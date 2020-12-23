النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
المحكمة ردَّت دعواها التي ادَّعت فيها تعرُّضها للتعذيب

المحكمة الجزائية: التقارير الطبية وكاميرات المراقبة وإفادات العاملين والعاملات بالسجون والموقوفات أثبتت عدم صحة دعوى لجين الهذلول

"همس الغامدي" تفوز بجائزة مكتب التربية العربي لدول الخليج للتفوق الدراسي

الدكتور "الزهراني" بارك لأسرتها ومدرستها الذين كانوا خلف هذا التميز والنجاح

هنأ المدير العام للإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة الدكتور عبد الخالق بن حنش الزهراني، الطالبة همس محمد الغامدي بالصف السادس الابتدائي من ابتدائية المصنعة ببلجرشي الفائزة بجائزة مكتب التربية العربي لدول الخليج للتفوق الدراسي في دورتها الثالثة عشرة على مستوى المملكة العربية السعودية. والذي تم الإعلان عنه خلال حفل الجائزة التي نظمها مكتب التربية العربي لدول الخليج (عن بُعد)، برعاية وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ.

كما بارك الدكتور "الزهراني" لأسرتها ومدرستها الذين كانوا خلف هذا التميز والنجاح لتحقيق هذا المنجز الذي يفخر به كل منسوبي ومنسوبات تعليم الباحة، مشيدًا بجهود الطالبة ومثابرتها وطموحها الفائزة نظير تحقيقها للجائزة، ومشجعًا لها لمزيد من الإبداع والتميز لخدمة الوطن، ومنوهًا بالدور الرائد لهذه الجائزة في تشجيع الناشئة وتعزيز التفوق والإبداع في صفوف أبناء وطلبة دول مجلس التعاون، وفتح أبواب المنافسة فيما بينهم، وتنمية قدراتهم ومواهبهم وإتاحة الفرصة لهم للالتقاء والتواصل فيما بينهم بما يُسهم في تحقيق الأهداف الإستراتيجية لمكتب التربية العربي لدول الخليج، مقدمًا شكره لكل من ساند الطالبة في رحلتها لتحقيق هذا المنجز من المعلمات وقائدة المدرسة وأسرتها المباركة ولإدارة التوجيه والإرشاد على جهودهم المتميزة.

ومن جانب آخر أوضحت مديرة إدارة التوجيه والإرشاد نورة الزهراني، أن التفوق الدراسي هو أحد أكثر الأحلام التي تراود مخيلة كل طالب وطالبة وهو الخطوة الأولى للنجاح في جميع مجالات الحياة العملية والعلمية وقد التفتت وزارة التعليم نحو هذا الاتجاه واتخذته كإحدى الوسائل لرفع مستوى الحس الوطني لدى أبناء هذا الوطن الغالي.

أضافت: وكانت جائزة مكتب التربية العربي لدول الخليج للتفوق الدراسي لطلبة التعليم العام إحدى هذه الخطوات الجبارة لوزارة التعليم ولأن أبناءنا الطلبة يحملون في نفوسهم همم الأبطال فقد أقدموا على خوض هذه التجربة وغيرها كثير وتفوقوا على غيرهم.

وتابعت: ونحن في إدارة تعليم منطقة الباحة نفخر بمثل هذه النماذج المتفوقة التي تمثل أبناء وبنات المنطقة ونهنئ أنفسنا أولاً على وجود أمثالهم بيننا.. كما نهنئ الطالبة همس محمد على حصولها على جائزة التفوق في المرحلة الابتدائية على مستوى مناطق المملكة، مبينة مدى حرص تعليم الباحة تعميم الجائزة على جميع مدارس المنطقة للبنين والبنات للمشاركة بالجائزة والمتابعة الجادة والحرص على رفع المشاركات وفق الضوابط الواردة لتحكيم الجائزة ما أسهم في تحقيق هذا المنجز الذي يفخر به تعليم الباحة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"همس الغامدي" تفوز بجائزة مكتب التربية العربي لدول الخليج للتفوق الدراسي
سبق

هنأ المدير العام للإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة الدكتور عبد الخالق بن حنش الزهراني، الطالبة همس محمد الغامدي بالصف السادس الابتدائي من ابتدائية المصنعة ببلجرشي الفائزة بجائزة مكتب التربية العربي لدول الخليج للتفوق الدراسي في دورتها الثالثة عشرة على مستوى المملكة العربية السعودية. والذي تم الإعلان عنه خلال حفل الجائزة التي نظمها مكتب التربية العربي لدول الخليج (عن بُعد)، برعاية وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ.

