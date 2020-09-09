شاهد.. وكيل جامعة شقراء للشؤون التعليمية يتفقَّد كليات الدوادمي وساجر والقويعية

التقى طلاب كلية الطب.. وتابع تنفيذ استراتيجية "التعليم المدمج التفاعلي"

سعيًا من قيادة الجامعة للاطمئنان على سير العملية التعليمية على أكمل وجه، قام وكلاء الجامعة وقياداتها بزيارة تفقدية لكليات الجامعة في جميع المحافظات.

وفي التفاصيل، بدأت تلك الزيارات بقيام وكيل الجامعة للشؤون التعليمية، الدكتور عبد العزيز بن سليمان السياري، بزيارة لكلية الطب بالدوادمي، وكان في استقباله المشرف على عمادة كلية الطب بالدوادمي الدكتور فراس بن منصور المرشد، ووكيل كلية الطب بالدوادمي للشؤون التعليمية الدكتور عادل بن إبراهيم السنيد، ورؤساء الأقسام، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية.

واستهل السياري الزيارة بجولة على معامل الكلية المختلفة، بما فيها متحف التشريح، ومعمل الكيمياء الحيوية، والأحياء الدقيقة، وعلم الأمراض، وعلم وظائف الأعضاء. واستمع لشرح تفصيلي عن مجموعة الإجراءات التي اتخذتها كلية الطب بالدوادمي، التي من شأنها تعزيز الاتجاهات الإيجابية نحو العملية التعليمية، والمحافظة على سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والموظفين من خلال اتباع إجراءات السلامة الصادرة عن الجهات الرسمية المعنية، مع التشديد على تحقيق جميع الأهداف التعليمية، بما في ذلك استراتيجية التعليم المدمج التفاعلي (Interactive blended learning) ، وهي إحدى أهم الاستراتيجيات التعليمية المستخدمة للتغلب على القيود المفروضة على التعليم باستخدام الطرق التقليدية، بوصفها مزيجًا من التعلم وجهًا لوجه، والتعلم الإلكتروني، بما يضمن زيادة فاعلية التعلم، وتنوع وسائل المعرفة، وإتقان بعض المهارات العملية.

وتابع "السياري" استخدام أسلوب التعلم المبني على الفريق؛ إذ يتم تقسيم الطلاب إلى مجموعات صغيرة، تتفاعل مع بعضها لتطبيق المحتوى العلمي بصوره العلمية المحتملة بشكل تدريجي على هيئة مهام فردية وجماعية تحت إشراف عضو هيئة التدريس الذي يمكّنهم من الحصول على ردود فعل فورية، ومعالجة فجوات الفهم عن طريق محاضرات مصغرة.

واطلع وكيل الجامعة على مركز التدريب والمحاكاة، وما له من أهمية بالغة في هذه المرحلة لتحقيق الكفاءة المهارية المطلوبة؛ إذ يوفر المركز العديد من التقنيات المتقدمة التي تحاكي أكثر من سيناريو متخصص للأطفال والبالغين من خلال استخدام المريض الافتراضي والدمى الإلكترونية عالية الدقة.

وفي إطار جهود الكلية المبذولة لتهيئة أعضاء هيئة التدريس والطلاب استمع لشرح مفصل عن البرامج والدورات التي أقيمت للتدريب على استخدام المنصات الإلكترونية، وإصدار الأدلة التعريفية بمختلف أنماط التعليم المستخدمة، التي تعتمد على تنشيط الطالب، واستثارة دافعيته لتمكينهم من التحصيل العلمي وتحقيق نواتج التعلم المطلوبة.

وفي غضون ذلك تم تنظيم يوم تعريفي عن بعد لجميع طلاب كلية الطب بالدوادمي، وتقديم دليل إلكتروني إرشادي للطالب، مع إتاحة آلية للتواصل مع أعضاء هيئة التدريس بشكل تفاعلي عن بعد بالفيديو، أو حضوريًّا بعد أخذ موعد بشكل إلكتروني خلال الساعات المكتبية لضمان تقديم الدعم المتكامل، مع أخذ الاحترازات اللازمة.

‏وقام الدكتور السياري بجولة تفقدية في كلية العلوم والدراسات الإنسانية بالدوادمي، والتقى وكيل الكلية للتطوير والجودة الدكتور حسن الشهري، كما اجتمع بعدد من أعضاء هيئة التدريس، واطلع على استعدادات وخطط الكلية للعام الجامعي الجديد، وتجهيزات معامل الكلية. كما تفقد كلية الهندسة بالدوادمي، والتقى عميد الكلية الدكتور عادل البلوي، وعددًا من أعضاء هيئة التدريس، ومنسوبي الكلية، واطلع على استعدادات الكلية للعام الجامعي الجديد، وتفقد معامل الهندسة، ثم زار كلية الصيدلة بالدوادمي، والتقى عميد الكلية الدكتور عبدالله بن عبدالرحمن الدعجاني، وعددًا من أعضاء هيئة التدريس ومنسوبي الكلية.

ثم توجه وكيل الجامعة إلى كلية التربية بالدوادمي، والتقى عميد الكلية الدكتور لفا الحافي، وعددًا من أعضاء هيئة التدريس ومنسوبي الكلية، ثم تفقد كلية العلوم الطبية التطبيقية بالدوادمي، والتقى عميد الكلية الدكتور ناهض القويز، وعددًا من أعضاء هيئة التدريس، واطلع على استعدادات الكلية للعام الجامعي الجديد، وتجهيزات معامل ومختبرات الكلية. كما تفقد كلية المجتمع، والتقى وكيل الكلية الدكتور محمد الشريف، وعددًا من منسوبي الكلية. ‏ثم قام بجولة تفقدية لكلية العلوم والدراسات الإنسانية بالدوادمي، والتقى وكيل الكلية للتطوير والجودة الدكتور حسن الشهري.

وواصل وكيل الجامعة للشؤون التعليمية جولته التفقدية بزيارة لكلية العلوم والآداب بساجر، والتقى عميد الكلية الدكتور عبدالله بن مدهش، ووكلاء الكلية، وعددًا من أعضاء هيئة التدريس؛ وذلك لمتابعة سير العملية التعليمية عن بعد.

وختم السياري جولاته التفقدية بزيارة لكليات الجامعة في محافظة القويعية، وقام بجولة في كلية العلوم الطبية بالقويعية، وكان في استقباله عميد الكلية الدكتور بدر العتيبي، واطلع على استعدادات الكلية في هذا الشأن، وتجهيزات التعليم الإلكتروني، ‏ثم تفقد كلية العلوم والدراسات الإنسانية بالقويعية، والتقى عميد الكلية الدكتور إبراهيم المحيسن، ووكلاء الكلية وأعضاء هيئة التدريس؛ لمتابعة سير العملية التعليمية عن بعد.

ووجّه وكيل الجامعة شكره للجميع على الجهود المبذولة في الأصعدة المختلفة للارتقاء بالعملية التعليمية.