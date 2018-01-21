النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 4884 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 6090 خلال الـ 24 ساعة الماضية

دارة الملك عبدالعزيز تحتفي بالمؤرخ محمد العقيلي

بمسرح كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة جازان

نظمت دارة الملك عبدالعزيز الليلة الماضية الندوة السابعة من برنامجها الوطني والعلمي "من أعلام المملكة العربية السعودية"، عن حياة المؤرخ محمد بن أحمد العقيلي، بحضور وكيل إمارة منطقة جازان المساعد للحقوق سعيد بن مناحي، وذلك بمسرح كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة جازان.

وألقى الأمين العام المكلف للدارة الدكتور فهد السماري كلمة قال خلالها: احتفاء دارة الملك عبدالعزيز بالمؤرخ العقيلي يأتي وفاءً لشخصية امتلكت مقود الوفاء لوطنه ومنطقته جازان، فكان عالمًا موسوعيًا خدم الوطن وخدم منطقته في مجالات التاريخ والأدب والتراث، مؤكدًا أهمية التعريف بمجهودات العقيلي البحثية وكيف سعى بحثًا عن المعلومة وتدقيقها.

بعد ذلك، ألقى سلطان العقيلي كلمة أبناء المحتفى به، أعرب خلالها عن تقديرهم للقيادة الرشيدة على ما توليه من اهتمام بالعلماء والمثقفين من رعاية واهتمام، وكذا جهود دارة الملك عبدالعزيز في تكريم والدهم، فيما تابع الحضور عرضًا مرئيًا عن حياة المؤرخ العقيلي.

بعد ذلك، بدأت الجلسة العلمية عن سيرة المؤرخ العقيلي ومؤلفاته وإنجازاته وأعماله الرائدة وإسهامه في بناء البنية الحديثة الثقافية والمعرفية لجنوب المملكة العربية السعودية من خلال التأريخ وبشكل شمولي للجوانب السياسية والاجتماعية والأدبية والبيئية للمنطقة، فضلًا عن مؤلفاته التاريخية والأدبية التي بلغت نحو 35 كتابًا، وكذلك الدراسات والتحقيقات والمقالات التي زادت عن 200 عنوان، من خلال العديد من أوراق العمل التي يقدمها كل من الدكتور عمر طاهر زيلع، والدكتور خالد بن ربيع الشافعي، والدكتور علي بن محمد عريشي، إضافة للمعرض المقام بهذه المناسبة عن الوثائق الشخصية الخاصة بإنتاجه العلمي الذي يعد مصدرًا تاريخيًا من مصادر التاريخ الوطني، وإسهاماته في كل مناحي التاريخ والجغرافيا والآثار والبيئة.

الرئيسية/ المملكة / ثقافة

اعلان
دارة الملك عبدالعزيز تحتفي بالمؤرخ محمد العقيلي
سبق

نظمت دارة الملك عبدالعزيز الليلة الماضية الندوة السابعة من برنامجها الوطني والعلمي "من أعلام المملكة العربية السعودية"، عن حياة المؤرخ محمد بن أحمد العقيلي، بحضور وكيل إمارة منطقة جازان المساعد للحقوق سعيد بن مناحي، وذلك بمسرح كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة جازان.

وألقى الأمين العام المكلف للدارة الدكتور فهد السماري كلمة قال خلالها: احتفاء دارة الملك عبدالعزيز بالمؤرخ العقيلي يأتي وفاءً لشخصية امتلكت مقود الوفاء لوطنه ومنطقته جازان، فكان عالمًا موسوعيًا خدم الوطن وخدم منطقته في مجالات التاريخ والأدب والتراث، مؤكدًا أهمية التعريف بمجهودات العقيلي البحثية وكيف سعى بحثًا عن المعلومة وتدقيقها.

بعد ذلك، ألقى سلطان العقيلي كلمة أبناء المحتفى به، أعرب خلالها عن تقديرهم للقيادة الرشيدة على ما توليه من اهتمام بالعلماء والمثقفين من رعاية واهتمام، وكذا جهود دارة الملك عبدالعزيز في تكريم والدهم، فيما تابع الحضور عرضًا مرئيًا عن حياة المؤرخ العقيلي.

بعد ذلك، بدأت الجلسة العلمية عن سيرة المؤرخ العقيلي ومؤلفاته وإنجازاته وأعماله الرائدة وإسهامه في بناء البنية الحديثة الثقافية والمعرفية لجنوب المملكة العربية السعودية من خلال التأريخ وبشكل شمولي للجوانب السياسية والاجتماعية والأدبية والبيئية للمنطقة، فضلًا عن مؤلفاته التاريخية والأدبية التي بلغت نحو 35 كتابًا، وكذلك الدراسات والتحقيقات والمقالات التي زادت عن 200 عنوان، من خلال العديد من أوراق العمل التي يقدمها كل من الدكتور عمر طاهر زيلع، والدكتور خالد بن ربيع الشافعي، والدكتور علي بن محمد عريشي، إضافة للمعرض المقام بهذه المناسبة عن الوثائق الشخصية الخاصة بإنتاجه العلمي الذي يعد مصدرًا تاريخيًا من مصادر التاريخ الوطني، وإسهاماته في كل مناحي التاريخ والجغرافيا والآثار والبيئة.

