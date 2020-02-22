"تحريات المدينة" تطيح بعصابة تمتهن السرقات مكونة من مواطن وامرأتين مقيمات

قيمة المسروقات تجاوزت 600 ألف ريال وتم إحالة الجناة إلى النيابة العامة

تمكنت شرطة منطقة المدينة المنورة، ممثلة في إدارة التحريات والبحث الجنائي بقيادة العقيد مشاري الفريدي، من الإطاحة بعصابة تمتهن السرقات، مكونة من مواطن وامرأتين مقيمتين من الجنسية النيجيرية؛ حيث وصل عدد الجرائم المرتكبة ٢٩ حالة سرقة منوعة، وبلغت قيمة المسروقات أكثر من ٦٥٠ ألف ريال، حيث أشرف وتابع عملية القبض عليهم مدير الشرطة اللواء مبارك العصيل.

وتفصيلاً، تلقت إدارة التحريات والبحث الجنائي بالمدينة بلاغات عديدة لقضايا سرقات مجهولة ومبالغ مالية متفاوتة بأسلوب متخفٍ وغامض؛ حيث تم تشكيل فريق عمل متخصص لمثل هذا النوع من الجرائم، وتم إعداد خطة أمنية دقيقة ومحكمة نتج عنها القبض على الجناة في وقت قياسي، أدى إلى إحباط الجناة والاعتراف بالجرائم التي قاموا بها، وذلك وفق نتائج بحثية أكدتها المصادر السرية لدى فريق البحث والتحري.

وبحسب المعلومات، فإنه تم الإطاحة بأفراد العصابة، والذي تمثل أسلوبهم الإجرامي بقيام امرأتين بالعمل في المنازل في مجال التجميل، ومن ثم رصد وتقييم ما يستحق السرقة من أموال وممتلكات ثمينة عينية، وبعد التأكد من خلو المنازل من سكانها ووجودهم في مناسبات أو أفراح خاصة لهم، يقوم ثالثهم بالسرقة وإتمام جريمته.

كما أنه بمجرد القبض على الجناة وانكشاف أمرهم، انهالوا جميعًا بالاعتراف مباشرة، وحدد دور كل متهم في ارتكاب جرمه، وضبط معهم بعض المجوهرات المسروقة، حيث اعترفوا بجرمهم جملة وتفصيلاً، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحق الجناة وإحالتهم للنيابة العامة.