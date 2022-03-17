"العدل": 2288 وكالة أُصدرت عن بُعد خلال اليوم الأول

98% منها تمت عبر "ناجز" دون تدخل منسوبي الوزارة

كشفت وزارة العدل أن خدمة إصدار الوكالات بجميع أنواعها عن بُعد، استفاد منها العديد من أطراف الوكالات التي بلغ إجمالي الصادر منها حتى الآن 2288 وكالة 98% منها تمت من خلال بوابة ناجز najiz.sa دون تدخل من منسوبي الوزارة.

وقدم مركز التواصل الموحد 1950 خدماته للمستفيدين الذين يصدرون الوكالة للمرة الأولى.

وأعلنت الوزارة، أمس، جاهزيتها لإصدار الوكالات بجميع أنواعها عن بُعد، من خلال بوابة ناجز najiz.sa، وذلك للمستفيدين الذين أصدروا وكالات في السابق، أو من خلال الاتصال بمركز التواصل الموحد 1950 وذلك للمستفيدين الذين لم يصدروا أي وكالة في السابق.

وقالت "العدل": هذه الخطوة تأتي للحد من وجود المستفيدين في الدوائر الحكومية، وتعزيز التعاملات الإلكترونية وتفعيل منصات تقديم الخدمات الإلكترونية عن بُعد، وذلك بإتاحة الإصدار عن بُعد لجميع أنواع الوكالات وتشمل البنود مرتفعة ومنخفضة المخاطر، موضحة أن سريان الوكالة الصادرة سيكون حده الأقصى ثلاثة أشهر.

وأكدت الوزارة جاهزية كتاب العدل لاستقبال الاتصال من جميع أنحاء المملكة، ليتم تقديم الخدمة لمن لم يسبق لهم إصدار وكالة، وذلك من خلال مركز التواصل الموحد 1950؛ وبذلك تكون خدمات الوكالات متاحة عن بعد بالكامل.

وأشارت إلى أن هذه الخطوة تأتي في ظل متابعتها لمستجدات انتشار فيروس "كورونا" الجديد، والتدابير الاحترازية التي اتخذتها الدولة على جميع الأصعدة بالتعاون مع العديد من الجهات الحكومية ذات العلاقة للتصدي لهذا الفيروس ومنع انتشاره داخل المملكة؛ حفاظاً على سلامة المواطنين والمقيمين.