21 يناير 2022 - 18 جمادى الآخر 1443
04:01 PM

دارة الملك عبدالعزيز تحتفي بالمؤرخ محمد العقيلي

بمسرح كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة جازان

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
0
235

نظمت دارة الملك عبدالعزيز الليلة الماضية الندوة السابعة من برنامجها الوطني والعلمي "من أعلام المملكة العربية السعودية"، عن حياة المؤرخ محمد بن أحمد العقيلي، بحضور وكيل إمارة منطقة جازان المساعد للحقوق سعيد بن مناحي، وذلك بمسرح كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة جازان.

وألقى الأمين العام المكلف للدارة الدكتور فهد السماري كلمة قال خلالها: احتفاء دارة الملك عبدالعزيز بالمؤرخ العقيلي يأتي وفاءً لشخصية امتلكت مقود الوفاء لوطنه ومنطقته جازان، فكان عالمًا موسوعيًا خدم الوطن وخدم منطقته في مجالات التاريخ والأدب والتراث، مؤكدًا أهمية التعريف بمجهودات العقيلي البحثية وكيف سعى بحثًا عن المعلومة وتدقيقها.

بعد ذلك، ألقى سلطان العقيلي كلمة أبناء المحتفى به، أعرب خلالها عن تقديرهم للقيادة الرشيدة على ما توليه من اهتمام بالعلماء والمثقفين من رعاية واهتمام، وكذا جهود دارة الملك عبدالعزيز في تكريم والدهم، فيما تابع الحضور عرضًا مرئيًا عن حياة المؤرخ العقيلي.

بعد ذلك، بدأت الجلسة العلمية عن سيرة المؤرخ العقيلي ومؤلفاته وإنجازاته وأعماله الرائدة وإسهامه في بناء البنية الحديثة الثقافية والمعرفية لجنوب المملكة العربية السعودية من خلال التأريخ وبشكل شمولي للجوانب السياسية والاجتماعية والأدبية والبيئية للمنطقة، فضلًا عن مؤلفاته التاريخية والأدبية التي بلغت نحو 35 كتابًا، وكذلك الدراسات والتحقيقات والمقالات التي زادت عن 200 عنوان، من خلال العديد من أوراق العمل التي يقدمها كل من الدكتور عمر طاهر زيلع، والدكتور خالد بن ربيع الشافعي، والدكتور علي بن محمد عريشي، إضافة للمعرض المقام بهذه المناسبة عن الوثائق الشخصية الخاصة بإنتاجه العلمي الذي يعد مصدرًا تاريخيًا من مصادر التاريخ الوطني، وإسهاماته في كل مناحي التاريخ والجغرافيا والآثار والبيئة.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,777
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,609
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,865
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,732

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

نجاح التعداد السكاني واجب وطني وأخلاقي

نجاح التعداد السكاني واجب وطني وأخلاقي

علي آل شرمة
الرياض.. صخب إيجابي وحراك لا يهدأ

الرياض.. صخب إيجابي وحراك لا يهدأ

ماجد آل حسنه
ابتسامة فرح وابتسامة عزاء..!!

ابتسامة فرح وابتسامة عزاء..!!

ماجد الحربي
فحص كورونا وابتزاز المستشفيات الخاصة..!!

فحص كورونا وابتزاز المستشفيات الخاصة..!!

عبدالرحمن المرشد
القيم الشخصية وتشكيل المصير

القيم الشخصية وتشكيل المصير

نسيم الصريصري
لماذا تقاعس بعض الدعاة؟

لماذا تقاعس بعض الدعاة؟

حسن آل عمير
من هنا نبعت..!!

من هنا نبعت..!!

ساير المنيعي
نمط الحياة الصحية.. تقدم وتحديات

نمط الحياة الصحية.. تقدم وتحديات

عبدالعزيز الفريان
راجعنا بكرة

راجعنا بكرة

مها الجبر
متى يفهم مشاهير التواصل؟؟؟

متى يفهم مشاهير التواصل؟؟؟

ماجد آل حسنه
عمليات التجميل.. هل توجد رقابة؟

عمليات التجميل.. هل توجد رقابة؟

عبدالرحمن المرشد
الهلال ومعزوفة الحظ..!!

الهلال ومعزوفة الحظ..!!

محمد الصيعري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة