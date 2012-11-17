جراحة تكميم بمستشفى سليمان الحبيب تُنهي معاناة شاب مع السمنة بعد تجاوز وزنه حاجز 200 كجم

كانت تشكو من صعوبة التنفس والشعور بالمعاناة خلال الحركة والمشي بالإضافة إلى تعرضها للتنمر

نجح فريق طبي في مركز علاج السمنة بمجمع د.سليمان الحبيب الطبي في العليا في إنهاء معاناة شاب يبلغ من العمر 16 عامًا تجاوز وزنه حاجز الـ200 كجم وكتلة جسم 72، عبر إجراء عملية تكميم معدة بالمنظار الجراحي.. هذا ما أوضحه الدكتور عزام القاضي استشاري جراحة المناظير والسمنة الحاصل على البورد والزمالة الكندية ورئيس الفريق المعالج.

وأضاف أن المريض راجع مركز علاج السمنة وهو يشكو صعوبة التنفس والشعور بالمعاناة خلال الحركة والمشي، بالإضافة إلى تعرضه للتنمر نتيجة هذا الوزن الزائد وحاجته للعلاج السلوكي والنفسي؛ موضحًا أنه تم إخضاع الشاب للفحوصات السريرية والتحاليل المخبرية الشاملة، والتأكد من ملاءمته لإجراء العملية وضمان تحقيق أعلى مستويات النجاح والأمان.

وقال الدكتور "القاضي": بعد الاطلاع على الفحوصات الطبية للشاب تم وضع خطة علاجية تشمل برنامجًا مكثفًا للحمية والرياضة، وتجهيز الشاب نفسيًّا. ومن ثم البدء بإجراء عملية تكميم المعدة بالمنظار والمتابعة مع طبيب التخدير؛ مشيرًا إلى أن العملية استغرقت ساعة واحدة، وتم فيها إزالة جزء كبير من المعدة.

وأفاد استشاري جراحة المناظير والسمنة أن العملية تكللت بالنجاح ولله الحمد؛ حيث نُقل الشاب لغرفة التنويم بعد العملية وتم وضعه تحت الملاحظة، وقد استطاع مغادرة المستشفى خلال 48 ساعة، بعد أن تم عمل برنامج للمتابعة الدورية مع الفريق المعالج وأخصائي التغذية.

وأشار الدكتور عزام القاضي، إلى أن عملية التكميم ستساعد الشاب بشكل كبير على فقدان الشراهة المفرطة للطعام والشعور بالشبع بعد تناول كمية قليلة من الأكل، موضحًا أن من المتوقع أن يفقد الشاب ما يقارب الـ80% من وزنه الزائد خلال الـ9 أشهر الأولى بعد العملية؛ شريطة الالتزام بالتعليمات المعطاة.

الجدير بالذكر أن مجموعة د.سليمان الحبيب الطبية حاصلة على شهادة الاعتماد من المؤسسة الأمريكية للاعتماد والتميز SRC، وهي إحدى المؤسسات الرائدة في تعزيز مستويات السلامة والجودة في مجال الرعاية الطبية دوليًّا؛ كذلك فإن المجموعة حاصلة على عدة شهادات محلية ودولية منها اعتماد اللجنة الدولية المشتركة لجودة منشآت الرعاية الصحية JCI، والمركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية CBAHI، والجمعية الأمريكية لعلم الأمراض CAP وهو أعلى معيار عالمي في مجال المختبرات وبنوك الدم، وجائزة HIMSS للملف الإلكتروني وتقنيات الأشعة التداخلية والعناية الحرجة عن بُعد، والجائزة الوطنية لسلامة المرضى.