شاهد.. مقطع تأثر "السديس" خلال إمامته لصلاة العشاء بالحرم المكي
بدا متأثراً بشدة خلال تلاوته آيات من سورة المعارج
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو بثته قناة السعودية للرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبد الرحمن السديس خلال الساعات الماضية بشكل لافت وهو متأثراً خلال إمامته لصلاة العشاء اليوم الأحد في الحرم المكي.
وعقب تلاوة سورة الفاتحة بدا الشيخ السديس متأثراً بشدة خلال تلاوته آيات من سورة المعارج الآية ( يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ (11) وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ
شاهد.. مقطع تأثر "السديس" خلال إمامته لصلاة العشاء بالحرم المكي
هادي العصيميسبق2021-02-22
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو بثته قناة السعودية للرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبد الرحمن السديس خلال الساعات الماضية بشكل لافت وهو متأثراً خلال إمامته لصلاة العشاء اليوم الأحد في الحرم المكي.
وعقب تلاوة سورة الفاتحة بدا الشيخ السديس متأثراً بشدة خلال تلاوته آيات من سورة المعارج الآية ( يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ (11) وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو بثته قناة السعودية للرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبد الرحمن السديس خلال الساعات الماضية بشكل لافت وهو متأثراً خلال إمامته لصلاة العشاء اليوم الأحد في الحرم المكي.
وعقب تلاوة سورة الفاتحة بدا الشيخ السديس متأثراً بشدة خلال تلاوته آيات من سورة المعارج الآية ( يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ (11) وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