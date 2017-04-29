أعادت الجهات المختصة، فتح طريق "الهدا" في الاتجاهين، بعد إغلاقه الاحترازي؛ إثر هطول الأمطار التي شهدتها المنطقة. وأوضح حساب المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية "911" أنه تمت إعادة فتح طريق الهدا في الاتجاهين بعد أن نبهت الجهات المعنيّة إلى إغلاقه. ويخدم الطريق المارين من الطائف إلى مكة المكرمة، والصاعدين منها إلى الطائف، وذلك بعد الأمطار التي شهدتها أجزاء من محافظة الطائف.

إعادة فتح طريق "الهدا" في الاتجاهين سعود الدعجاني سبق 2021-04-29 أعادت الجهات المختصة، فتح طريق "الهدا" في الاتجاهين، بعد إغلاقه الاحترازي؛ إثر هطول الأمطار التي شهدتها المنطقة.



وأوضح حساب المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية "911" أنه تمت إعادة فتح طريق الهدا في الاتجاهين بعد أن نبهت الجهات المعنيّة إلى إغلاقه.



ويخدم الطريق المارين من الطائف إلى مكة المكرمة، والصاعدين منها إلى الطائف، وذلك بعد الأمطار التي شهدتها أجزاء من محافظة الطائف.

29 إبريل 2021 - 17 رمضان 1442 12:18 AM

إعادة فتح طريق "الهدا" في الاتجاهين بعد إغلاقه احترازيًا:





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أعادت الجهات المختصة، فتح طريق "الهدا" في الاتجاهين، بعد إغلاقه الاحترازي؛ إثر هطول الأمطار التي شهدتها المنطقة.



وأوضح حساب المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية "911" أنه تمت إعادة فتح طريق الهدا في الاتجاهين بعد أن نبهت الجهات المعنيّة إلى إغلاقه.



ويخدم الطريق المارين من الطائف إلى مكة المكرمة، والصاعدين منها إلى الطائف، وذلك بعد الأمطار التي شهدتها أجزاء من محافظة الطائف.