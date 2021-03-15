النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

على حساب القادسية.. التعاون يخطف بطاقة التأهل إلى نصف نهائي كأس الملك

في اللقاء الأول لمدرب الفريق وبهدفي "توامبا" والنابت

خطف التعاون بطاقة التأهل لدور نصف نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم، بعد أن أقصى نظيره القادسية 2/1، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الاثنين، على أرض ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في بريدة، في ربع نهائي كأس الملك.

الشوط الأول انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، حيث كان التعاون المبادر في التسجيل عند الدقيقة العاشرة من قدم الكاميروني "توامبا " عبر تسديدة صعبه جداً على حارس مرمى القادسية محمد الواكد.

حاول الضيوف تعديل النتيجة في وقت مبكر، لكن ذلك لم يتحقق لهم إلا عند الدقيقة 42 حينما استثمر هداف الفريق حسن العمري عرضية مثالية وصلته من "ستانلي " وقبله من " اسبريا " ترجمها الأول داخل شباك كاسيو.

وفي الشوط الثاني وتحديداً عند الدقيقة 58 أحرز سميحان النابت الهدف الثاني للتعاون بعد أن وصلته كرة ولا أجمل من "كاكو "، أسكنها الأول داخل شباك الواكد.


وحافظ التعاون على نتيجة التقدم حتى صافرة النهاية.


الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
على حساب القادسية.. التعاون يخطف بطاقة التأهل إلى نصف نهائي كأس الملك
سبق

خطف التعاون بطاقة التأهل لدور نصف نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم، بعد أن أقصى نظيره القادسية 2/1، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الاثنين، على أرض ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في بريدة، في ربع نهائي كأس الملك.

الشوط الأول انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، حيث كان التعاون المبادر في التسجيل عند الدقيقة العاشرة من قدم الكاميروني "توامبا " عبر تسديدة صعبه جداً على حارس مرمى القادسية محمد الواكد.

حاول الضيوف تعديل النتيجة في وقت مبكر، لكن ذلك لم يتحقق لهم إلا عند الدقيقة 42 حينما استثمر هداف الفريق حسن العمري عرضية مثالية وصلته من "ستانلي " وقبله من " اسبريا " ترجمها الأول داخل شباك كاسيو.

وفي الشوط الثاني وتحديداً عند الدقيقة 58 أحرز سميحان النابت الهدف الثاني للتعاون بعد أن وصلته كرة ولا أجمل من "كاكو "، أسكنها الأول داخل شباك الواكد.


وحافظ التعاون على نتيجة التقدم حتى صافرة النهاية.


15 مارس 2021 - 2 شعبان 1442
11:06 PM

على حساب القادسية.. التعاون يخطف بطاقة التأهل إلى نصف نهائي كأس الملك

في اللقاء الأول لمدرب الفريق وبهدفي "توامبا" والنابت

A A A
أحمد سرور - الرياض
0
1,389

خطف التعاون بطاقة التأهل لدور نصف نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم، بعد أن أقصى نظيره القادسية 2/1، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الاثنين، على أرض ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في بريدة، في ربع نهائي كأس الملك.

الشوط الأول انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، حيث كان التعاون المبادر في التسجيل عند الدقيقة العاشرة من قدم الكاميروني "توامبا " عبر تسديدة صعبه جداً على حارس مرمى القادسية محمد الواكد.

حاول الضيوف تعديل النتيجة في وقت مبكر، لكن ذلك لم يتحقق لهم إلا عند الدقيقة 42 حينما استثمر هداف الفريق حسن العمري عرضية مثالية وصلته من "ستانلي " وقبله من " اسبريا " ترجمها الأول داخل شباك كاسيو.

وفي الشوط الثاني وتحديداً عند الدقيقة 58 أحرز سميحان النابت الهدف الثاني للتعاون بعد أن وصلته كرة ولا أجمل من "كاكو "، أسكنها الأول داخل شباك الواكد.


وحافظ التعاون على نتيجة التقدم حتى صافرة النهاية.


اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
10,103
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,249
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
29,064
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
30,421

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة