"همس الغامدي" تفوز بجائزة مكتب التربية العربي لدول الخليج للتفوق الدراسي

الدكتور "الزهراني" بارك لأسرتها ومدرستها الذين كانوا خلف هذا التميز والنجاح

هنأ المدير العام للإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة الدكتور عبد الخالق بن حنش الزهراني، الطالبة همس محمد الغامدي بالصف السادس الابتدائي من ابتدائية المصنعة ببلجرشي الفائزة بجائزة مكتب التربية العربي لدول الخليج للتفوق الدراسي في دورتها الثالثة عشرة على مستوى المملكة العربية السعودية. والذي تم الإعلان عنه خلال حفل الجائزة التي نظمها مكتب التربية العربي لدول الخليج (عن بُعد)، برعاية وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ.

كما بارك الدكتور "الزهراني" لأسرتها ومدرستها الذين كانوا خلف هذا التميز والنجاح لتحقيق هذا المنجز الذي يفخر به كل منسوبي ومنسوبات تعليم الباحة، مشيدًا بجهود الطالبة ومثابرتها وطموحها الفائزة نظير تحقيقها للجائزة، ومشجعًا لها لمزيد من الإبداع والتميز لخدمة الوطن، ومنوهًا بالدور الرائد لهذه الجائزة في تشجيع الناشئة وتعزيز التفوق والإبداع في صفوف أبناء وطلبة دول مجلس التعاون، وفتح أبواب المنافسة فيما بينهم، وتنمية قدراتهم ومواهبهم وإتاحة الفرصة لهم للالتقاء والتواصل فيما بينهم بما يُسهم في تحقيق الأهداف الإستراتيجية لمكتب التربية العربي لدول الخليج، مقدمًا شكره لكل من ساند الطالبة في رحلتها لتحقيق هذا المنجز من المعلمات وقائدة المدرسة وأسرتها المباركة ولإدارة التوجيه والإرشاد على جهودهم المتميزة.

ومن جانب آخر أوضحت مديرة إدارة التوجيه والإرشاد نورة الزهراني، أن التفوق الدراسي هو أحد أكثر الأحلام التي تراود مخيلة كل طالب وطالبة وهو الخطوة الأولى للنجاح في جميع مجالات الحياة العملية والعلمية وقد التفتت وزارة التعليم نحو هذا الاتجاه واتخذته كإحدى الوسائل لرفع مستوى الحس الوطني لدى أبناء هذا الوطن الغالي.

أضافت: وكانت جائزة مكتب التربية العربي لدول الخليج للتفوق الدراسي لطلبة التعليم العام إحدى هذه الخطوات الجبارة لوزارة التعليم ولأن أبناءنا الطلبة يحملون في نفوسهم همم الأبطال فقد أقدموا على خوض هذه التجربة وغيرها كثير وتفوقوا على غيرهم.

وتابعت: ونحن في إدارة تعليم منطقة الباحة نفخر بمثل هذه النماذج المتفوقة التي تمثل أبناء وبنات المنطقة ونهنئ أنفسنا أولاً على وجود أمثالهم بيننا.. كما نهنئ الطالبة همس محمد على حصولها على جائزة التفوق في المرحلة الابتدائية على مستوى مناطق المملكة، مبينة مدى حرص تعليم الباحة تعميم الجائزة على جميع مدارس المنطقة للبنين والبنات للمشاركة بالجائزة والمتابعة الجادة والحرص على رفع المشاركات وفق الضوابط الواردة لتحكيم الجائزة ما أسهم في تحقيق هذا المنجز الذي يفخر به تعليم الباحة.