"عطاء" تتلاشى.. "الحصيني": لم يبق منها إلا أمطار وبَرَد هنا

فيما حذّر الطلاب في أوروبا من موجة برد هي الأقوى إلا أن يصرفها الله

توقع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني، أن تتلاشى حالة #عطاء الممطرة عن المملكة، اليوم الثلاثاء، مع أمطار من خفيفة إلى متوسطة وحبات بَرَد على أجزاءٍ من الباحة وعسير وجازان ونجران واليمن.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "لأبنائنا الطلاب في أوروبا متوقع (الأيام القادمة) أن تتعرّض أوروبا لأقوى موجة برد منذ دخول شتاء هذا العام إلا أن يصرفها الله".