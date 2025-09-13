أمانة جدة تقضي على العشوائيات... أزالت 6200م2 تعديات بنطاق جنوب المحافظة
تمثلت في عدد من الأحواش بحي "البركة" مقامة بلا مستمسكات شرعية
أزالت أمانة محافظة جدة تعديات على أراضٍ حكومية في نطاق بلدية الجنوب الفرعية على مساحة قُدرت بــ 6200 م2 ضمن جهودها في القضاء على العشوائيات، ومنع التعديات بجميع أشكالها.
وجرى إزالة عدد من "الأحواش" بحي "البركة" المقامة بلا مستمسكات شرعية؛ ما استوجب إزالة التعديات، وتطبيق الإجراءات النظامية.
وستنفِّذ الأمانة جولات رقابية مستمرة على المواقع التي تكثر فيها التعديات لإزالتها، مع عدم إفساح المجال للتعدي بأي شكل من الأشكال.
أمانة محافظة جدة
أمانة جدة تقضي على العشوائيات... أزالت 6200م2 تعديات بنطاق جنوب المحافظة
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2020-09-13
أزالت أمانة محافظة جدة تعديات على أراضٍ حكومية في نطاق بلدية الجنوب الفرعية على مساحة قُدرت بــ 6200 م2 ضمن جهودها في القضاء على العشوائيات، ومنع التعديات بجميع أشكالها.
وجرى إزالة عدد من "الأحواش" بحي "البركة" المقامة بلا مستمسكات شرعية؛ ما استوجب إزالة التعديات، وتطبيق الإجراءات النظامية.
وستنفِّذ الأمانة جولات رقابية مستمرة على المواقع التي تكثر فيها التعديات لإزالتها، مع عدم إفساح المجال للتعدي بأي شكل من الأشكال.
13 سبتمبر 2020 - 25 محرّم 1442
08:11 PM
أمانة جدة تقضي على العشوائيات... أزالت 6200م2 تعديات بنطاق جنوب المحافظة
تمثلت في عدد من الأحواش بحي "البركة" مقامة بلا مستمسكات شرعية
أزالت أمانة محافظة جدة تعديات على أراضٍ حكومية في نطاق بلدية الجنوب الفرعية على مساحة قُدرت بــ 6200 م2 ضمن جهودها في القضاء على العشوائيات، ومنع التعديات بجميع أشكالها.
وجرى إزالة عدد من "الأحواش" بحي "البركة" المقامة بلا مستمسكات شرعية؛ ما استوجب إزالة التعديات، وتطبيق الإجراءات النظامية.
وستنفِّذ الأمانة جولات رقابية مستمرة على المواقع التي تكثر فيها التعديات لإزالتها، مع عدم إفساح المجال للتعدي بأي شكل من الأشكال.