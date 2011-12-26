رُزق محمد جابر محمد العاصمي بمولود واتفق وحرمه على تسميته "إلياس".
وتلقى "العاصمي" التهاني والتبريكات من الأهل والأصدقاء بهذه المناسبة، داعين الله تعالى أن يجعله من مواليد السعادة.
"العاصمي" يرزق بـ"مولود"
رُزق محمد جابر محمد العاصمي بمولود واتفق وحرمه على تسميته "إلياس".
وتلقى "العاصمي" التهاني والتبريكات من الأهل والأصدقاء بهذه المناسبة، داعين الله تعالى أن يجعله من مواليد السعادة.
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"العاصمي" يرزق بـ"مولود"صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-12-26
رُزق محمد جابر محمد العاصمي بمولود واتفق وحرمه على تسميته "إلياس".
26 ديسمبر 2020 - 11 جمادى الأول 1442
08:24 PM
"العاصمي" يرزق بـ"مولود"
رُزق محمد جابر محمد العاصمي بمولود واتفق وحرمه على تسميته "إلياس".
وتلقى "العاصمي" التهاني والتبريكات من الأهل والأصدقاء بهذه المناسبة، داعين الله تعالى أن يجعله من مواليد السعادة.
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