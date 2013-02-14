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المستشار الألماني يطالب روسيا بإشارات فورية لخفض التوتر مع أوكرانيا

حذرها من عواقب وخيمة إذا غزت كييف

قال المستشار الألماني أولاف شولتز، اليوم (الاثنين) في مستهل زيارة إلى أوكرانيا للتباحث مع الرئيس فولوديمير زيلنسكي: "ننتظر من روسيا إشارات فورية لخفض التوتر".

حذر "شولتز" من أن عدواناً عسكرياً جديداً على أوكرانيا سيؤدي إلى عواقب وخيمة على روسيا، وفقاً لـ"فرانس 24".

وبمجرد وصوله إلى كييف، توجه شولتز إلى القصر الرئاسي الأوكراني، ومن المقرر عقد مؤتمر صحفي مشترك بعد الظهر مع "زيلينسكي".

الرئيسية/ أخبار العالم

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المستشار الألماني يطالب روسيا بإشارات فورية لخفض التوتر مع أوكرانيا
سبق

قال المستشار الألماني أولاف شولتز، اليوم (الاثنين) في مستهل زيارة إلى أوكرانيا للتباحث مع الرئيس فولوديمير زيلنسكي: "ننتظر من روسيا إشارات فورية لخفض التوتر".

حذر "شولتز" من أن عدواناً عسكرياً جديداً على أوكرانيا سيؤدي إلى عواقب وخيمة على روسيا، وفقاً لـ"فرانس 24".

وبمجرد وصوله إلى كييف، توجه شولتز إلى القصر الرئاسي الأوكراني، ومن المقرر عقد مؤتمر صحفي مشترك بعد الظهر مع "زيلينسكي".

14 فبراير 2022 - 13 رجب 1443
08:08 PM

المستشار الألماني يطالب روسيا بإشارات فورية لخفض التوتر مع أوكرانيا

حذرها من عواقب وخيمة إذا غزت كييف

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال المستشار الألماني أولاف شولتز، اليوم (الاثنين) في مستهل زيارة إلى أوكرانيا للتباحث مع الرئيس فولوديمير زيلنسكي: "ننتظر من روسيا إشارات فورية لخفض التوتر".

حذر "شولتز" من أن عدواناً عسكرياً جديداً على أوكرانيا سيؤدي إلى عواقب وخيمة على روسيا، وفقاً لـ"فرانس 24".

وبمجرد وصوله إلى كييف، توجه شولتز إلى القصر الرئاسي الأوكراني، ومن المقرر عقد مؤتمر صحفي مشترك بعد الظهر مع "زيلينسكي".

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