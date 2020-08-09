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الطائرة الرابعة وصلت بيروت.. إجمالي مساعدات السعودية 290 طناً عبر 4 طائرات

تشمل أدوية وأجهزة علاج الحروق والمحاليل الطبية والكمامات والسلال الغذائية والدقيق

وصلت إلى لبنان اليوم الطائرة الإغاثية الرابعة لمساعدة منكوبي انفجار مرفأ بيروت تحمل على متنها 90 طنًا من المساعدات العاجلة وفق ما أعلنه مركز الملك سلمان للإغاثة.

وتشمل المساعدات الأدوية وأجهزة علاج الحروق والمحاليل الطبية والكمامات والقفازات والمعقمات والخيوط الجراحية والسلال الغذائية والدقيق والتمور والمواد الإيوائية، مثل الخيم والبطانيات والفرش والأواني.

وبهذا يصبح إجمالي ما تم إيصاله من مساعدات طبية وغذائية وإيوائية عبر الجسر الجوي السعودي منذ انطلاقه حتى اليوم 290 طنًا، تم نقلها عبر أربع طائرات.

ووفق ما أعلنه المركز أمس سيجري توزيع المساعدات بإشراف ومتابعة مكتب المركز في لبنان بالتنسيق مع سفارة خادم الحرمين الشريفين والسلطات المحلية ومؤسسات المجتمع المدني في بيروت، حيث سيتم تقدير الاحتياجات وترتيب الأولويات للوصول إلى المحتاجين بأسرع وقت ممكن للتخفيف من آثار هذه الكارثة على الأشقاء في لبنان.

الطائرة الإغاثية الرابعة انفجار مرفأ بيروت

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الطائرة الرابعة وصلت بيروت.. إجمالي مساعدات السعودية 290 طناً عبر 4 طائرات
سبق

وصلت إلى لبنان اليوم الطائرة الإغاثية الرابعة لمساعدة منكوبي انفجار مرفأ بيروت تحمل على متنها 90 طنًا من المساعدات العاجلة وفق ما أعلنه مركز الملك سلمان للإغاثة.

وتشمل المساعدات الأدوية وأجهزة علاج الحروق والمحاليل الطبية والكمامات والقفازات والمعقمات والخيوط الجراحية والسلال الغذائية والدقيق والتمور والمواد الإيوائية، مثل الخيم والبطانيات والفرش والأواني.

وبهذا يصبح إجمالي ما تم إيصاله من مساعدات طبية وغذائية وإيوائية عبر الجسر الجوي السعودي منذ انطلاقه حتى اليوم 290 طنًا، تم نقلها عبر أربع طائرات.

ووفق ما أعلنه المركز أمس سيجري توزيع المساعدات بإشراف ومتابعة مكتب المركز في لبنان بالتنسيق مع سفارة خادم الحرمين الشريفين والسلطات المحلية ومؤسسات المجتمع المدني في بيروت، حيث سيتم تقدير الاحتياجات وترتيب الأولويات للوصول إلى المحتاجين بأسرع وقت ممكن للتخفيف من آثار هذه الكارثة على الأشقاء في لبنان.

09 أغسطس 2020 - 19 ذو الحجة 1441
11:07 AM

الطائرة الرابعة وصلت بيروت.. إجمالي مساعدات السعودية 290 طناً عبر 4 طائرات

تشمل أدوية وأجهزة علاج الحروق والمحاليل الطبية والكمامات والسلال الغذائية والدقيق

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,731

وصلت إلى لبنان اليوم الطائرة الإغاثية الرابعة لمساعدة منكوبي انفجار مرفأ بيروت تحمل على متنها 90 طنًا من المساعدات العاجلة وفق ما أعلنه مركز الملك سلمان للإغاثة.

وتشمل المساعدات الأدوية وأجهزة علاج الحروق والمحاليل الطبية والكمامات والقفازات والمعقمات والخيوط الجراحية والسلال الغذائية والدقيق والتمور والمواد الإيوائية، مثل الخيم والبطانيات والفرش والأواني.

وبهذا يصبح إجمالي ما تم إيصاله من مساعدات طبية وغذائية وإيوائية عبر الجسر الجوي السعودي منذ انطلاقه حتى اليوم 290 طنًا، تم نقلها عبر أربع طائرات.

ووفق ما أعلنه المركز أمس سيجري توزيع المساعدات بإشراف ومتابعة مكتب المركز في لبنان بالتنسيق مع سفارة خادم الحرمين الشريفين والسلطات المحلية ومؤسسات المجتمع المدني في بيروت، حيث سيتم تقدير الاحتياجات وترتيب الأولويات للوصول إلى المحتاجين بأسرع وقت ممكن للتخفيف من آثار هذه الكارثة على الأشقاء في لبنان.

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