بلاغات العنف الأسري: باشرنا حالة الفتاة المعنّفة ووُجهت إلى مركز "الحماية" بالمدينة المنوّرة
المركز عقب المتداول: جارٍ التنسيق مع الجهات المختصّة لتوفير الحماية اللازمة للحالة
كشف مركز بلاغات العنف الأسري، اليوم، عن مباشرة ورصد حالة فتاة معنّفة بالمدينة المنوّرة.
وأوضح المركز عبر تويتر قائلاً: إشارة إلى ما تمّ تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول فتاة تعرّضت للعنف من قِبل أسرتها، نوضح أنه تمّ رصد الحالة في مركز بلاغات العنف الأسري، وتوجيهها إلى وحدة الحماية الأسرية بمنطقة المدينة المنوّرة، وجارٍ التنسيق مع الجهات المختصّة لتوفير الحماية اللازمة للحالة.
بلاغات العنف الأسري: باشرنا حالة الفتاة المعنّفة ووُجهت إلى مركز "الحماية" بالمدينة المنوّرة
صحيفة سبق الإلكترونيةسبق2021-03-22
كشف مركز بلاغات العنف الأسري، اليوم، عن مباشرة ورصد حالة فتاة معنّفة بالمدينة المنوّرة.
وأوضح المركز عبر تويتر قائلاً: إشارة إلى ما تمّ تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول فتاة تعرّضت للعنف من قِبل أسرتها، نوضح أنه تمّ رصد الحالة في مركز بلاغات العنف الأسري، وتوجيهها إلى وحدة الحماية الأسرية بمنطقة المدينة المنوّرة، وجارٍ التنسيق مع الجهات المختصّة لتوفير الحماية اللازمة للحالة.
22 مارس 2021 - 9 شعبان 1442
09:09 AM
بلاغات العنف الأسري: باشرنا حالة الفتاة المعنّفة ووُجهت إلى مركز "الحماية" بالمدينة المنوّرة
المركز عقب المتداول: جارٍ التنسيق مع الجهات المختصّة لتوفير الحماية اللازمة للحالة
كشف مركز بلاغات العنف الأسري، اليوم، عن مباشرة ورصد حالة فتاة معنّفة بالمدينة المنوّرة.
وأوضح المركز عبر تويتر قائلاً: إشارة إلى ما تمّ تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول فتاة تعرّضت للعنف من قِبل أسرتها، نوضح أنه تمّ رصد الحالة في مركز بلاغات العنف الأسري، وتوجيهها إلى وحدة الحماية الأسرية بمنطقة المدينة المنوّرة، وجارٍ التنسيق مع الجهات المختصّة لتوفير الحماية اللازمة للحالة.