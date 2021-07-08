النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

عن سيارة "سونيت".. تيك توك تمنح كيا الجبر أفضلية الحملات التعريفية

تأتي ضمن استراتيجية الشركة للوصول إلى عملائها في مختلف المنصات

في خطوة تعكس حرص شركة الجبر التجارية وكلاء سيارات كيا موتورز على التواصل مع عملائها عبر كافة القنوات الممكنة بشكل مباشر أو من خلال المنصات الإعلامية المتعددة؛ حصدت الشركة مؤخراً جائزة تطبيق التواصل الاجتماعي الشهير "تيك توك" لأفضل حملة تعريفية عن منتج جديد، وذلك عن حملتها التي أطلقتها مؤخراً عن سيارة كيا موتورز الجديدة "سونيت"، حيث تضمنت الحملة قيام الأشخاص بتصوير وعرض فيديوهات على منصة "تيك توك" يقوم خلالها الشخص بشرح المميزات التي يراها في السيارة، شريطة أن تكون والدته محوراً رئيسياً في فكرة العمل وأثناء تصويره.

وبهذه المناسبة تحدث وائل بغدادي الرئيس التنفيذي للعمليات بشركة الجبر قائلاً: "نعمل وفق استراتيجية إعلامية شاملة للوصول إلى عملائنا في مختلف القنوات الإعلامية المتاحة وعلى وجه التحديد منصات التواصل الاجتماعي التي تعد الأكثر انتشاراً وتأثيراً في عصرنا الحالي والتفاعل مع التطور السريع الذي تشهده من حيث ظهور منصات جديدة وفعّالة بشكل مستمر بهدف إيصال رسائلنا لعملائنا، والتي تتضمن الخدمات والعروض الجديدة وأيضاً المنتجات الحديثة وكافة ما نحتاج إيصاله للجمهور بشكل عام، ونضع في اعتبارنا بأن تتناسب طريقة عرض الرسالة مع خصائص وطبيعة المنصة وجمهورها المتلقي".

وامتدح بغدادي الأصداء الرائعة التي حصدتها سيارة كيا سونيت في السوق السعودي بعد تدشينها، والتي تعد سيارة سونيت أحدث الإضافات لعائلة سيارات كيا الرياضية متعددة الأغراض الفائزة بالعديد من الجوائز. وتتميز "سونيت" الجديدة بحضورها الديناميكي وهيكلها المدمج المفعم بالثقة، بما فيه من تشكيل محدّث للشبك الأمامي المعروف باسم "أنف النمر" من كيا، وأضواء التشغيل النهارية ذات التصميم الشبيه بنبض القلب، واللوح المضاد للانزلاق الأنيق في الأسفل.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
عن سيارة "سونيت".. تيك توك تمنح كيا الجبر أفضلية الحملات التعريفية
سبق

في خطوة تعكس حرص شركة الجبر التجارية وكلاء سيارات كيا موتورز على التواصل مع عملائها عبر كافة القنوات الممكنة بشكل مباشر أو من خلال المنصات الإعلامية المتعددة؛ حصدت الشركة مؤخراً جائزة تطبيق التواصل الاجتماعي الشهير "تيك توك" لأفضل حملة تعريفية عن منتج جديد، وذلك عن حملتها التي أطلقتها مؤخراً عن سيارة كيا موتورز الجديدة "سونيت"، حيث تضمنت الحملة قيام الأشخاص بتصوير وعرض فيديوهات على منصة "تيك توك" يقوم خلالها الشخص بشرح المميزات التي يراها في السيارة، شريطة أن تكون والدته محوراً رئيسياً في فكرة العمل وأثناء تصويره.

وبهذه المناسبة تحدث وائل بغدادي الرئيس التنفيذي للعمليات بشركة الجبر قائلاً: "نعمل وفق استراتيجية إعلامية شاملة للوصول إلى عملائنا في مختلف القنوات الإعلامية المتاحة وعلى وجه التحديد منصات التواصل الاجتماعي التي تعد الأكثر انتشاراً وتأثيراً في عصرنا الحالي والتفاعل مع التطور السريع الذي تشهده من حيث ظهور منصات جديدة وفعّالة بشكل مستمر بهدف إيصال رسائلنا لعملائنا، والتي تتضمن الخدمات والعروض الجديدة وأيضاً المنتجات الحديثة وكافة ما نحتاج إيصاله للجمهور بشكل عام، ونضع في اعتبارنا بأن تتناسب طريقة عرض الرسالة مع خصائص وطبيعة المنصة وجمهورها المتلقي".