كما بارك الدكتور "الزهراني" لأسرتها ومدرستها الذين كانوا خلف هذا التميز والنجاح لتحقيق هذا المنجز الذي يفخر به كل منسوبي ومنسوبات تعليم الباحة، مشيدًا بجهود الطالبة ومثابرتها وطموحها الفائزة نظير تحقيقها للجائزة، ومشجعًا لها لمزيد من الإبداع والتميز لخدمة الوطن، ومنوهًا بالدور الرائد لهذه الجائزة في تشجيع الناشئة وتعزيز التفوق والإبداع في صفوف أبناء وطلبة دول مجلس التعاون، وفتح أبواب المنافسة فيما بينهم، وتنمية قدراتهم ومواهبهم وإتاحة الفرصة لهم للالتقاء والتواصل فيما بينهم بما يُسهم في تحقيق الأهداف الإستراتيجية لمكتب التربية العربي لدول الخليج، مقدمًا شكره لكل من ساند الطالبة في رحلتها لتحقيق هذا المنجز من المعلمات وقائدة المدرسة وأسرتها المباركة ولإدارة التوجيه والإرشاد على جهودهم المتميزة.

ومن جانب آخر أوضحت مديرة إدارة التوجيه والإرشاد نورة الزهراني، أن التفوق الدراسي هو أحد أكثر الأحلام التي تراود مخيلة كل طالب وطالبة وهو الخطوة الأولى للنجاح في جميع مجالات الحياة العملية والعلمية وقد التفتت وزارة التعليم نحو هذا الاتجاه واتخذته كإحدى الوسائل لرفع مستوى الحس الوطني لدى أبناء هذا الوطن الغالي.

أضافت: وكانت جائزة مكتب التربية العربي لدول الخليج للتفوق الدراسي لطلبة التعليم العام إحدى هذه الخطوات الجبارة لوزارة التعليم ولأن أبناءنا الطلبة يحملون في نفوسهم همم الأبطال فقد أقدموا على خوض هذه التجربة وغيرها كثير وتفوقوا على غيرهم.

وتابعت: ونحن في إدارة تعليم منطقة الباحة نفخر بمثل هذه النماذج المتفوقة التي تمثل أبناء وبنات المنطقة ونهنئ أنفسنا أولاً على وجود أمثالهم بيننا.. كما نهنئ الطالبة همس محمد على حصولها على جائزة التفوق في المرحلة الابتدائية على مستوى مناطق المملكة، مبينة مدى حرص تعليم الباحة تعميم الجائزة على جميع مدارس المنطقة للبنين والبنات للمشاركة بالجائزة والمتابعة الجادة والحرص على رفع المشاركات وفق الضوابط الواردة لتحكيم الجائزة ما أسهم في تحقيق هذا المنجز الذي يفخر به تعليم الباحة.

23 ديسمبر 2020 - 8 جمادى الأول 1442
12:11 AM

"همس الغامدي" تفوز بجائزة مكتب التربية العربي لدول الخليج للتفوق الدراسي

الدكتور "الزهراني" بارك لأسرتها ومدرستها الذين كانوا خلف هذا التميز والنجاح

A A A
عبدالعزيز الشهري - الباحة
2
493

هنأ المدير العام للإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة الدكتور عبد الخالق بن حنش الزهراني، الطالبة همس محمد الغامدي بالصف السادس الابتدائي من ابتدائية المصنعة ببلجرشي الفائزة بجائزة مكتب التربية العربي لدول الخليج للتفوق الدراسي في دورتها الثالثة عشرة على مستوى المملكة العربية السعودية. والذي تم الإعلان عنه خلال حفل الجائزة التي نظمها مكتب التربية العربي لدول الخليج (عن بُعد)، برعاية وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ.

