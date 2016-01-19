"البنتاغون" تصف هجوم ميليشيا الحوثي على مطار أبوظبي بالإرهابي

"كيربي": ملتزمون بأمن الإمارات وتعزيز قدراتها للدفاع عن نفسها

شجب وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن الهجوم الذي قامت به ميليشيات الحوثي على الإمارات، وأعلن التزام الولايات المتحدة بأمنها، وتعزيز قدراتها للدفاع عن نفسها، حسب "العربية نت".

وتفصيلاً، قال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي إن الولايات المتحدة لديها شراكة متينة مع الإمارات "ونحن في نقاش مستمر حول العلاقات الأمنية، وتحسين قدراتهم للدفاع عن أنفسهم".

وردًّا على سؤال لـ"العربية" قال كيربي إن الحوثيين وراء الهجوم على الإمارات، مضيفًا بأن لا معلومات محددة حول تعرُّض الأمريكيين للخطر خلال هذا الهجوم.

وقال كيربي إن خطر المُسيَّرات المفخخة جديٌّ، وهناك جهدٌ كامل من قِبل الأمريكيين والشركاء والحلفاء ولكن لا أحد يستطيع ضمان نتيجة كاملة لمواجهة ذلك الخطر.

وتعهدت الولايات المتحدة الاثنين بمحاسبة الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران، التي أعلنت مسؤوليتها عن هجوم مطار أبوظبي، الذي أسفر عن مقتل ثلاثة مدنيين.

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان في بيان اليوم إن واشنطن تدين بشدة الهجوم الذي وصفه بأنه "إرهابي" على منشآت مدنية في أبوظبي بالإمارات، وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

وأضاف: "سنعمل مع الإمارات والشركاء الدوليين لمحاسبة الحوثيين"، مؤكدًا التزام أمريكا بأمن دولة الإمارات، ونحن نقف إلى جانب شركائنا الإماراتيين في مواجهة جميع التهديدات التي تتعرَّض لها أراضيهم.

بدوره، أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في اتصال هاتفي اليوم مع الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، إدانة واستنكار الولايات المتحدة بشدة للهجوم الإرهابي لميليشيا الحوثي الإرهابية على مناطق ومنشآت مدنية على الأراضي الإماراتية.

وقالت الخارجية الأمريكية في بيان: "نُجدِّد التزامنا الراسخ بأمن الإمارات، ونقف متحدين مع شركائنا الإماراتيين".

وكانت شرطة إمارة أبوظبي قد أكدت أمس اندلاع حريق؛ ما أدى إلى انفجار في 3 صهاريج نقل محروقات بترولية في منطقة مصفح آيكاد 3، بالقرب من خزانات أدنوك، إضافة لوقوع حادث حريق بسيط في منطقة الإنشاءات الجديدة في مطار أبوظبي الدولي.

وأدى الحريق إلى وفاة 3 أشخاص، هنديَّيْن وباكستاني، وإصابة 6 في انفجار صهاريج المحروقات في أبوظبي، وفق وكالة أنباء الإمارات (وام(.

وأشارت التحقيقات الأولية إلى رصد أجسام طائرة صغيرة، يُحتمل أن تكون لطائرات بدون طيار "درون"، وقعت في المنطقتين، قد تكون تسببت في الانفجار والحريق.





ومن جهتها، أعلنت ميليشيات الحوثي مسؤوليتها عن الهجوم الإرهابي، وفق ما نقلت وكالة "رويترز" عن متحدث باسمها.