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جامعة الملك فيصل تحصد المركز الثاني في مسابقة ميدان الأحساء

أعلنت نتائجها مؤسسة عبدالمنعم الراشد الإنسانية

حصدت جامعة الملك فيصل ممثلة بالمدينة الجامعية المركز الثاني في مسابقة ميدان الأحساء التي أعلنت نتائجها النهائية مؤسسة عبدالمنعم الراشد الإنسانية، وأمانة الأحساء، وذلك في حفل أُقيم مؤخرًا في مقر المؤسسة.

وقد تم اختيار التصاميم الفائزة بعد تحكيم 70 مشاركة، تقدم بها أفراد وجهات أكاديمية مختلفة بالأحساء، وتم فرزها إلى 60 مشاركة بعد استبعاد التصاميم غير المستكملة للمعايير. بعدها تم الوصول إلى أفضل 10 مشاركات، تمت تصفيتها من قِبل لجنة التحكيم التي تشكَّلت من قِبل فريق الإدارة التنفيذية لمؤسسة عبدالمنعم الراشد الإنسانية وهيئة المهندسين بالأحساء، إضافة إلى التصويت العام.

واحتكمت اللجنة في تقييمها إلى مجموعة من المعايير التي تم إعلانها فور إطلاق المسابقة في 23 أغسطس. وكان من بين أهم الشروط انطلاق التصميم من توجهات رؤية السعودية 2030، وأصالة التصميم وحداثته، وقابليته للتنفيذ، ووضوحه من حيث المسمى والفكرة.

يُذكر أن مسابقة ميدان الأحساء تهدف إلى تشجيع المبدعين على المشاركة في تقديم تصاميم للميادين، تسهم في تجميل المحافظة، وتحفيز المهتمين من ذوي الاختصاص على تنفيذ أفكارهم على أرض الواقع، إلى جانب رفع مستوى تفاعل أفراد المجتمع للتواصل والمشاركة في مشاريع الأحساء.

الأحساء ميدان الأحساء جامعة الملك فيصل أمانة الأحساء مسابقة ميدان الأحساء

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جامعة الملك فيصل تحصد المركز الثاني في مسابقة ميدان الأحساء
سبق

حصدت جامعة الملك فيصل ممثلة بالمدينة الجامعية المركز الثاني في مسابقة ميدان الأحساء التي أعلنت نتائجها النهائية مؤسسة عبدالمنعم الراشد الإنسانية، وأمانة الأحساء، وذلك في حفل أُقيم مؤخرًا في مقر المؤسسة.

وقد تم اختيار التصاميم الفائزة بعد تحكيم 70 مشاركة، تقدم بها أفراد وجهات أكاديمية مختلفة بالأحساء، وتم فرزها إلى 60 مشاركة بعد استبعاد التصاميم غير المستكملة للمعايير. بعدها تم الوصول إلى أفضل 10 مشاركات، تمت تصفيتها من قِبل لجنة التحكيم التي تشكَّلت من قِبل فريق الإدارة التنفيذية لمؤسسة عبدالمنعم الراشد الإنسانية وهيئة المهندسين بالأحساء، إضافة إلى التصويت العام.

واحتكمت اللجنة في تقييمها إلى مجموعة من المعايير التي تم إعلانها فور إطلاق المسابقة في 23 أغسطس. وكان من بين أهم الشروط انطلاق التصميم من توجهات رؤية السعودية 2030، وأصالة التصميم وحداثته، وقابليته للتنفيذ، ووضوحه من حيث المسمى والفكرة.

يُذكر أن مسابقة ميدان الأحساء تهدف إلى تشجيع المبدعين على المشاركة في تقديم تصاميم للميادين، تسهم في تجميل المحافظة، وتحفيز المهتمين من ذوي الاختصاص على تنفيذ أفكارهم على أرض الواقع، إلى جانب رفع مستوى تفاعل أفراد المجتمع للتواصل والمشاركة في مشاريع الأحساء.

22 يناير 2021 - 9 جمادى الآخر 1442
11:51 PM

جامعة الملك فيصل تحصد المركز الثاني في مسابقة ميدان الأحساء

أعلنت نتائجها مؤسسة عبدالمنعم الراشد الإنسانية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الأحساء
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حصدت جامعة الملك فيصل ممثلة بالمدينة الجامعية المركز الثاني في مسابقة ميدان الأحساء التي أعلنت نتائجها النهائية مؤسسة عبدالمنعم الراشد الإنسانية، وأمانة الأحساء، وذلك في حفل أُقيم مؤخرًا في مقر المؤسسة.

وقد تم اختيار التصاميم الفائزة بعد تحكيم 70 مشاركة، تقدم بها أفراد وجهات أكاديمية مختلفة بالأحساء، وتم فرزها إلى 60 مشاركة بعد استبعاد التصاميم غير المستكملة للمعايير. بعدها تم الوصول إلى أفضل 10 مشاركات، تمت تصفيتها من قِبل لجنة التحكيم التي تشكَّلت من قِبل فريق الإدارة التنفيذية لمؤسسة عبدالمنعم الراشد الإنسانية وهيئة المهندسين بالأحساء، إضافة إلى التصويت العام.

واحتكمت اللجنة في تقييمها إلى مجموعة من المعايير التي تم إعلانها فور إطلاق المسابقة في 23 أغسطس. وكان من بين أهم الشروط انطلاق التصميم من توجهات رؤية السعودية 2030، وأصالة التصميم وحداثته، وقابليته للتنفيذ، ووضوحه من حيث المسمى والفكرة.

يُذكر أن مسابقة ميدان الأحساء تهدف إلى تشجيع المبدعين على المشاركة في تقديم تصاميم للميادين، تسهم في تجميل المحافظة، وتحفيز المهتمين من ذوي الاختصاص على تنفيذ أفكارهم على أرض الواقع، إلى جانب رفع مستوى تفاعل أفراد المجتمع للتواصل والمشاركة في مشاريع الأحساء.

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