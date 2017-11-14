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شاهد.. تبوك تستقبل العطلة الأسبوعية بالأجواء الماطرة و"المدني" يحذر

لاتزال السماء ملبدة بالغيوم وهو ما دفع الأهالي للخروج والتنزه

شهدت منطقة تبوك اليوم هطول أمطار متوسطة شملت مدينة تبوك ومراكز القليبة والبديعة والمعظم وشقري وبجدة، وكذلك محافظة تيماء ومحافظة ضباء وبعض المراكز والهجر التابعة لها .

كما شملت أيضًا محافظات الساحل الغربي جميعها تشهد أجواءً غائمة وممطرة ولاتزال السماء ملبدة بالغيوم، وهو ما دفع الأهالي للخروج والتنزه في عطلة نهاية الاسبوع.

من جهتها حذرت المديرية العامة للدفاع المدني بمنطقة تبوك المواطنين والمقيمين من الحالة الجوية التي تشهدها المنطقة وحذرت المتنزهين في البراري من النزول في بطون الأودية والابتعاد عن مجاري السيول .

وجاء التحذير وفقاً للنشرة الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة المتضمنة احتمالية هطول أمطار من متوسطة الى غزيرة على تبوك، الوجه، تيماء، أملج، ضباء والمراكز التابعة لها.

في ذات السياق أهاب نائب المتحدث الإعلامي رافع العمري، بالجميع إلى التقيد بتعليمات وإرشادات السلامة والحذر والانتباه أثناء قيادة السيارة في الطرقات وقت الأمطار خشية الانزلاق، والبعد عن التمديدات الكهربائية التي تعرضت لمياه الأمطار تفادياً للصعق الكهربائي، إضافة إلى تجنب الأماكن المكشوفة والقريبة من الأشجار أثناء البرق، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول ومراعاة احتمال حدوث سيول منقولة، إضافة إلى الابتعاد عن الأجسام المتحركة وغير الثابتة أثناء نشاط الرياح .

وأكد العمري أن مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك, اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية والاستعداد والتهيؤ من خلال تطبيق الخطط المعدة لمواجهة أخطار الأمطار والسيول بناءً على ما يرد من مستجدات وتغيرات في الحالة الجوية. راجين من الله السلامة للجميع.

تبوك

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. تبوك تستقبل العطلة الأسبوعية بالأجواء الماطرة و"المدني" يحذر
سبق

شهدت منطقة تبوك اليوم هطول أمطار متوسطة شملت مدينة تبوك ومراكز القليبة والبديعة والمعظم وشقري وبجدة، وكذلك محافظة تيماء ومحافظة ضباء وبعض المراكز والهجر التابعة لها .

كما شملت أيضًا محافظات الساحل الغربي جميعها تشهد أجواءً غائمة وممطرة ولاتزال السماء ملبدة بالغيوم، وهو ما دفع الأهالي للخروج والتنزه في عطلة نهاية الاسبوع.

من جهتها حذرت المديرية العامة للدفاع المدني بمنطقة تبوك المواطنين والمقيمين من الحالة الجوية التي تشهدها المنطقة وحذرت المتنزهين في البراري من النزول في بطون الأودية والابتعاد عن مجاري السيول .

وجاء التحذير وفقاً للنشرة الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة المتضمنة احتمالية هطول أمطار من متوسطة الى غزيرة على تبوك، الوجه، تيماء، أملج، ضباء والمراكز التابعة لها.

في ذات السياق أهاب نائب المتحدث الإعلامي رافع العمري، بالجميع إلى التقيد بتعليمات وإرشادات السلامة والحذر والانتباه أثناء قيادة السيارة في الطرقات وقت الأمطار خشية الانزلاق، والبعد عن التمديدات الكهربائية التي تعرضت لمياه الأمطار تفادياً للصعق الكهربائي، إضافة إلى تجنب الأماكن المكشوفة والقريبة من الأشجار أثناء البرق، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول ومراعاة احتمال حدوث سيول منقولة، إضافة إلى الابتعاد عن الأجسام المتحركة وغير الثابتة أثناء نشاط الرياح .

وأكد العمري أن مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك, اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية والاستعداد والتهيؤ من خلال تطبيق الخطط المعدة لمواجهة أخطار الأمطار والسيول بناءً على ما يرد من مستجدات وتغيرات في الحالة الجوية. راجين من الله السلامة للجميع.

14 نوفمبر 2019 - 17 ربيع الأول 1441
04:30 PM

شاهد.. تبوك تستقبل العطلة الأسبوعية بالأجواء الماطرة و"المدني" يحذر

لاتزال السماء ملبدة بالغيوم وهو ما دفع الأهالي للخروج والتنزه

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نواف الغضوري - تبوك
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شهدت منطقة تبوك اليوم هطول أمطار متوسطة شملت مدينة تبوك ومراكز القليبة والبديعة والمعظم وشقري وبجدة، وكذلك محافظة تيماء ومحافظة ضباء وبعض المراكز والهجر التابعة لها .

كما شملت أيضًا محافظات الساحل الغربي جميعها تشهد أجواءً غائمة وممطرة ولاتزال السماء ملبدة بالغيوم، وهو ما دفع الأهالي للخروج والتنزه في عطلة نهاية الاسبوع.

من جهتها حذرت المديرية العامة للدفاع المدني بمنطقة تبوك المواطنين والمقيمين من الحالة الجوية التي تشهدها المنطقة وحذرت المتنزهين في البراري من النزول في بطون الأودية والابتعاد عن مجاري السيول .

وجاء التحذير وفقاً للنشرة الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة المتضمنة احتمالية هطول أمطار من متوسطة الى غزيرة على تبوك، الوجه، تيماء، أملج، ضباء والمراكز التابعة لها.

في ذات السياق أهاب نائب المتحدث الإعلامي رافع العمري، بالجميع إلى التقيد بتعليمات وإرشادات السلامة والحذر والانتباه أثناء قيادة السيارة في الطرقات وقت الأمطار خشية الانزلاق، والبعد عن التمديدات الكهربائية التي تعرضت لمياه الأمطار تفادياً للصعق الكهربائي، إضافة إلى تجنب الأماكن المكشوفة والقريبة من الأشجار أثناء البرق، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول ومراعاة احتمال حدوث سيول منقولة، إضافة إلى الابتعاد عن الأجسام المتحركة وغير الثابتة أثناء نشاط الرياح .

وأكد العمري أن مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك, اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية والاستعداد والتهيؤ من خلال تطبيق الخطط المعدة لمواجهة أخطار الأمطار والسيول بناءً على ما يرد من مستجدات وتغيرات في الحالة الجوية. راجين من الله السلامة للجميع.

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