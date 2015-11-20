"التدريب التقني" بتبوك يستقبل غدًا طلبات التسجيل في برامج الدبلوم

للتوسع في البرامج التدريبية وفتح المجال لتخصصات أكثر

تبدأ الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك، غدًا الأحد، استقبال طلبات التسجيل في برنامج الدبلومات الصباحية والمسائية للكليات التقنية للبنين والمعاهد الصناعية الثانوية للبنين بالمنطقة، للفصل التدريبي الثاني من العام التدريبي 1443هـ.

ويستمر البرنامج حتى الخامس والعشرين من الشهر الجاري، عبر بوابة القبول الموحد بموقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

وقال مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك، المهندس علي بن مرزوق البلوي: إن طلبات القبول والتسجيل لمرحلة الدبلوم تشمل دبلوم الكليات التقنية للبنين بمدينة تبوك، والمحافظات التابعة لها، ودبلوم وبرامج المعاهد الصناعية الثانوية للبنين في عدد من التخصصات التقنية والمهنية.

وأضاف أن طلبات القبول والتسجيل تخضع لعدد من المعايير والشروط المخصصة لكل تخصص.

وأوضح "البلوي" أن التسجيل يشمل كذلك برامج الدبلوم المسائي للكلية التقنية للبنين والكلية التقنية للبنات بتبوك؛ وفق التخصصات المطروحة عبر بوابة القبول الموحد.

وأشار إلى أن إجراءات الفرز للمتقدمين لبرنامج البكالوريوس المسائي (بنين/بنات) ومراسلة المقبولين، ستبدأ يوم الثلاثاء 18 ربيع الثاني، ولمدة ثلاثة أيام.

فيما ستبدأ إجراءات القبول النهائية بتاريخ 23 من الشهر الجاري، وتستمر لمدة أربعة أيام وفق معايير المفاضلة التي أعلنتها المؤسسة.

وأكد مدير الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة، حرص الإدارة على التوسع في البرامج التدريبية، وفتح المجال لتخصصات أكثر؛ سواءً في كليات البنين أو البنات، بما يواكب احتياج سوق العمل.