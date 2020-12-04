صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العميد الركن تركي المالكي؛ أن قوات التحالف المشتركة تمكنت -ولله الحمد- صباح اليوم (الجمعة) من اعتراض وتدمير طائرة دون طيّار (مفخّخة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمّدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية.
"تحالف دعم الشرعية": اعتراض وتدمير طائرة "مفخّخة" أطلقتها ميليشيا الحوثي اتجاه المملكة.. صباح اليوم
بطريقة ممنهجة ومتعمّدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية
صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العميد الركن تركي المالكي؛ أن قوات التحالف المشتركة تمكنت -ولله الحمد- صباح اليوم (الجمعة) من اعتراض وتدمير طائرة دون طيّار (مفخّخة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمّدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية.تحالف دعم الشرعية في اليمن العميد الركن تركي المالكي
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"تحالف دعم الشرعية": اعتراض وتدمير طائرة "مفخّخة" أطلقتها ميليشيا الحوثي اتجاه المملكة.. صباح اليوموكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-12-04
04 ديسمبر 2020 - 19 ربيع الآخر 1442
01:22 PM
اخر تعديل
04 ديسمبر 2020 - 19 ربيع الآخر 1442
04:03 PM
"تحالف دعم الشرعية": اعتراض وتدمير طائرة "مفخّخة" أطلقتها ميليشيا الحوثي اتجاه المملكة.. صباح اليوم
بطريقة ممنهجة ومتعمّدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية
صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العميد الركن تركي المالكي؛ أن قوات التحالف المشتركة تمكنت -ولله الحمد- صباح اليوم (الجمعة) من اعتراض وتدمير طائرة دون طيّار (مفخّخة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمّدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية.
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