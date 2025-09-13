أمانة جدة تقضي على العشوائيات... أزالت 6200م2 تعديات بنطاق جنوب المحافظة

تمثلت في عدد من الأحواش بحي "البركة" مقامة بلا مستمسكات شرعية

أزالت أمانة محافظة جدة تعديات على أراضٍ حكومية في نطاق بلدية الجنوب الفرعية على مساحة قُدرت بــ 6200 م2 ضمن جهودها في القضاء على العشوائيات، ومنع التعديات بجميع أشكالها.

وجرى إزالة عدد من "الأحواش" بحي "البركة" المقامة بلا مستمسكات شرعية؛ ما استوجب إزالة التعديات، وتطبيق الإجراءات النظامية.

وستنفِّذ الأمانة جولات رقابية مستمرة على المواقع التي تكثر فيها التعديات لإزالتها، مع عدم إفساح المجال للتعدي بأي شكل من الأشكال.