"الجبير" يوجّه البلديات بتفعيل "غداء العيد وياهم"

لأهميتها المعنوية لعمال النظافة

وجّه أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، جميع البلديات بتفعيل مبادرة "غداء العيد وياهم" نظرًا لأهميتها المعنوية نحو عمال النظافة باعتبارهم شركاء في التنمية.

وشارك في مبادرة "غداء العيد وياهم" عدد من منسوبي أمانة المنطقة الشرقية والذين شاركوا عمال النظافة التكريم وتناول وجبة الغداء، للتعبير عن فرحة العيد ومشاركتهم تهاني العيد ضمن بيئة عمل واحدة.