وامتدح بغدادي الأصداء الرائعة التي حصدتها سيارة كيا سونيت في السوق السعودي بعد تدشينها، والتي تعد سيارة سونيت أحدث الإضافات لعائلة سيارات كيا الرياضية متعددة الأغراض الفائزة بالعديد من الجوائز. وتتميز "سونيت" الجديدة بحضورها الديناميكي وهيكلها المدمج المفعم بالثقة، بما فيه من تشكيل محدّث للشبك الأمامي المعروف باسم "أنف النمر" من كيا، وأضواء التشغيل النهارية ذات التصميم الشبيه بنبض القلب، واللوح المضاد للانزلاق الأنيق في الأسفل.

08 يوليو 2021 - 28 ذو القعدة 1442
02:44 PM

عن سيارة "سونيت".. تيك توك تمنح كيا الجبر أفضلية الحملات التعريفية

تأتي ضمن استراتيجية الشركة للوصول إلى عملائها في مختلف المنصات

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,370

في خطوة تعكس حرص شركة الجبر التجارية وكلاء سيارات كيا موتورز على التواصل مع عملائها عبر كافة القنوات الممكنة بشكل مباشر أو من خلال المنصات الإعلامية المتعددة؛ حصدت الشركة مؤخراً جائزة تطبيق التواصل الاجتماعي الشهير "تيك توك" لأفضل حملة تعريفية عن منتج جديد، وذلك عن حملتها التي أطلقتها مؤخراً عن سيارة كيا موتورز الجديدة "سونيت"، حيث تضمنت الحملة قيام الأشخاص بتصوير وعرض فيديوهات على منصة "تيك توك" يقوم خلالها الشخص بشرح المميزات التي يراها في السيارة، شريطة أن تكون والدته محوراً رئيسياً في فكرة العمل وأثناء تصويره.

وبهذه المناسبة تحدث وائل بغدادي الرئيس التنفيذي للعمليات بشركة الجبر قائلاً: "نعمل وفق استراتيجية إعلامية شاملة للوصول إلى عملائنا في مختلف القنوات الإعلامية المتاحة وعلى وجه التحديد منصات التواصل الاجتماعي التي تعد الأكثر انتشاراً وتأثيراً في عصرنا الحالي والتفاعل مع التطور السريع الذي تشهده من حيث ظهور منصات جديدة وفعّالة بشكل مستمر بهدف إيصال رسائلنا لعملائنا، والتي تتضمن الخدمات والعروض الجديدة وأيضاً المنتجات الحديثة وكافة ما نحتاج إيصاله للجمهور بشكل عام، ونضع في اعتبارنا بأن تتناسب طريقة عرض الرسالة مع خصائص وطبيعة المنصة وجمهورها المتلقي".

وامتدح بغدادي الأصداء الرائعة التي حصدتها سيارة كيا سونيت في السوق السعودي بعد تدشينها، والتي تعد سيارة سونيت أحدث الإضافات لعائلة سيارات كيا الرياضية متعددة الأغراض الفائزة بالعديد من الجوائز. وتتميز "سونيت" الجديدة بحضورها الديناميكي وهيكلها المدمج المفعم بالثقة، بما فيه من تشكيل محدّث للشبك الأمامي المعروف باسم "أنف النمر" من كيا، وأضواء التشغيل النهارية ذات التصميم الشبيه بنبض القلب، واللوح المضاد للانزلاق الأنيق في الأسفل.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
8,661
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,992
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,359
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,729

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

العنف ضد المرأة.. وباء يستشري في تركيا

العنف ضد المرأة.. وباء يستشري في تركيا

مبارك آل عاتي
الغضب.. وأسوأ ما فينا!!

الغضب.. وأسوأ ما فينا!!

غسان محمد عسيلان
متعة أم إنجاز؟!

متعة أم إنجاز؟!

مها الجبر
"الصحوة" والأفكار المسمومة

"الصحوة" والأفكار المسمومة

ماجد البريكان
ريادة الأعمال.. قاطرة تقود الاقتصاد الوطني

ريادة الأعمال.. قاطرة تقود الاقتصاد الوطني

بندر مغرم الشهري
سموم على قارعة الطريق!!

سموم على قارعة الطريق!!

محمد عمير الغامدي
عـراق العلم والتاريخ والواقع المحزن

عـراق العلم والتاريخ والواقع المحزن

محمد الصيعري
حراك متواصل لتطوير مخرجات التعليم

حراك متواصل لتطوير مخرجات التعليم

علي آل شرمة
حُسن التصرف مغلاق الأزمات

حُسن التصرف مغلاق الأزمات

مها الجبر
العلاقة الزوجية بين المودة وإلاكراه!!!

العلاقة الزوجية بين المودة وإلاكراه!!!

غسان محمد عسيلان
رحيل الزهر

رحيل الزهر

عائشة عباس نتو
أكاديمية د. سليمان الحبيب.. بوابة تقود إلى المستقبل

أكاديمية د. سليمان الحبيب.. بوابة تقود إلى المستقبل

عبدالعزيز الفريان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة