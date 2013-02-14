المستشار الألماني يطالب روسيا بإشارات فورية لخفض التوتر مع أوكرانيا

حذرها من عواقب وخيمة إذا غزت كييف

قال المستشار الألماني أولاف شولتز، اليوم (الاثنين) في مستهل زيارة إلى أوكرانيا للتباحث مع الرئيس فولوديمير زيلنسكي: "ننتظر من روسيا إشارات فورية لخفض التوتر".

حذر "شولتز" من أن عدواناً عسكرياً جديداً على أوكرانيا سيؤدي إلى عواقب وخيمة على روسيا، وفقاً لـ"فرانس 24".

وبمجرد وصوله إلى كييف، توجه شولتز إلى القصر الرئاسي الأوكراني، ومن المقرر عقد مؤتمر صحفي مشترك بعد الظهر مع "زيلينسكي".