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5 شاشات افتراضية.. "لينوفو" تطلق نظارات واقع افتراضي بـ"5 أرواح"

يمكن استخدامها لتطبيقات التصوير ثلاثي الأبعاد والعمل الموجه بالواقع المعزز

أطلقت شركة "لينوفو" الصينية الرائدة، نظارات واقع افتراضي جديدة ثورية وُصفت بأنها بـ"5 أرواح".

وأوضح تقرير منشور عبر موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، أن نظارات "ثينك ريليتي إيه 3" للواقع الافتراضي، مزودة لأول مرة بخمس شاشات افتراضية.

ووصفت "لينوفو" تلك النظارات الذكية بأنها الأكثر "تقدمًا وتنوعًا" في العالم؛ بحيث يمكن استخدامها لتطبيقات التصور ثلاثي الأبعاد وسير العمل الموجه بالواقع المعزز.

كما أن تلك النظارات الذكية الجديدة تتميز بتصميمها القوي الأكثر متانة وأكثر أمانًا في استخدامها.

وتعمل نظارات "لينوفو" للواقع الافتراضي بمعالج من إنتاج "كوالكوم" تحت اسم "سنابدراغون إكس آر 1 إس أو سي"، ويعرض 5 شاشات افتراضية بدقة 1080 بيكسل.

كما أنها مزودة بكاميرا بدقة 8 ميغابيكسل يمكنها تصوير لقطات فيديو بدقة 1080 بيكسل، بالإضافة إلى كاميرات "عين السمكة" المزدوجة لتتبع نطاق الغرفة.

ومن المتوقع أن تبدأ "لينوفو" طرح نظاراتها الجديدة في منتصف عام 2021 الجاري.

شركة لينوفو الصينية

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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5 شاشات افتراضية.. "لينوفو" تطلق نظارات واقع افتراضي بـ"5 أرواح"
سبق

أطلقت شركة "لينوفو" الصينية الرائدة، نظارات واقع افتراضي جديدة ثورية وُصفت بأنها بـ"5 أرواح".

وأوضح تقرير منشور عبر موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، أن نظارات "ثينك ريليتي إيه 3" للواقع الافتراضي، مزودة لأول مرة بخمس شاشات افتراضية.

ووصفت "لينوفو" تلك النظارات الذكية بأنها الأكثر "تقدمًا وتنوعًا" في العالم؛ بحيث يمكن استخدامها لتطبيقات التصور ثلاثي الأبعاد وسير العمل الموجه بالواقع المعزز.

كما أن تلك النظارات الذكية الجديدة تتميز بتصميمها القوي الأكثر متانة وأكثر أمانًا في استخدامها.

وتعمل نظارات "لينوفو" للواقع الافتراضي بمعالج من إنتاج "كوالكوم" تحت اسم "سنابدراغون إكس آر 1 إس أو سي"، ويعرض 5 شاشات افتراضية بدقة 1080 بيكسل.

كما أنها مزودة بكاميرا بدقة 8 ميغابيكسل يمكنها تصوير لقطات فيديو بدقة 1080 بيكسل، بالإضافة إلى كاميرات "عين السمكة" المزدوجة لتتبع نطاق الغرفة.

ومن المتوقع أن تبدأ "لينوفو" طرح نظاراتها الجديدة في منتصف عام 2021 الجاري.

11 يناير 2021 - 27 جمادى الأول 1442
10:56 AM

5 شاشات افتراضية.. "لينوفو" تطلق نظارات واقع افتراضي بـ"5 أرواح"

يمكن استخدامها لتطبيقات التصوير ثلاثي الأبعاد والعمل الموجه بالواقع المعزز

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أطلقت شركة "لينوفو" الصينية الرائدة، نظارات واقع افتراضي جديدة ثورية وُصفت بأنها بـ"5 أرواح".

وأوضح تقرير منشور عبر موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، أن نظارات "ثينك ريليتي إيه 3" للواقع الافتراضي، مزودة لأول مرة بخمس شاشات افتراضية.

ووصفت "لينوفو" تلك النظارات الذكية بأنها الأكثر "تقدمًا وتنوعًا" في العالم؛ بحيث يمكن استخدامها لتطبيقات التصور ثلاثي الأبعاد وسير العمل الموجه بالواقع المعزز.

كما أن تلك النظارات الذكية الجديدة تتميز بتصميمها القوي الأكثر متانة وأكثر أمانًا في استخدامها.

وتعمل نظارات "لينوفو" للواقع الافتراضي بمعالج من إنتاج "كوالكوم" تحت اسم "سنابدراغون إكس آر 1 إس أو سي"، ويعرض 5 شاشات افتراضية بدقة 1080 بيكسل.

كما أنها مزودة بكاميرا بدقة 8 ميغابيكسل يمكنها تصوير لقطات فيديو بدقة 1080 بيكسل، بالإضافة إلى كاميرات "عين السمكة" المزدوجة لتتبع نطاق الغرفة.

ومن المتوقع أن تبدأ "لينوفو" طرح نظاراتها الجديدة في منتصف عام 2021 الجاري.

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