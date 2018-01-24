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الهلال يوقع عقوداً احترافية مع الثنائي آل جبيع والأحمد

أبرمت إدارة النادي عقداً احترافياً مع لاعب فريق "الهلال ب" خالد آل جبيع لمدة عام مع أفضلية التجديد لعام إضافي، كما أبرمت عقداً احترافياً مع زميله "وليد الأحمد" لمدة عامين مع أفضلية التجديد لعام إضافي، حيث جرت مراسم التوقيع مساء أمس الأربعاء في مقر النادي.

إلى ذلك، أتمت الإدارة إجراءات استعادة اللاعب "عبدالرحمن اليامي" إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم؛ وذلك بعد اتفاقها مع نظيرتها إدارة نادي الفيحاء، في حين أعارت اللاعب "مهند فلاته" لـ "الفيحاء" إلى نهاية الموسم. وينتظر أن يلتحق "اليامي" بتدريبات الفريق مساء اليوم الخميس.

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الهلال يوقع عقوداً احترافية مع الثنائي آل جبيع والأحمد
سبق

أبرمت إدارة النادي عقداً احترافياً مع لاعب فريق "الهلال ب" خالد آل جبيع لمدة عام مع أفضلية التجديد لعام إضافي، كما أبرمت عقداً احترافياً مع زميله "وليد الأحمد" لمدة عامين مع أفضلية التجديد لعام إضافي، حيث جرت مراسم التوقيع مساء أمس الأربعاء في مقر النادي.

إلى ذلك، أتمت الإدارة إجراءات استعادة اللاعب "عبدالرحمن اليامي" إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم؛ وذلك بعد اتفاقها مع نظيرتها إدارة نادي الفيحاء، في حين أعارت اللاعب "مهند فلاته" لـ "الفيحاء" إلى نهاية الموسم. وينتظر أن يلتحق "اليامي" بتدريبات الفريق مساء اليوم الخميس.

24 يناير 2019 - 18 جمادى الأول 1440
12:44 AM

الهلال يوقع عقوداً احترافية مع الثنائي آل جبيع والأحمد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أبرمت إدارة النادي عقداً احترافياً مع لاعب فريق "الهلال ب" خالد آل جبيع لمدة عام مع أفضلية التجديد لعام إضافي، كما أبرمت عقداً احترافياً مع زميله "وليد الأحمد" لمدة عامين مع أفضلية التجديد لعام إضافي، حيث جرت مراسم التوقيع مساء أمس الأربعاء في مقر النادي.

إلى ذلك، أتمت الإدارة إجراءات استعادة اللاعب "عبدالرحمن اليامي" إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم؛ وذلك بعد اتفاقها مع نظيرتها إدارة نادي الفيحاء، في حين أعارت اللاعب "مهند فلاته" لـ "الفيحاء" إلى نهاية الموسم. وينتظر أن يلتحق "اليامي" بتدريبات الفريق مساء اليوم الخميس.

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