"الصحة": تسجيل 32 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 28 خلال الـ24 ساعة الماضية
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء 30 نوفمبر 2021، تسجيل 32 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 549752 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 28 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 538913 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل حالتي وفاة ، ليرتفع الإجمالي إلى 8836 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 40 حالة.
"الصحة": تسجيل 32 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 28 خلال الـ24 ساعة الماضية
عبدالله البرقاوي
سبق
2021-11-30
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء 30 نوفمبر 2021، تسجيل 32 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 549752 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 28 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 538913 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل حالتي وفاة ، ليرتفع الإجمالي إلى 8836 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 40 حالة.
30 نوفمبر 2021 - 25 ربيع الآخر 1443
03:43 PM
"الصحة": تسجيل 32 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 28 خلال الـ24 ساعة الماضية
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء 30 نوفمبر 2021، تسجيل 32 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 549752 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 28 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 538913 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل حالتي وفاة ، ليرتفع الإجمالي إلى 8836 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 40 حالة.