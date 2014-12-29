أصدر مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة الأمير خالد الفيصل، قرارًا بتكليف الدكتور مشبب القحطاني وكيلًا لإمارة المنطقة.
"القحطاني" وكيلًا لإمارة مكة
أصدر مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة الأمير خالد الفيصل، قرارًا بتكليف الدكتور مشبب القحطاني وكيلًا لإمارة المنطقة.
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"القحطاني" وكيلًا لإمارة مكةصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-12-29
29 ديسمبر 2020 - 14 جمادى الأول 1442
12:48 PM
"القحطاني" وكيلًا لإمارة مكة
أصدر مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة الأمير خالد الفيصل، قرارًا بتكليف الدكتور مشبب القحطاني وكيلًا لإمارة المنطقة.
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