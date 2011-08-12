مواطن يوثق بالفيديو نقل لحوم مجهولة المصدر في "بطحاء قريش" بمكة

عددها فاق الـ40 ذبيحة وتفتقر لأدنى اشتراطات السلامة الصحية

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثقه أحد المواطنين داخل حي "بطحاء قريش" بمكة المكرمة أظهر فيه ثلاجة تحمل ذبائح مجهولة المصدر، وذلك بقيام شخصين بنقلها إلى المركبة الأخرى بجانب الثلاجة ولغرض مجهول وعشوائي.

وقال موثق الفيديو إن الثلاجة التي تنقل اللحوم تفتقر لأدنى مقومات السلامة الصحية مضيفاً أن العدد الذبائح التي نقلت بحسب مشاهدته وصل لأكثر من 40 ذبيحة مجهولة المصدر مشيراً إلى أن تلك اللحوم سوف توزع إلى المطاعم حسبي الله ونعم الوكيل.

وتساءل موثق الفيديو عبر رسالة وضعها عنواناً على مقطع الفيديو "مع التحية والتقدير للجهات ذات العلاقة".