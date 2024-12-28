"كروز السعودية" توقِّع اتفاقية مع "جامعة الأمير مقرن" لدعم وتطوير القطاع السياحي

وقَّعت «كروز السعودية Cruise Saudi »، إحدى الشركات المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، والمسؤولة عن تطوير قطاع الرحلات البحرية في المملكة، اتفاقية تعاون مع «جامعة الأمير مقرن بن عبدالعزيز» مؤخرًا؛ لتدريب الكوادر الوطنية في المجال السياحي، وتوفير قوة عاملة محلية متميزة وذات كفاءة عالية، إضافة إلى تعزيز التعاون المشترك بينها لدعم وتطوير قطاع السياحة في المملكة، وتعظيم دوره الاقتصادي المنشود بوصفه أحد المحركات الرئيسية الداعمة لمسيرة التنمية الشاملة في مملكتنا الغالية.

وقَّع الاتفاقية رئيس جامعة الأمير مقرن بن عبدالعزيز الدكتور نبيل بن علي الراجح، والرئيس التنفيذي للاستراتيجية بـ «كروز السعودية» غسان عقيل خان، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبَيْن.

وعبَّر الدكتور نبيل الراجح عن سعادته بتوقيع الاتفاقية مع «كروز السعودية» لدعم قطاع سياحة الرحلات البحرية في المملكة، بوصفه قطاعًا جديدًا وواعدًا، يسهم بفاعلية في تطوير صناعة السياحة المتنامية في المملكة.

وأشار إلى أن الاتفاقية تأتي في إطار الاستراتيجيات التي تنتهجها الجامعة، المنبثقة من رؤية المملكة ٢٠٣٠ الهادفة إلى تعزيز السياحة الداخلية؛ لدفع مسيرة الاقتصاد السعودي، وتنويع مصادر الدخل الوطني، وخلق المزيد من الفرص الوظيفية للشباب السعودي.

وأكد في الوقت ذاته حرص جامعة الأمير مقرن بن عبدالعزيز، بوصفها جهة تعليمية متميزة بريادتها التعليمية في مجال السياحة والضيافة، على دعم وتطوير قطاع السياحة من خلال تأهيل وتطوير الكوادر الوطنية، الذي يأتي في أول توجهات الجامعة الاستراتيجية بالتعاون مع الجامعات العالمية العريقة، مثل كلية لوزان السويسرية العريقة للفندقة EHL المصنفة عالميًّا بالمركز الأول في مجال الضيافة؛ لتقديم كل ما من شأنه دعم ورفعة الوطن.

من جانبه، قال غسان عقيل خان إن توقيع هذه الاتفاقية يأتي في إطار الجهود البارزة التي تبذلها «كروز السعودية» لتوقيع العديد من اتفاقيات الشراكة الهادفة والمثمرة مع العديد من الجهات الحكومية، والمؤسسات التعليمية، والشركات المحلية والدولية؛ لتطوير السياحة البحرية في المملكة، وتنظيمها وتنميتها والترويج لها، باعتباره رافدًا مهمًّا من روافد الاقتصاد الوطني.

وأوضح "غسان" أن الاتفاقية تهدف إلى التعاون بين الطرفَيْن لتقديم برامج مهنية مشتركة، وتطبيقية متخصصة في مجال السياحة، تشمل (دبلومات، ودورات متخصصة، ولقاءات مؤتمرية.. وغيرها)، ودعم برنامج (سفراء الكروز) الذي أطلقته «كروز السعودية» بالتعاون مع شركة (MSC Cruises)، وجامعة الأمير مقرن بن عبدالعزيز؛ لتدريب الكوادر الوطنية، وصقل مهاراتهم، وتمنية قدراتهم بالمعرفة التقنية والخبرة المهنية في صناعة الرحلات البحرية، والسياحة والضيافة؛ لبناء قادة الصناعة في المستقبل، والعمل على تحقيق هدف الشركة الرامي إلى خلق 50,000 وظيفة مباشرة وغير مباشرة بحلول عام 2035.

وسيتم بموجب تلك الاتفاقية تنظيم دورات تدريبية متطورة لطلاب كلية الأعمال والسياحة بجامعة الأمير مقرن بن عبدالعزيز، بالتعاون مع «كروز السعودية» في مجال السياحة البحرية، وستكون مدتها ثلاثة أشهر، وتتفاوت بين التدريب العادي والمكثف، وتتضمن التدريب العملي الميداني أو على متن السفن، مع توزيع الطلاب على جميع الأقسام ذات العلاقة حسب الإمكانية لتأهيلهم بشكل يضمن تحقيقهم متطلبات التدريب. وسيتم تقديم شهادة تدريب للطلاب في نهاية الدورات التدريبية.

وتأتي تلك الاتفاقية ضمن الاتفاقيات العديدة التي وقَّعتها «كروز السعودية» مؤخرًا لتطوير قطاع الرحلات البحرية؛ لتصبح المملكة وجهة عالمية رائدة للرحلات البحرية. وقد نجحت الشركة في فترة وجيزة منذ إطلاقها في يناير 2021م في بناء شراكات رئيسية مهمة مع جهات عدة داخل المملكة وفي الخارج، من بينها شراكتها الاستراتيجية مع شركتين من كبرى شركات الرحلات البحرية في العالم، هما: شركة (إم.إس.سي MSC Cruises )، وشركة (سينيك Scenic)، فضلاً عن حصولها على عضوية في ثلاث هيئات دولية رائدة، هي: المجلس العالمي للسفر والسياحة، والرابطة الدولية لخطوط الرحلات البحرية، وجمعية موانئ الرحلات البحرية في البحر الأبيض المتوسط. وكذلك نجاحها في استقبال أكثر من 20,000 ضيف خلال موسم صيف 2021.