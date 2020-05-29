النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
ارتفاع عدد الحالات المتعافية إلى 57031 حالة

"الصحة" تعلن تسجيل 1581 إصابة جديدة بـ"كورونا".. والإجمالي يرتفع إلى 81766

الدفاع الروسية: إقلاع طائرتي "سو-27" و"سو-30" لاعتراض قاذفات أمريكية

فوق البحر الأسود

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن طائرتين حربيتين روسيتين من طراز "سو-27" و"سو-30"، أقلعتا، لاعتراض قاذفتين استراتيجيتين أمريكيتين فوق البحر الأسود، حسبما أفادت وزارة الدفاع الروسية.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
الدفاع الروسية: إقلاع طائرتي "سو-27" و"سو-30" لاعتراض قاذفات أمريكية
سبق

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن طائرتين حربيتين روسيتين من طراز "سو-27" و"سو-30"، أقلعتا، لاعتراض قاذفتين استراتيجيتين أمريكيتين فوق البحر الأسود، حسبما أفادت وزارة الدفاع الروسية.

29 مايو 2020 - 6 شوّال 1441
05:36 PM

الدفاع الروسية: إقلاع طائرتي "سو-27" و"سو-30" لاعتراض قاذفات أمريكية

فوق البحر الأسود

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
4,805

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن طائرتين حربيتين روسيتين من طراز "سو-27" و"سو-30"، أقلعتا، لاعتراض قاذفتين استراتيجيتين أمريكيتين فوق البحر الأسود، حسبما أفادت وزارة الدفاع الروسية.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,619
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
16,901
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,922
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,699

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة