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سفير خادم الحرمين لدى موزمبيق يقدم أوراق اعتماده

الرئيس "نيوسي" يؤكد تطلعه لتعزيز العلاقات بين البلدين

قدم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية موزمبيق فهد بن عبدالله العيسى، اليوم، أوراق اعتماده لفخامة الرئيس فيليب جاسينتو نيوسي.

ونقل السفير العيسى لفخامته خلال الاستقبال تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله.

فيما حمله فخامته تحياته لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، معبراً عن تقديره للمملكة حكومة وشعباً، وتطلع بلاده إلى العمل المشترك وتعزيز أوجه التعاون في المجالات كافة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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سفير خادم الحرمين لدى موزمبيق يقدم أوراق اعتماده
سبق

قدم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية موزمبيق فهد بن عبدالله العيسى، اليوم، أوراق اعتماده لفخامة الرئيس فيليب جاسينتو نيوسي.

ونقل السفير العيسى لفخامته خلال الاستقبال تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله.

فيما حمله فخامته تحياته لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، معبراً عن تقديره للمملكة حكومة وشعباً، وتطلع بلاده إلى العمل المشترك وتعزيز أوجه التعاون في المجالات كافة.

21 يناير 2022 - 18 جمادى الآخر 1443
08:14 PM

سفير خادم الحرمين لدى موزمبيق يقدم أوراق اعتماده

الرئيس "نيوسي" يؤكد تطلعه لتعزيز العلاقات بين البلدين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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1,519

قدم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية موزمبيق فهد بن عبدالله العيسى، اليوم، أوراق اعتماده لفخامة الرئيس فيليب جاسينتو نيوسي.

ونقل السفير العيسى لفخامته خلال الاستقبال تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله.

فيما حمله فخامته تحياته لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، معبراً عن تقديره للمملكة حكومة وشعباً، وتطلع بلاده إلى العمل المشترك وتعزيز أوجه التعاون في المجالات كافة.

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