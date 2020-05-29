أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن طائرتين حربيتين روسيتين من طراز "سو-27" و"سو-30"، أقلعتا، لاعتراض قاذفتين استراتيجيتين أمريكيتين فوق البحر الأسود، حسبما أفادت وزارة الدفاع الروسية.
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الدفاع الروسية: إقلاع طائرتي "سو-27" و"سو-30" لاعتراض قاذفات أمريكية
فوق البحر الأسود
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن طائرتين حربيتين روسيتين من طراز "سو-27" و"سو-30"، أقلعتا، لاعتراض قاذفتين استراتيجيتين أمريكيتين فوق البحر الأسود، حسبما أفادت وزارة الدفاع الروسية.
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الدفاع الروسية: إقلاع طائرتي "سو-27" و"سو-30" لاعتراض قاذفات أمريكيةصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-05-29
29 مايو 2020 - 6 شوّال 1441
05:36 PM
الدفاع الروسية: إقلاع طائرتي "سو-27" و"سو-30" لاعتراض قاذفات أمريكية
فوق البحر الأسود
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن طائرتين حربيتين روسيتين من طراز "سو-27" و"سو-30"، أقلعتا، لاعتراض قاذفتين استراتيجيتين أمريكيتين فوق البحر الأسود، حسبما أفادت وزارة الدفاع الروسية.
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