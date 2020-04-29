النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بدءًا من يوم الأربعاء.. المولات تفتح أبوابها للجميع وحرارة الـ 38 شرطًا للدخول

بناء على الأمر الملكي للتخفيف عن المواطنين وزيادة الأنشطة المستثناة

تعود المولات لفتح أبوابها مجددًا من التاسعة صباحاً وحتى الخامسة مساءً، وذلك بدءًا من يوم الأربعاء، ويستمر ذلك حتى يوم الأربعاء الموافق 20 من رمضان 1441هـ بشروط من أبرزها توفير فحص طبي وتعقيم وقياس درجة الحرارة عند كل المداخل ومنع دخول أي شخص تتجاوز درجة حرارته 38 درجة.

وتفصيلاً، جاء ذلك بناءً على أمر خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- والذي جاء رغبة منه - أيده الله - في التخفيف عن المواطنين والمقيمين، وإضافة أنشطة مستثناة إلى الأنشطة المستثناة في القرارات السابقة.

وكانت أمانة منطقة الرياض قد أعلنت عن ١٣ اشتراطًا لعودة آمنة للأسواق التجارية (المولات) مبيّنة أنه سيتزامن معها تكثيف أعمال المتابعة والرقابة بهدف توفير بيئة صحية للسكان.

وقالت الأمانة: لضمان سلامة المتسوقين وتماشيًا مع التوجيهات الاحترازيّة فقد تضمنت الاشتراطات إغلاق كل أماكن الترفيه كمناطق الألعاب وإزالة الكراسي وأماكن الجلوس في الممرات، مع وجود فحص طبي وتعقيم لقياس درجة الحرارة عند كل المداخل، ومنع دخول أي شخص تتجاوز درجة حرارته 38 درجة، بالإضافة إلى توفير كمامات وقفازات بشكل كافٍ عند المداخل، والالتزام بتعقيم كامل المنشأة كل 24 ساعة.

بالإضافة إلى ذلك، تم تخصيص غرف للعزل الطبي عند وجود أي حالة اشتباه، ومنع دخول الأطفال تحت 15 عامًا، ومنع خدمة إيقاف السيارات، وتوفير عدد كافٍ من رجال الأمن، مع وجود أفراد أمن عند المداخل للتأكد من إلزام المرتادين بارتداء الكمامات.

الأسواق التجارية فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بدءًا من يوم الأربعاء.. المولات تفتح أبوابها للجميع وحرارة الـ 38 شرطًا للدخول
سبق

تعود المولات لفتح أبوابها مجددًا من التاسعة صباحاً وحتى الخامسة مساءً، وذلك بدءًا من يوم الأربعاء، ويستمر ذلك حتى يوم الأربعاء الموافق 20 من رمضان 1441هـ بشروط من أبرزها توفير فحص طبي وتعقيم وقياس درجة الحرارة عند كل المداخل ومنع دخول أي شخص تتجاوز درجة حرارته 38 درجة.

وتفصيلاً، جاء ذلك بناءً على أمر خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- والذي جاء رغبة منه - أيده الله - في التخفيف عن المواطنين والمقيمين، وإضافة أنشطة مستثناة إلى الأنشطة المستثناة في القرارات السابقة.

وكانت أمانة منطقة الرياض قد أعلنت عن ١٣ اشتراطًا لعودة آمنة للأسواق التجارية (المولات) مبيّنة أنه سيتزامن معها تكثيف أعمال المتابعة والرقابة بهدف توفير بيئة صحية للسكان.

وقالت الأمانة: لضمان سلامة المتسوقين وتماشيًا مع التوجيهات الاحترازيّة فقد تضمنت الاشتراطات إغلاق كل أماكن الترفيه كمناطق الألعاب وإزالة الكراسي وأماكن الجلوس في الممرات، مع وجود فحص طبي وتعقيم لقياس درجة الحرارة عند كل المداخل، ومنع دخول أي شخص تتجاوز درجة حرارته 38 درجة، بالإضافة إلى توفير كمامات وقفازات بشكل كافٍ عند المداخل، والالتزام بتعقيم كامل المنشأة كل 24 ساعة.

بالإضافة إلى ذلك، تم تخصيص غرف للعزل الطبي عند وجود أي حالة اشتباه، ومنع دخول الأطفال تحت 15 عامًا، ومنع خدمة إيقاف السيارات، وتوفير عدد كافٍ من رجال الأمن، مع وجود أفراد أمن عند المداخل للتأكد من إلزام المرتادين بارتداء الكمامات.

29 إبريل 2020 - 6 رمضان 1441
12:02 AM

بدءًا من يوم الأربعاء.. المولات تفتح أبوابها للجميع وحرارة الـ 38 شرطًا للدخول

بناء على الأمر الملكي للتخفيف عن المواطنين وزيادة الأنشطة المستثناة

A A A
قاسم الخبراني - الرياض
1
1,537

تعود المولات لفتح أبوابها مجددًا من التاسعة صباحاً وحتى الخامسة مساءً، وذلك بدءًا من يوم الأربعاء، ويستمر ذلك حتى يوم الأربعاء الموافق 20 من رمضان 1441هـ بشروط من أبرزها توفير فحص طبي وتعقيم وقياس درجة الحرارة عند كل المداخل ومنع دخول أي شخص تتجاوز درجة حرارته 38 درجة.

وتفصيلاً، جاء ذلك بناءً على أمر خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- والذي جاء رغبة منه - أيده الله - في التخفيف عن المواطنين والمقيمين، وإضافة أنشطة مستثناة إلى الأنشطة المستثناة في القرارات السابقة.

وكانت أمانة منطقة الرياض قد أعلنت عن ١٣ اشتراطًا لعودة آمنة للأسواق التجارية (المولات) مبيّنة أنه سيتزامن معها تكثيف أعمال المتابعة والرقابة بهدف توفير بيئة صحية للسكان.

وقالت الأمانة: لضمان سلامة المتسوقين وتماشيًا مع التوجيهات الاحترازيّة فقد تضمنت الاشتراطات إغلاق كل أماكن الترفيه كمناطق الألعاب وإزالة الكراسي وأماكن الجلوس في الممرات، مع وجود فحص طبي وتعقيم لقياس درجة الحرارة عند كل المداخل، ومنع دخول أي شخص تتجاوز درجة حرارته 38 درجة، بالإضافة إلى توفير كمامات وقفازات بشكل كافٍ عند المداخل، والالتزام بتعقيم كامل المنشأة كل 24 ساعة.

بالإضافة إلى ذلك، تم تخصيص غرف للعزل الطبي عند وجود أي حالة اشتباه، ومنع دخول الأطفال تحت 15 عامًا، ومنع خدمة إيقاف السيارات، وتوفير عدد كافٍ من رجال الأمن، مع وجود أفراد أمن عند المداخل للتأكد من إلزام المرتادين بارتداء الكمامات.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,646
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
15,297
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
20,716
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,734

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

ماذا لو..؟

ماذا لو..؟

علاء الدين براده
التداعيات الاقتصادية والاجتماعية وصعوبات التنبؤ بالمستقبل

التداعيات الاقتصادية والاجتماعية وصعوبات التنبؤ بالمستقبل

ماجد الجوهري
إعادة المفصولين للعمل

إعادة المفصولين للعمل

أحمد عجب
اختبار الأزمة

اختبار الأزمة

سعيد آل جندب
شهر رمضان فرصة للتحول نحو الأفضل

شهر رمضان فرصة للتحول نحو الأفضل

حسن آل عمير
البخل مع سبق الإصرار والتمادي..!!

البخل مع سبق الإصرار والتمادي..!!

محمد الصيـعري
الملك يوشِّح جنود "الصحة" تاج العز

الملك يوشِّح جنود "الصحة" تاج العز

علي آل شرمة
"كورونا" وإنصاف المعلمين..!!

"كورونا" وإنصاف المعلمين..!!

ساير المنيعي
أمننا الغذائي.. كيف يتحقق في زمن كورونا؟

أمننا الغذائي.. كيف يتحقق في زمن كورونا؟

عبدالرحمن المرشد
حظر التجوُّل وجماح المراهقين..!!

حظر التجوُّل وجماح المراهقين..!!

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة