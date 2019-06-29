"المغامسي": حضور مميز غير مسبوق لولي العهد في قمة العشرين

قال: تصدر المشهد السياسي والاقتصادي في قمة لا مكان فيها لغير الكبار

قال الشيخ صالح المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء، إنه في حضور مميز غير مسبوق لزعيم عربي، كان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، حاضرًا وقائدًا دولة ورؤية في قمة العشرين.

وأضاف: من هنا لم يستطع أبناء هذه البلاد المباركة من إخفاء مشاعر الفرحة وهم يرون من يمثلهم يتصدر المشهد السياسي والاقتصادي في قمة لا مكان لغير الكبار فيها.

وتابع المغامسي في تصريح خاص لـ "سبق": السياسة دهاليز مظلمة وأبواب متفرقة ومصالح متباينة ومتقاطعة، وليس كلّ من ملكَ الجياد يسوسها لكنّ ولي العهد كان فارسًا بحق وإنْ كره الحاقدون.

واختتم المغامسي تصريحه قائلاً: اللهم أعزنا بدينك وطاعتك ووفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى وأجزهم عن الإسلام وأهله خير الجزاء.