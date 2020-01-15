خريطة لشباب الأعمال في ملتقى "إرادة وريادة 2020".. استشارات يقدمها المختصون

انطلق بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص

أطلقت لجنة ريادة الأعمال بالغرفة التجارية الصناعية بحفر الباطن "ملتقى إرادة وريادة 2020" برعاية الأمير منصور بن محمد بن سعد آل سعود محافظ حفر الباطن، وذلك خلال الفترة من 14-16 يناير 2020م، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص.

وتشارك عيادات الأعمال في تقديم الاستشارات والإرشاد لشباب وشابات الأعمال من خلال نخبة من المستشارين المختصين في مجالات مختلفة.

وأشاد رئيس عيادات الأعمال ثامر بن أحمد الفرشوطي، بجهود غرفة حفر الباطن لزيادة نسبة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي، ومساعدتها في التطور والنمو والتغلب على المعوقات والمشكلات التسويقية والمالية.

وأفاد المنسق العام لعيادات الأعمال أحمد العمودي، بمشاركة أكثر من ٢٠ مستشاراً لتقديم الإرشاد والاستشارات لشباب وشابات الأعمال وأصحاب الأفكار الريادية، بالإضافة إلى تقديم عدد من الورشات التأهيلية والتطويرية والجلسات العلمية المصاحبة للملتقى.

وأشار مستشار تطوير الشركات والأفراد الدكتور عثمان عطا، إلى زيادة نسبة المشاريع التي تلجأ إلى مراكز الاستشارات بنحو 60%، لغرض التأسيس أو التطوير في ظل التنافسية العالية الموجودة في السوق، لمواكبة أهداف (رؤية المملكة 2030م)، وذلك من أجل مقابلة التطورات العالمية المتسارعة، لاسيما في السوق السعودية الناهضة والناضجة والحيوية، ما يحظى بالاهتمام والمتابعة، وبحث كافة السبل والوسائل لتطويرها، واستخلاص أفضل التجارب العالمية الناجحة والملائمة للسوق السعودية وملاءمتها بالأدوات الحديثة المناسبة كافةً.

وبدوره، أوضحت مستشارة تطوير الفعاليات علوية منقل، أن العيادات من أهم القنوات الإرشادية التي تيسر الاستشارات للشباب حول مشاريعهم عوضاً عن الصعوبات التي كانت تواجههم في الوصول إلى المختصين، مضيفة أن قطاع الفعاليات واعد ومليء بالفرص، لكن يحتاج إلى الخبرة والتأهيل الجيد كضرورة للاستثمار فيه.

من جانب آخر، أوضح مستشار ريادة الأعمال والتقنية المهندس هاني المحمد، أن أهمية توجيه المستثمر المبتدئ توفر الوقت والجهد والمال، وهي العناصر التي قد يخسرها بالتخطيط غير الصحيح، كما تساعده في تفادي الأخطاء التي وقع بها مَنْ سبقه في المجال؛ ما يقلل الأعباء المالية على صاحب المنشأة، ويجعله يركز على هدفه والمنافسة والبعد عن التقليد، بالإضافة لعلاج مشكلات وتحديات مجتمعية من خلال مشاريع تقنية رائدة تنعكس آثارها على محاور الرؤية للمدى القريب للرائد نفسه، وعلى المجتمع للمدى البعيد.

وعن قطاع المطاعم والمقاهي، أضافت مستشار مشاريع المطاعم حصة البشر، أن تحليل رؤية المستثمرين في ذلك المجال يساعد على تحديد الاستراتيجيات والمنهجيات المناسبة لخلق قيمة تنافسية تحقق نجاح المشروع واستمراريته بكفاءة عالية، سواء بنظام الفرنسيان أو المشاركات المهنية التي تجمع بين الكفاءة المالية والشغف والمهارة.

ويمكن التسجيل في جلسات الملتقى الاستشارية المخصصة للشركات الناشئة والمشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال الحاليين والمحتملين، من خلال الرابط: https://busclinic.com/registration-hafar-albatin.