كما بارك الدكتور "الزهراني" لأسرتها ومدرستها الذين كانوا خلف هذا التميز والنجاح لتحقيق هذا المنجز الذي يفخر به كل منسوبي ومنسوبات تعليم الباحة، مشيدًا بجهود الطالبة ومثابرتها وطموحها الفائزة نظير تحقيقها للجائزة، ومشجعًا لها لمزيد من الإبداع والتميز لخدمة الوطن، ومنوهًا بالدور الرائد لهذه الجائزة في تشجيع الناشئة وتعزيز التفوق والإبداع في صفوف أبناء وطلبة دول مجلس التعاون، وفتح أبواب المنافسة فيما بينهم، وتنمية قدراتهم ومواهبهم وإتاحة الفرصة لهم للالتقاء والتواصل فيما بينهم بما يُسهم في تحقيق الأهداف الإستراتيجية لمكتب التربية العربي لدول الخليج، مقدمًا شكره لكل من ساند الطالبة في رحلتها لتحقيق هذا المنجز من المعلمات وقائدة المدرسة وأسرتها المباركة ولإدارة التوجيه والإرشاد على جهودهم المتميزة.

ومن جانب آخر أوضحت مديرة إدارة التوجيه والإرشاد نورة الزهراني، أن التفوق الدراسي هو أحد أكثر الأحلام التي تراود مخيلة كل طالب وطالبة وهو الخطوة الأولى للنجاح في جميع مجالات الحياة العملية والعلمية وقد التفتت وزارة التعليم نحو هذا الاتجاه واتخذته كإحدى الوسائل لرفع مستوى الحس الوطني لدى أبناء هذا الوطن الغالي.

أضافت: وكانت جائزة مكتب التربية العربي لدول الخليج للتفوق الدراسي لطلبة التعليم العام إحدى هذه الخطوات الجبارة لوزارة التعليم ولأن أبناءنا الطلبة يحملون في نفوسهم همم الأبطال فقد أقدموا على خوض هذه التجربة وغيرها كثير وتفوقوا على غيرهم.

وتابعت: ونحن في إدارة تعليم منطقة الباحة نفخر بمثل هذه النماذج المتفوقة التي تمثل أبناء وبنات المنطقة ونهنئ أنفسنا أولاً على وجود أمثالهم بيننا.. كما نهنئ الطالبة همس محمد على حصولها على جائزة التفوق في المرحلة الابتدائية على مستوى مناطق المملكة، مبينة مدى حرص تعليم الباحة تعميم الجائزة على جميع مدارس المنطقة للبنين والبنات للمشاركة بالجائزة والمتابعة الجادة والحرص على رفع المشاركات وفق الضوابط الواردة لتحكيم الجائزة ما أسهم في تحقيق هذا المنجز الذي يفخر به تعليم الباحة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,774
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,671
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
25,827
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,234

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

لغة القرآن.. علامات مبشِّرة

لغة القرآن.. علامات مبشِّرة

عبدالرحمن المرشد
لغتنا العربية.. هي هويتنا

لغتنا العربية.. هي هويتنا

غسان محمد عسيلان
المال يتحوَّل إلى كل شيء!!

المال يتحوَّل إلى كل شيء!!

عبدالمحسن الحارثي
السعودية الأولى في حقوق الإنسان!!

السعودية الأولى في حقوق الإنسان!!

صالح مطر الغامدي
ناصح وموجِّه بملابس النوم..!!

ناصح وموجِّه بملابس النوم..!!

حسن آل عمير
حراك ثقافي واسع ينقل السعودية للعالمية

حراك ثقافي واسع ينقل السعودية للعالمية

علي آل شرمة
فضلاً.. أبقوا المدارس مغلقة!!

فضلاً.. أبقوا المدارس مغلقة!!

غسان محمد عسيلان
عظماء بلا شهادات

عظماء بلا شهادات

إيمان صالح مطر
السعوديون ما يشتغلون..؟!!

السعوديون ما يشتغلون..؟!!

أحمد عجب
الملاحة الجوية وعنان السماء..!

الملاحة الجوية وعنان السماء..!

منيف الحربي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة