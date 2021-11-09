النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"تعليم الباحة" يحتفي بذكرى البيعة السابعة لخادم الحرمين الشريفين

"الزهراني" أكد أن الوطن يعيش نهضة تنموية شاملة في مختلف المجالات

احتفت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة اليوم بالذكرى السابعة لبيعة خادم الحرمين الشريفين- يحفظه الله- في حفل رعاه مدير عام التعليم بالمنطقة الدكتور عبدالخالق بن حنش الزهراني، وبحضور مساعدي المدير العام ومديري مكاتب التعليم والإدارات والمشرفين والمشرفات في مسرح الإدارة.

ورفع المدير العام للتعليم بمنطقة الباحة الدكتور عبدالخالق بن حنش الزهراني باسمه ونيابة عن منسوبي ومنسوبات وطلاب وطالبات تعليم الباحة أصدق عبارات التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز؛ بمناسبة ذكرى البيعة السابعة لتولي خادم الحرمين الشريفين مقاليد الحكم ملكًا للمملكة العربية السعودية.

وأكد المدير العام أن الوطن يعيش نهضة تنموية شاملة في مختلف المجالات واكبها الكثير من جهود التطوير والتحديث لأنظمة الدولة بما يدفع عجلة الاقتصاد المحلي ولتصبح المملكة مقصدًا اقتصاديًا وسياسيًا في مجالات عدة ومحورًا للقرار العالمي والإقليمي.

وقال "إنها ذكرى بيعة مباركة تنشر الأمل لحياة ملؤها العطاء والنماء، وتحمل في طياتها معاني العزة والمكانة الرفيعة"، وأضاف "ستبقى المملكة قلبًا نابضًا في جسدِ العالم، تحتضن القبلتين، وتملك أغلى الثروات، في ظلِ قيادة حكيمة رشيدة، على رأسها سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيزِ آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان".

وكان الحفل قد تضمّن عدة فقرات؛ تضمنت كلمة للمساعد للشؤون التعليمية للبنين علي عوضة مديس أكد خلالها أن الرسالة التعليمية والتربوية تشدد على تنشئة جيل يتشرب حب الوطن وولاة أمره ويكونون أعضاء نافعين وأبناء بارين لوطنهم وقيادتهم، كما استعرض خلال كلمة خطة الإدارة والمدارس للاحتفاء بالمناسبة وقدم شكره للمدير العام للتعليم على رعايته هذا الحفل ولجميع فرق العمل المشاركة في التنظيم والإعداد.

وتوالت فقرات الحفل لتشمل حوارًا نثريًا بعنوان "قيادة حكيمة وشعب وفي"، ولوحة إلقاء فردية باللغة الإنجليزية حملت " مشاعر الحب الصادقة في البيعة السابعة"، وفقرة إنشادية بعنوان "سلمان العروبة".

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"تعليم الباحة" يحتفي بذكرى البيعة السابعة لخادم الحرمين الشريفين
سبق

احتفت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة اليوم بالذكرى السابعة لبيعة خادم الحرمين الشريفين- يحفظه الله- في حفل رعاه مدير عام التعليم بالمنطقة الدكتور عبدالخالق بن حنش الزهراني، وبحضور مساعدي المدير العام ومديري مكاتب التعليم والإدارات والمشرفين والمشرفات في مسرح الإدارة.

ورفع المدير العام للتعليم بمنطقة الباحة الدكتور عبدالخالق بن حنش الزهراني باسمه ونيابة عن منسوبي ومنسوبات وطلاب وطالبات تعليم الباحة أصدق عبارات التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز؛ بمناسبة ذكرى البيعة السابعة لتولي خادم الحرمين الشريفين مقاليد الحكم ملكًا للمملكة العربية السعودية.

وأكد المدير العام أن الوطن يعيش نهضة تنموية شاملة في مختلف المجالات واكبها الكثير من جهود التطوير والتحديث لأنظمة الدولة بما يدفع عجلة الاقتصاد المحلي ولتصبح المملكة مقصدًا اقتصاديًا وسياسيًا في مجالات عدة ومحورًا للقرار العالمي والإقليمي.

وقال "إنها ذكرى بيعة مباركة تنشر الأمل لحياة ملؤها العطاء والنماء، وتحمل في طياتها معاني العزة والمكانة الرفيعة"، وأضاف "ستبقى المملكة قلبًا نابضًا في جسدِ العالم، تحتضن القبلتين، وتملك أغلى الثروات، في ظلِ قيادة حكيمة رشيدة، على رأسها سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيزِ آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان".

وكان الحفل قد تضمّن عدة فقرات؛ تضمنت كلمة للمساعد للشؤون التعليمية للبنين علي عوضة مديس أكد خلالها أن الرسالة التعليمية والتربوية تشدد على تنشئة جيل يتشرب حب الوطن وولاة أمره ويكونون أعضاء نافعين وأبناء بارين لوطنهم وقيادتهم، كما استعرض خلال كلمة خطة الإدارة والمدارس للاحتفاء بالمناسبة وقدم شكره للمدير العام للتعليم على رعايته هذا الحفل ولجميع فرق العمل المشاركة في التنظيم والإعداد.

وتوالت فقرات الحفل لتشمل حوارًا نثريًا بعنوان "قيادة حكيمة وشعب وفي"، ولوحة إلقاء فردية باللغة الإنجليزية حملت " مشاعر الحب الصادقة في البيعة السابعة"، وفقرة إنشادية بعنوان "سلمان العروبة".

09 نوفمبر 2021 - 4 ربيع الآخر 1443
01:57 AM

"تعليم الباحة" يحتفي بذكرى البيعة السابعة لخادم الحرمين الشريفين

"الزهراني" أكد أن الوطن يعيش نهضة تنموية شاملة في مختلف المجالات

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الباحة
0
37

احتفت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة اليوم بالذكرى السابعة لبيعة خادم الحرمين الشريفين- يحفظه الله- في حفل رعاه مدير عام التعليم بالمنطقة الدكتور عبدالخالق بن حنش الزهراني، وبحضور مساعدي المدير العام ومديري مكاتب التعليم والإدارات والمشرفين والمشرفات في مسرح الإدارة.

ورفع المدير العام للتعليم بمنطقة الباحة الدكتور عبدالخالق بن حنش الزهراني باسمه ونيابة عن منسوبي ومنسوبات وطلاب وطالبات تعليم الباحة أصدق عبارات التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز؛ بمناسبة ذكرى البيعة السابعة لتولي خادم الحرمين الشريفين مقاليد الحكم ملكًا للمملكة العربية السعودية.

وأكد المدير العام أن الوطن يعيش نهضة تنموية شاملة في مختلف المجالات واكبها الكثير من جهود التطوير والتحديث لأنظمة الدولة بما يدفع عجلة الاقتصاد المحلي ولتصبح المملكة مقصدًا اقتصاديًا وسياسيًا في مجالات عدة ومحورًا للقرار العالمي والإقليمي.

وقال "إنها ذكرى بيعة مباركة تنشر الأمل لحياة ملؤها العطاء والنماء، وتحمل في طياتها معاني العزة والمكانة الرفيعة"، وأضاف "ستبقى المملكة قلبًا نابضًا في جسدِ العالم، تحتضن القبلتين، وتملك أغلى الثروات، في ظلِ قيادة حكيمة رشيدة، على رأسها سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيزِ آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان".

وكان الحفل قد تضمّن عدة فقرات؛ تضمنت كلمة للمساعد للشؤون التعليمية للبنين علي عوضة مديس أكد خلالها أن الرسالة التعليمية والتربوية تشدد على تنشئة جيل يتشرب حب الوطن وولاة أمره ويكونون أعضاء نافعين وأبناء بارين لوطنهم وقيادتهم، كما استعرض خلال كلمة خطة الإدارة والمدارس للاحتفاء بالمناسبة وقدم شكره للمدير العام للتعليم على رعايته هذا الحفل ولجميع فرق العمل المشاركة في التنظيم والإعداد.

وتوالت فقرات الحفل لتشمل حوارًا نثريًا بعنوان "قيادة حكيمة وشعب وفي"، ولوحة إلقاء فردية باللغة الإنجليزية حملت " مشاعر الحب الصادقة في البيعة السابعة"، وفقرة إنشادية بعنوان "سلمان العروبة".

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,234
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,035
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,116
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,185

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

إنجازات قائد استثنائي

إنجازات قائد استثنائي

ماجد البريكان
في معنى أن تكون حرًّا

في معنى أن تكون حرًّا

مها الجبر
العُهر السياسي والمدلل

العُهر السياسي والمدلل

عبدالرحمن القحطاني
7 سنوات عامرة بالعطاء والنماء

7 سنوات عامرة بالعطاء والنماء

علي آل شرمة
أما آن لإعلامنا أن يتسعود؟

أما آن لإعلامنا أن يتسعود؟

بندر مغرم الشهري
التحليل العقاري والتضليل..!

التحليل العقاري والتضليل..!

عبدالرحمن المرشد
قرداحي.. وقصة الذئب

قرداحي.. وقصة الذئب

ماجد البريكان
أحمق من.. "وزير"

أحمق من.. "وزير"

مها الجبر
"ما فينا" نتحمل "هيك" تصرفات

"ما فينا" نتحمل "هيك" تصرفات

حسن آل عمير
الصحافي.. وكاريزما المذيع..!

الصحافي.. وكاريزما المذيع..!

ماجد الحربي
"قرداحي" يستعين بصديق السوء

"قرداحي" يستعين بصديق السوء

علي آل شرمة
هل هناك خطر من المُفترسات؟

هل هناك خطر من المُفترسات؟

عبدالمحسن الحارثي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة