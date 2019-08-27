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السودان.. "الحرية والتغيير" تسلم "حمدوك" قوائم مرشحيها للحكومة

بعد اجتماعات متواصلة استمرت أكثر من 3 أيام

أكملت قوى الحرية والتغيير بالسودان، اليوم، قوائم مرشحيها لمجلس الوزراء، بعد اجتماعات متواصلة استمرت أكثر من 3 أيام، وسلمتها لرئيس الوزراء عبد الله حمدوك.

وأعلن القيادي في قوى الحرية والتغيير محمد ضياء الدين، استكمال قوائم المرشحين لمجلس الوزراء بالتوافق، وتسليمها لـ"حمدوك"، لاختيار وزراء حكومته.

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السودان.. "الحرية والتغيير" تسلم "حمدوك" قوائم مرشحيها للحكومة
سبق

أكملت قوى الحرية والتغيير بالسودان، اليوم، قوائم مرشحيها لمجلس الوزراء، بعد اجتماعات متواصلة استمرت أكثر من 3 أيام، وسلمتها لرئيس الوزراء عبد الله حمدوك.

وأعلن القيادي في قوى الحرية والتغيير محمد ضياء الدين، استكمال قوائم المرشحين لمجلس الوزراء بالتوافق، وتسليمها لـ"حمدوك"، لاختيار وزراء حكومته.

27 أغسطس 2019 - 26 ذو الحجة 1440
06:45 PM

السودان.. "الحرية والتغيير" تسلم "حمدوك" قوائم مرشحيها للحكومة

بعد اجتماعات متواصلة استمرت أكثر من 3 أيام

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أكملت قوى الحرية والتغيير بالسودان، اليوم، قوائم مرشحيها لمجلس الوزراء، بعد اجتماعات متواصلة استمرت أكثر من 3 أيام، وسلمتها لرئيس الوزراء عبد الله حمدوك.

وأعلن القيادي في قوى الحرية والتغيير محمد ضياء الدين، استكمال قوائم المرشحين لمجلس الوزراء بالتوافق، وتسليمها لـ"حمدوك"، لاختيار وزراء حكومته.

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