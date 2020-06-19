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"الصحة" تعلن تسجيل 4301 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 150292

الهند: 13586 إصابة جديدة بفيروس بكورونا

إجمالي الإصابات المؤكدة ارتفع إلى 380532

سجلت السلطات الهندية خلال الـ 24 ساعة الماضية، 13586 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وقالت وزارة الصحة إن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة ارتفع إلى 380532 حالة إصابة، فيما توفي 336 شخصاً ليصل إجمالي الوفيات إلى 12573 حالة وفاة.

الهند فيروس كورونا الجديد

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الهند: 13586 إصابة جديدة بفيروس بكورونا
سبق

سجلت السلطات الهندية خلال الـ 24 ساعة الماضية، 13586 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وقالت وزارة الصحة إن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة ارتفع إلى 380532 حالة إصابة، فيما توفي 336 شخصاً ليصل إجمالي الوفيات إلى 12573 حالة وفاة.

19 يونيو 2020 - 27 شوّال 1441
01:30 PM

الهند: 13586 إصابة جديدة بفيروس بكورونا

إجمالي الإصابات المؤكدة ارتفع إلى 380532

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت السلطات الهندية خلال الـ 24 ساعة الماضية، 13586 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وقالت وزارة الصحة إن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة ارتفع إلى 380532 حالة إصابة، فيما توفي 336 شخصاً ليصل إجمالي الوفيات إلى 12573 حالة وفاة.

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