شرطة الجوف تطيح بشخص سرق مصوغات ذهبية في دومة الجندل

اتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية وأحالته إلى النيابة العامة

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الجوف، بأن الجهات الأمنية تمكنت من استرداد مصوغات ذهبية مسروقة من أحد المنازل في محافظة دومة الجندل والقبض على سارقها.

وقال المتحدث: تم توقيفه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وأحيل إلى النيابة العامة بالمنطقة.