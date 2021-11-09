"تعليم الباحة" يحتفي بذكرى البيعة السابعة لخادم الحرمين الشريفين

"الزهراني" أكد أن الوطن يعيش نهضة تنموية شاملة في مختلف المجالات

احتفت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة اليوم بالذكرى السابعة لبيعة خادم الحرمين الشريفين- يحفظه الله- في حفل رعاه مدير عام التعليم بالمنطقة الدكتور عبدالخالق بن حنش الزهراني، وبحضور مساعدي المدير العام ومديري مكاتب التعليم والإدارات والمشرفين والمشرفات في مسرح الإدارة.

ورفع المدير العام للتعليم بمنطقة الباحة الدكتور عبدالخالق بن حنش الزهراني باسمه ونيابة عن منسوبي ومنسوبات وطلاب وطالبات تعليم الباحة أصدق عبارات التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز؛ بمناسبة ذكرى البيعة السابعة لتولي خادم الحرمين الشريفين مقاليد الحكم ملكًا للمملكة العربية السعودية.

وأكد المدير العام أن الوطن يعيش نهضة تنموية شاملة في مختلف المجالات واكبها الكثير من جهود التطوير والتحديث لأنظمة الدولة بما يدفع عجلة الاقتصاد المحلي ولتصبح المملكة مقصدًا اقتصاديًا وسياسيًا في مجالات عدة ومحورًا للقرار العالمي والإقليمي.

وقال "إنها ذكرى بيعة مباركة تنشر الأمل لحياة ملؤها العطاء والنماء، وتحمل في طياتها معاني العزة والمكانة الرفيعة"، وأضاف "ستبقى المملكة قلبًا نابضًا في جسدِ العالم، تحتضن القبلتين، وتملك أغلى الثروات، في ظلِ قيادة حكيمة رشيدة، على رأسها سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيزِ آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان".

وكان الحفل قد تضمّن عدة فقرات؛ تضمنت كلمة للمساعد للشؤون التعليمية للبنين علي عوضة مديس أكد خلالها أن الرسالة التعليمية والتربوية تشدد على تنشئة جيل يتشرب حب الوطن وولاة أمره ويكونون أعضاء نافعين وأبناء بارين لوطنهم وقيادتهم، كما استعرض خلال كلمة خطة الإدارة والمدارس للاحتفاء بالمناسبة وقدم شكره للمدير العام للتعليم على رعايته هذا الحفل ولجميع فرق العمل المشاركة في التنظيم والإعداد.

وتوالت فقرات الحفل لتشمل حوارًا نثريًا بعنوان "قيادة حكيمة وشعب وفي"، ولوحة إلقاء فردية باللغة الإنجليزية حملت " مشاعر الحب الصادقة في البيعة السابعة"، وفقرة إنشادية بعنوان "سلمان العروبة".