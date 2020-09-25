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"التجارة" ترخِّص لأكثر من 1.7 مليون منتج في تخفيضات اليوم الوطني

خلال الفترة من 22 إلى 24 سبتمبر الجاري

أصدرت وزارة التجارة 3.413 ترخيص تخفيضات إلكترونيًّا للمنشآت التجارية والمتاجر الإلكترونية بمناسبة اليوم الوطني للمملكة خلال الفترة من 22 إلى 24 من شهر سبتمبر الجاري.

وشملت تلك التخفيضات أكثر من مليون وسبعمائة ألف منتج غذائي واستهلاكي معروضة لدى منافذ البيع التجارية والإلكترونية بمختلف مناطق السعودية. وتصدرت قائمة أكثر السلع تخفيضًا الأجهزة الكهربائية والإلكترونية والملابس، وغيرها من السلع والمنتجات الأخرى.

وباشرت الفرق الرقابية للوزارة 497 بلاغًا تجاريًّا عن مخالفات التخفيضات، وردت لمركز بلاغات المستهلك، وطبَّقت الإجراءات النظامية حيالها وفقًا لنظام مكافحة الغش التجاري.

وتوفر وزارة التجارة تقديم خدمة تراخيص تخفيضات اليوم الوطني إلكترونيًّا؛ ليتمكن أصحاب المتاجر الإلكترونية والمحال التجارية من تقديم طلباتهم لإصدارها بشكل فوري. كما توفر الخدمة على التجار استخدام رصيد التخفيضات السنوي المخصص لهم في نظام التخفيضات الإلكتروني.

وتمكِّن هذه الخدمة أصحاب المتاجر الإلكترونية والمحال التجارية في السعودية من التقدم بطلب رخص التخفيضات، والاستفادة من الخدمة عبر الدخول على نظام التخفيضات الإلكتروني https://sales.mci.gov.sa، واختيار نوع الترخيص، واستكمال باقي الإجراءات عبر البوابة الإلكترونية، إضافة إلى تمكين المستفيدين من تسديد رسوم الرخص إلكترونيًّا عبر نظام سداد، وطباعة الترخيص.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة التجارة أطلقت نظامًا إلكترونيًّا للتخفيضات التجارية، يمكن من خلاله تقديم طلبات تراخيص التخفيضات طوال العام، منشورًا سابقًا بقائمة عام 2020.

اليوم الوطني وزارة التجارة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"التجارة" ترخِّص لأكثر من 1.7 مليون منتج في تخفيضات اليوم الوطني
سبق

أصدرت وزارة التجارة 3.413 ترخيص تخفيضات إلكترونيًّا للمنشآت التجارية والمتاجر الإلكترونية بمناسبة اليوم الوطني للمملكة خلال الفترة من 22 إلى 24 من شهر سبتمبر الجاري.

وشملت تلك التخفيضات أكثر من مليون وسبعمائة ألف منتج غذائي واستهلاكي معروضة لدى منافذ البيع التجارية والإلكترونية بمختلف مناطق السعودية. وتصدرت قائمة أكثر السلع تخفيضًا الأجهزة الكهربائية والإلكترونية والملابس، وغيرها من السلع والمنتجات الأخرى.

وباشرت الفرق الرقابية للوزارة 497 بلاغًا تجاريًّا عن مخالفات التخفيضات، وردت لمركز بلاغات المستهلك، وطبَّقت الإجراءات النظامية حيالها وفقًا لنظام مكافحة الغش التجاري.

وتوفر وزارة التجارة تقديم خدمة تراخيص تخفيضات اليوم الوطني إلكترونيًّا؛ ليتمكن أصحاب المتاجر الإلكترونية والمحال التجارية من تقديم طلباتهم لإصدارها بشكل فوري. كما توفر الخدمة على التجار استخدام رصيد التخفيضات السنوي المخصص لهم في نظام التخفيضات الإلكتروني.

وتمكِّن هذه الخدمة أصحاب المتاجر الإلكترونية والمحال التجارية في السعودية من التقدم بطلب رخص التخفيضات، والاستفادة من الخدمة عبر الدخول على نظام التخفيضات الإلكتروني https://sales.mci.gov.sa، واختيار نوع الترخيص، واستكمال باقي الإجراءات عبر البوابة الإلكترونية، إضافة إلى تمكين المستفيدين من تسديد رسوم الرخص إلكترونيًّا عبر نظام سداد، وطباعة الترخيص.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة التجارة أطلقت نظامًا إلكترونيًّا للتخفيضات التجارية، يمكن من خلاله تقديم طلبات تراخيص التخفيضات طوال العام، منشورًا سابقًا بقائمة عام 2020.

25 سبتمبر 2020 - 8 صفر 1442
11:59 PM
اخر تعديل
26 سبتمبر 2020 - 9 صفر 1442
12:19 AM

"التجارة" ترخِّص لأكثر من 1.7 مليون منتج في تخفيضات اليوم الوطني

خلال الفترة من 22 إلى 24 سبتمبر الجاري

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أصدرت وزارة التجارة 3.413 ترخيص تخفيضات إلكترونيًّا للمنشآت التجارية والمتاجر الإلكترونية بمناسبة اليوم الوطني للمملكة خلال الفترة من 22 إلى 24 من شهر سبتمبر الجاري.

وشملت تلك التخفيضات أكثر من مليون وسبعمائة ألف منتج غذائي واستهلاكي معروضة لدى منافذ البيع التجارية والإلكترونية بمختلف مناطق السعودية. وتصدرت قائمة أكثر السلع تخفيضًا الأجهزة الكهربائية والإلكترونية والملابس، وغيرها من السلع والمنتجات الأخرى.

وباشرت الفرق الرقابية للوزارة 497 بلاغًا تجاريًّا عن مخالفات التخفيضات، وردت لمركز بلاغات المستهلك، وطبَّقت الإجراءات النظامية حيالها وفقًا لنظام مكافحة الغش التجاري.

وتوفر وزارة التجارة تقديم خدمة تراخيص تخفيضات اليوم الوطني إلكترونيًّا؛ ليتمكن أصحاب المتاجر الإلكترونية والمحال التجارية من تقديم طلباتهم لإصدارها بشكل فوري. كما توفر الخدمة على التجار استخدام رصيد التخفيضات السنوي المخصص لهم في نظام التخفيضات الإلكتروني.

وتمكِّن هذه الخدمة أصحاب المتاجر الإلكترونية والمحال التجارية في السعودية من التقدم بطلب رخص التخفيضات، والاستفادة من الخدمة عبر الدخول على نظام التخفيضات الإلكتروني https://sales.mci.gov.sa، واختيار نوع الترخيص، واستكمال باقي الإجراءات عبر البوابة الإلكترونية، إضافة إلى تمكين المستفيدين من تسديد رسوم الرخص إلكترونيًّا عبر نظام سداد، وطباعة الترخيص.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة التجارة أطلقت نظامًا إلكترونيًّا للتخفيضات التجارية، يمكن من خلاله تقديم طلبات تراخيص التخفيضات طوال العام، منشورًا سابقًا بقائمة عام 2020.

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