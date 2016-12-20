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"أوميكرون" يهبط بأسعار النفط وبرنت ما زال فوق الـ70 دولارًا

مدفوعًا بمخاوف فرض قيود جديدة بأوروبا وانخفاض الطلب

أدى ازدياد الإصابات بالمتحور أوميكرون في أوروبا والولايات المتحدة، إلى ارتفاع مخاوف المستثمرين من أن يؤدي فرض قيود جديدة إلى انخفاض الطلب على الوقود؛ مما تسبب في تراجع أسعار النفط اليوم الاثنين.

وتراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي اليوم "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 4.95% إلى 67.35 دولارًا للبرميل؛ فيما انخفضت العقود الآجلة للخام العالمي "برنت" بنسبة 4.75% إلى 70.03 دولارًا للبرميل؛ وفقًا لبيانات موقع "بلومبرغ".

وعزا "كلفين وونغ" محلل الأسواق لدى "سي إم سي ماركتس"، الهبوط، إلى المخاوف من القيود الوشيكة على النشاط الاقتصادي لاحتواء انتشار أوميكرون على مستوى العالم؛ وفق "روسيا اليوم".

من ناحية أخرى، زادت شركات الطاقة الأمريكية هذا الأسبوع حفارات النفط والغاز الطبيعي للأسبوع الثاني على التوالي.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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"أوميكرون" يهبط بأسعار النفط وبرنت ما زال فوق الـ70 دولارًا
سبق

أدى ازدياد الإصابات بالمتحور أوميكرون في أوروبا والولايات المتحدة، إلى ارتفاع مخاوف المستثمرين من أن يؤدي فرض قيود جديدة إلى انخفاض الطلب على الوقود؛ مما تسبب في تراجع أسعار النفط اليوم الاثنين.

وتراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي اليوم "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 4.95% إلى 67.35 دولارًا للبرميل؛ فيما انخفضت العقود الآجلة للخام العالمي "برنت" بنسبة 4.75% إلى 70.03 دولارًا للبرميل؛ وفقًا لبيانات موقع "بلومبرغ".

وعزا "كلفين وونغ" محلل الأسواق لدى "سي إم سي ماركتس"، الهبوط، إلى المخاوف من القيود الوشيكة على النشاط الاقتصادي لاحتواء انتشار أوميكرون على مستوى العالم؛ وفق "روسيا اليوم".

من ناحية أخرى، زادت شركات الطاقة الأمريكية هذا الأسبوع حفارات النفط والغاز الطبيعي للأسبوع الثاني على التوالي.

20 ديسمبر 2021 - 16 جمادى الأول 1443
01:58 PM

"أوميكرون" يهبط بأسعار النفط وبرنت ما زال فوق الـ70 دولارًا

مدفوعًا بمخاوف فرض قيود جديدة بأوروبا وانخفاض الطلب

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أدى ازدياد الإصابات بالمتحور أوميكرون في أوروبا والولايات المتحدة، إلى ارتفاع مخاوف المستثمرين من أن يؤدي فرض قيود جديدة إلى انخفاض الطلب على الوقود؛ مما تسبب في تراجع أسعار النفط اليوم الاثنين.

وتراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي اليوم "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 4.95% إلى 67.35 دولارًا للبرميل؛ فيما انخفضت العقود الآجلة للخام العالمي "برنت" بنسبة 4.75% إلى 70.03 دولارًا للبرميل؛ وفقًا لبيانات موقع "بلومبرغ".

وعزا "كلفين وونغ" محلل الأسواق لدى "سي إم سي ماركتس"، الهبوط، إلى المخاوف من القيود الوشيكة على النشاط الاقتصادي لاحتواء انتشار أوميكرون على مستوى العالم؛ وفق "روسيا اليوم".

من ناحية أخرى، زادت شركات الطاقة الأمريكية هذا الأسبوع حفارات النفط والغاز الطبيعي للأسبوع الثاني على التوالي.

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