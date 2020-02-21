"الفنون البصرية" و"دار سوذبيز" تنظّمان مؤتمر الفنون الرقمية بالسعودية

يحتضنه "بينالي الدرعية" ويتضمن فعاليات ثقافية على مدى 3 أيام

تنظّم هيئة الفنون البصرية بالشراكة مع دار سوذبيز للمزادات مؤتمر الفنون الرقمية في المملكة، كأول مؤتمر من نوعه تشهده المملكة العربية السعودية بدءاً من 25 ـ 27 فبراير 2022م، ويحتضنه معرض بينالي الدرعية للفن المعاصر، ويتضمن فعاليات ثقافية تقام على مدى ثلاثة أيام، لعرض مجموعة مختارة من أحدث إصدارات الأعمال الفنية الرقمية NFT.

ويستضيف المؤتمر في يومه الأول كوكبة من الفنانين وهواة جمع الأعمال الفنية، الرواد الذين سيتحدثون حول موضوعات متعددة، منها مقدمة حول الأعمال الفنية الرقمية NFT، والحركات الفنية ذات الصلة، في حين سيتناول اليوم الثاني تشكيل المنظومة الفنية الجديدة للأعمال الفنية الرقمية، وطرق تفاعل السوق الجديد مع سوق الفن التقليدي.

فيما سيركّز اليوم الأخير على سوق الفنون الرقمية ومستقبلها في المملكة والعالم، مع إتاحة الفرصة للحضور للمشاركة في النقاشات التي يجريها الخبراء في مختلف مجالات الفن، وتقنية سلسلة الكتل "البلوك تشين" والأعمال الفنية الرقمية. ويستعرض المعرض المصاحب مسيرة الأعمال الفنية الرقمية NFT منذ انطلاقتها قبل سبع سنوات إلى اليوم.

وأوضحت الرئيسة التنفيذية لهيئة الفنون البصرية دينا أمين، أن الفنون الرقمية تقدم لممارسي وهواة جمع الأعمال الفنية الناشئين والمتمرسين سبلاً جديدة لتجربة العروض الفنية، وجمع الأعمال الفنية والإبداع مع أقرانهم المهتمين بالفن في مختلف أنحاء العالم.

وقالت: "مع استمرار ازدهار قطاع الفنون البصرية في المملكة على نحو سريع، فإننا متحمسون للشراكة مع خبراء عالميين رواد مثل سوذبيز لإتاحة هذه الفرصة الفريدة للتعاون، والانخراط في مجال الأعمال الفنية الرقمية والفنون الرقمية في الرياض".

من جانبه، قال رئيس سوذبيز في الشرق الأوسط والهند إدوارد غيبس: "نفخر بتقديم أول مؤتمر للفنون الرقمية في المملكة بالشراكة مع هيئة الفنون البصرية، وتعد هذه الجهود التي تركّز على التعليم في مجال الأعمال الفنية الرقمية الخطوة الطبيعية التالية في تاريخ سوذبيز الحافل بدعم البرامج الثقافية المبتكرة، ودليل على التزامنا الطويل بدعم المملكة، وتقديم ما يتناغم مع أهداف رؤية المملكة 2030".

بدورها، علقت الرئيسة التنفيذية لمؤسسة بينالي الدرعية للفن المعاصر آية البكري، على استضافة البينالي للمعرض قائلة: "يسعدنا استضافة هذا المشروع الأول من نوعه في بينالي الدرعية للفن المعاصر بالتعاون مع هيئة الفنون البصرية ودار سوذبيز للمزادات، وسيكون البينالي مركّزاً على عرض ومشاركة الخبرات الفنية، والتعلّم الذي من شأنه أن يلهم الحوار الإبداعي بين الثقافات المختلفة، وأن يطور المنظومة الفنية المحلية الشاملة".

وبينت أن هذا التعاون سيثمر عنه ازدهار الاهتمام المحلي بالأعمال الفنية الرقمية، وتطوير أفضل الممارسات المعمول بها في هذا المجال، إضافة إلى إمكانية الاستماع إلى الأصوات الرائدة.



ويأتي تنظيم المؤتمر ضمن الجهود الحثيثة التي تقودها هيئة الفنون البصرية لاستضافة الأحداث العالمية في المملكة؛ لتطوير قطاع الفنون البصرية، وتنمية المواهب الفنية، وتمكين الممارسين والمتخصصين في هذا المجال الإبداعي من مختلف أنحاء المملكة، إلى جانب دعم إنتاج وعرض الأعمال الفنية بجميع أشكالها على الصعيدين المحلي والدولي؛ وذلك بهدف بناء مستقبل واعد يرتكز على الثقافة والإبداع.

