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هل تحولت الولايات المتحدة إلى "جمهورية الموز"؟.. ماذا قال الرئيس الأسبق بوش الابن؟

شبه عدد من السياسيين، وبينهم الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الابن، الولايات المتحدة بجمهورية الموز، بعد أن اقتحم مؤيدون لدونالد ترامب مبنى الكونغرس أثناء اجتماع للتصديق على فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية.
وقال بوش الابن إن "نتائج الانتخابات لا يتم الطعن فيها بهذا الشكل إلا في جمهوريات الموز.. وليس في جمهوريتنا" .
وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، رد على الانتقادات القائلة بأن الولايات المتحدة تحولت إلى "جمهورية موز" بعد أحداث العنف التي شهدها الكونغرس الأمريكي مؤخرًا.
وقال "بومبيو" في سلسلة تغريدات على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الجمعة: "في أعقاب هجوم الأمس البغيض على مبنى الكابيتول (مقر الكونغرس) الأمريكي، شبهت العديد من الشخصيات البارزة، بمن فيهم الصحفيون والسياسيون، الولايات المتحدة بجمهورية الموز. يكشف هذا الافتراء عن فهم خاطئ لجمهوريات الموز والديمقراطية في أمريكا".
وأضاف: "في جمهورية الموز، يحدد عنف الغوغاء ممارسة السلطة. في الولايات المتحدة، يقوم مسؤولو إنفاذ القانون بقمع عنف الغوغاء حتى يتمكن ممثلو الشعب من ممارسة السلطة وفقًا لسيادة القانون والحكومة الدستورية".
وتابع: "يظهر استكمال الكونغرس تصديقه على إرادة الناخبين، مع استعادة أبطال إنفاذ القانون النظام في مبنى الكابيتول، الساعة 3:40 صباحًا اليوم، قوة المؤسسات السياسية الأمريكية، ويمثل انتصارًا لسيادة القانون والحكومة الدستورية في أمريكا"، طبقاً لـموقع "آر تي" الروسي.

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هل تحولت الولايات المتحدة إلى "جمهورية الموز"؟.. ماذا قال الرئيس الأسبق بوش الابن؟
سبق

شبه عدد من السياسيين، وبينهم الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الابن، الولايات المتحدة بجمهورية الموز، بعد أن اقتحم مؤيدون لدونالد ترامب مبنى الكونغرس أثناء اجتماع للتصديق على فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية.
وقال بوش الابن إن "نتائج الانتخابات لا يتم الطعن فيها بهذا الشكل إلا في جمهوريات الموز.. وليس في جمهوريتنا" .
وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، رد على الانتقادات القائلة بأن الولايات المتحدة تحولت إلى "جمهورية موز" بعد أحداث العنف التي شهدها الكونغرس الأمريكي مؤخرًا.
وقال "بومبيو" في سلسلة تغريدات على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الجمعة: "في أعقاب هجوم الأمس البغيض على مبنى الكابيتول (مقر الكونغرس) الأمريكي، شبهت العديد من الشخصيات البارزة، بمن فيهم الصحفيون والسياسيون، الولايات المتحدة بجمهورية الموز. يكشف هذا الافتراء عن فهم خاطئ لجمهوريات الموز والديمقراطية في أمريكا".
وأضاف: "في جمهورية الموز، يحدد عنف الغوغاء ممارسة السلطة. في الولايات المتحدة، يقوم مسؤولو إنفاذ القانون بقمع عنف الغوغاء حتى يتمكن ممثلو الشعب من ممارسة السلطة وفقًا لسيادة القانون والحكومة الدستورية".
وتابع: "يظهر استكمال الكونغرس تصديقه على إرادة الناخبين، مع استعادة أبطال إنفاذ القانون النظام في مبنى الكابيتول، الساعة 3:40 صباحًا اليوم، قوة المؤسسات السياسية الأمريكية، ويمثل انتصارًا لسيادة القانون والحكومة الدستورية في أمريكا"، طبقاً لـموقع "آر تي" الروسي.

08 يناير 2021 - 24 جمادى الأول 1442
02:44 PM

هل تحولت الولايات المتحدة إلى "جمهورية الموز"؟.. ماذا قال الرئيس الأسبق بوش الابن؟

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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شبه عدد من السياسيين، وبينهم الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الابن، الولايات المتحدة بجمهورية الموز، بعد أن اقتحم مؤيدون لدونالد ترامب مبنى الكونغرس أثناء اجتماع للتصديق على فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية.
وقال بوش الابن إن "نتائج الانتخابات لا يتم الطعن فيها بهذا الشكل إلا في جمهوريات الموز.. وليس في جمهوريتنا" .
وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، رد على الانتقادات القائلة بأن الولايات المتحدة تحولت إلى "جمهورية موز" بعد أحداث العنف التي شهدها الكونغرس الأمريكي مؤخرًا.
وقال "بومبيو" في سلسلة تغريدات على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الجمعة: "في أعقاب هجوم الأمس البغيض على مبنى الكابيتول (مقر الكونغرس) الأمريكي، شبهت العديد من الشخصيات البارزة، بمن فيهم الصحفيون والسياسيون، الولايات المتحدة بجمهورية الموز. يكشف هذا الافتراء عن فهم خاطئ لجمهوريات الموز والديمقراطية في أمريكا".
وأضاف: "في جمهورية الموز، يحدد عنف الغوغاء ممارسة السلطة. في الولايات المتحدة، يقوم مسؤولو إنفاذ القانون بقمع عنف الغوغاء حتى يتمكن ممثلو الشعب من ممارسة السلطة وفقًا لسيادة القانون والحكومة الدستورية".
وتابع: "يظهر استكمال الكونغرس تصديقه على إرادة الناخبين، مع استعادة أبطال إنفاذ القانون النظام في مبنى الكابيتول، الساعة 3:40 صباحًا اليوم، قوة المؤسسات السياسية الأمريكية، ويمثل انتصارًا لسيادة القانون والحكومة الدستورية في أمريكا"، طبقاً لـموقع "آر تي" الروسي.

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