن سعود وعاصمتها الدرعية، والولاء للقيادة الرشيدة -أيدها الله-، والاعتزاز بتاريخ هذا الوطن العظيم، وحضارته وتراثه و رموزه وقيمه الوطنية الراسخة، والوفاء لمن أسهم في خدمة الوطن من الأئمة والملوك والمواطنين.

وأضاف " العلكمي": نحتفي بهذا اليوم وكلنا فخر واعتزاز بالجذور الراسخة للدولة السعودية، واستذكار تأسيسها على يد الإمام محمد بن سعود منذ أكثر من ثلاثة قرون، وما حققته من الوحدة والأمن والاستقرار، واستمرارها في البناء والتوحيد والتنمية.

وقال مدير النشاط الطلابي بالإدارة عائض الهاجري، إنه تم توجيه جميع المدارس بنين وبنات للاحتفاء بهذه المناسبة الوطنية الغالية ورفع التقارير اللازمة والعمل على إبرازها بالشكل المميز مع تطبيق كامل الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة.

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