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أمير تبوك يستقبل رئيس مجلس الجمعيات الأهلية بالمنطقة

أكد أهمية دور المجلس في نشر ثقافة العمل الأهلي ونشر أهمية "الجمعيات"

استقبل اليوم الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة تبوك، بمكتبه بالإمارة رئيس مجلس الجمعيات الأهلية بمنطقة تبوك، المهندس ممدوح بن شلال العنزي، وأعضاء المجلس.

وفي بداية اللقاء رحَّب أمير منطقة تبوك برئيس وأعضاء المجلس متمنيًا للجميع التوفيق، واستمع لشرح عن مهام المجلس، ودور المجلس بالمنطقة في تنمية وتنسيق العمل الأهلي في إطار مبادرة تنظيم وتمكين العمل الاجتماعي التنموي.

وأكد أمير تبوك أهمية دور مجلس الجمعيات الأهلية بالمنطقة لنشر ثقافة العمل الأهلي، والتوعية بأهمية الجمعيات الأهلية.. مثمنًا الدعم السخي الذي تلقاه الجمعيات الأهلية من قِبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-.

من جهته، أعرب رئيس مجلس إدارة الجمعيات الأهلية بمنطقة تبوك عن شكره لأمير تبوك على دعمه اللامحدود للجمعيات بالمنطقة، وأكد حرصه وأعضاء المجلس على العمل بجد وإخلاص في كل ما يحقق الارتقاء بالعمل الخيري بالمنطقة -بإذن الله-.

وفي نهاية الاستقبال تسلم أمير تبوك من رئيس مجلس الجمعيات الأهلية بالمنطقة درعًا تذكارية بهذه المناسبة.

تبوك أمير تبوك الأمير فهد بن سلطان رئيس مجلس الجمعيات الأهلية بتبوك ممدوح العنزي

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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أمير تبوك يستقبل رئيس مجلس الجمعيات الأهلية بالمنطقة
سبق

استقبل اليوم الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة تبوك، بمكتبه بالإمارة رئيس مجلس الجمعيات الأهلية بمنطقة تبوك، المهندس ممدوح بن شلال العنزي، وأعضاء المجلس.

وفي بداية اللقاء رحَّب أمير منطقة تبوك برئيس وأعضاء المجلس متمنيًا للجميع التوفيق، واستمع لشرح عن مهام المجلس، ودور المجلس بالمنطقة في تنمية وتنسيق العمل الأهلي في إطار مبادرة تنظيم وتمكين العمل الاجتماعي التنموي.

وأكد أمير تبوك أهمية دور مجلس الجمعيات الأهلية بالمنطقة لنشر ثقافة العمل الأهلي، والتوعية بأهمية الجمعيات الأهلية.. مثمنًا الدعم السخي الذي تلقاه الجمعيات الأهلية من قِبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-.

من جهته، أعرب رئيس مجلس إدارة الجمعيات الأهلية بمنطقة تبوك عن شكره لأمير تبوك على دعمه اللامحدود للجمعيات بالمنطقة، وأكد حرصه وأعضاء المجلس على العمل بجد وإخلاص في كل ما يحقق الارتقاء بالعمل الخيري بالمنطقة -بإذن الله-.

وفي نهاية الاستقبال تسلم أمير تبوك من رئيس مجلس الجمعيات الأهلية بالمنطقة درعًا تذكارية بهذه المناسبة.

23 ديسمبر 2019 - 26 ربيع الآخر 1441
10:17 PM

أمير تبوك يستقبل رئيس مجلس الجمعيات الأهلية بالمنطقة

أكد أهمية دور المجلس في نشر ثقافة العمل الأهلي ونشر أهمية "الجمعيات"

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صحيفة سبق الإلكترونية - تبوك
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استقبل اليوم الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة تبوك، بمكتبه بالإمارة رئيس مجلس الجمعيات الأهلية بمنطقة تبوك، المهندس ممدوح بن شلال العنزي، وأعضاء المجلس.

وفي بداية اللقاء رحَّب أمير منطقة تبوك برئيس وأعضاء المجلس متمنيًا للجميع التوفيق، واستمع لشرح عن مهام المجلس، ودور المجلس بالمنطقة في تنمية وتنسيق العمل الأهلي في إطار مبادرة تنظيم وتمكين العمل الاجتماعي التنموي.

وأكد أمير تبوك أهمية دور مجلس الجمعيات الأهلية بالمنطقة لنشر ثقافة العمل الأهلي، والتوعية بأهمية الجمعيات الأهلية.. مثمنًا الدعم السخي الذي تلقاه الجمعيات الأهلية من قِبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-.

من جهته، أعرب رئيس مجلس إدارة الجمعيات الأهلية بمنطقة تبوك عن شكره لأمير تبوك على دعمه اللامحدود للجمعيات بالمنطقة، وأكد حرصه وأعضاء المجلس على العمل بجد وإخلاص في كل ما يحقق الارتقاء بالعمل الخيري بالمنطقة -بإذن الله-.

وفي نهاية الاستقبال تسلم أمير تبوك من رئيس مجلس الجمعيات الأهلية بالمنطقة درعًا تذكارية بهذه المناسبة.

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