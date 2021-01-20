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"الصحة": تسجيل 238 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 173 خلال الـ24 ساعة الماضية

مجمع الملك فيصل الطبي بالطائف: استقبال جميع الحالات بنسبة 100% من غد

سيستمر في استقبال حالات كورونا عبر آليةٍ معينة من باب الطوارئ الخاص

ضمن خطة التعافي التي وضعتها "صحة الطائف" لعودة العمل بمجمع الملك فيصل الطبي بالطائف بعد جائحة كورونا، تم اليوم وقوف فريق برئاسة المساعد للطب العلاجي الدكتور فؤاد الثبيتي ومدير المجمع الأخصائي مبارك اليامي على جاهزية المستشفى، وتم وضع الخطوة الأخيرة لبداية العمل بنسبة 100% لاستقبال جميع الحالات بإذن الله غداً الخميس.

يُشار إلى أن المجمع سيستمر في استقبال حالات كورونا عبر آليةٍ معينة من خلال دخول المرضى من باب الطوارئ الخاص الذي حُدد لمرضى الاشتباه بكورونا وإجراء الفحص البصري السريع، وفي حال كانت الحالة مستقرة تدخل للعيادة التنفسية، أما إذا كانت غير مستقرة يتم إحالتها إلى جناح مغلق مجهزة مع الاحتياطات اللازمة. أما الحالات الإيجابية فتدخل إلى العزل مباشرة.

مجمع الملك فيصل الطبي الطائف

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مجمع الملك فيصل الطبي بالطائف: استقبال جميع الحالات بنسبة 100% من غد
سبق

ضمن خطة التعافي التي وضعتها "صحة الطائف" لعودة العمل بمجمع الملك فيصل الطبي بالطائف بعد جائحة كورونا، تم اليوم وقوف فريق برئاسة المساعد للطب العلاجي الدكتور فؤاد الثبيتي ومدير المجمع الأخصائي مبارك اليامي على جاهزية المستشفى، وتم وضع الخطوة الأخيرة لبداية العمل بنسبة 100% لاستقبال جميع الحالات بإذن الله غداً الخميس.

يُشار إلى أن المجمع سيستمر في استقبال حالات كورونا عبر آليةٍ معينة من خلال دخول المرضى من باب الطوارئ الخاص الذي حُدد لمرضى الاشتباه بكورونا وإجراء الفحص البصري السريع، وفي حال كانت الحالة مستقرة تدخل للعيادة التنفسية، أما إذا كانت غير مستقرة يتم إحالتها إلى جناح مغلق مجهزة مع الاحتياطات اللازمة. أما الحالات الإيجابية فتدخل إلى العزل مباشرة.

20 يناير 2021 - 7 جمادى الآخر 1442
03:04 PM

مجمع الملك فيصل الطبي بالطائف: استقبال جميع الحالات بنسبة 100% من غد

سيستمر في استقبال حالات كورونا عبر آليةٍ معينة من باب الطوارئ الخاص

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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ضمن خطة التعافي التي وضعتها "صحة الطائف" لعودة العمل بمجمع الملك فيصل الطبي بالطائف بعد جائحة كورونا، تم اليوم وقوف فريق برئاسة المساعد للطب العلاجي الدكتور فؤاد الثبيتي ومدير المجمع الأخصائي مبارك اليامي على جاهزية المستشفى، وتم وضع الخطوة الأخيرة لبداية العمل بنسبة 100% لاستقبال جميع الحالات بإذن الله غداً الخميس.

يُشار إلى أن المجمع سيستمر في استقبال حالات كورونا عبر آليةٍ معينة من خلال دخول المرضى من باب الطوارئ الخاص الذي حُدد لمرضى الاشتباه بكورونا وإجراء الفحص البصري السريع، وفي حال كانت الحالة مستقرة تدخل للعيادة التنفسية، أما إذا كانت غير مستقرة يتم إحالتها إلى جناح مغلق مجهزة مع الاحتياطات اللازمة. أما الحالات الإيجابية فتدخل إلى العزل مباشرة.

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