قالت قيادة قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن إنه تم اعتراض وإحباط هجوم باليستي عدائي باتجاه المنطقة الشرقية.
"التحالف": اعتراض وإحباط هجوم باليستي عدائي باتجاه المنطقة الشرقية
قالت قيادة قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن إنه تم اعتراض وإحباط هجوم باليستي عدائي باتجاه المنطقة الشرقية.قوات التحالف ميليشيا الحوثي الإرهابية صاروخ باليستي
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"التحالف": اعتراض وإحباط هجوم باليستي عدائي باتجاه المنطقة الشرقيةصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-09-04
04 سبتمبر 2021 - 27 محرّم 1443
10:18 PM
اخر تعديل
04 سبتمبر 2021 - 27 محرّم 1443
11:43 PM
"التحالف": اعتراض وإحباط هجوم باليستي عدائي باتجاه المنطقة الشرقية
قالت قيادة قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن إنه تم اعتراض وإحباط هجوم باليستي عدائي باتجاه المنطقة الشرقية.
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