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ماذا قالت الصحف الإماراتية بعد هزيمة منتخبها في نصف نهائي كأس آسيا؟

عبَّرت عن فخرها بأداء اللاعبين وأرجعت الخسارة لأخطاء المدرب الإيطالي

تباينت ردود الأفعال في الصحف الإماراتية أمس الثلاثاء بعد خروج منتخبها من نهائيات كأس آسيا بهزيمة ثقيلة من المنتخب القطري بنتيجة 0/ 4، وذلك في المباراة التي جمعتهما في نصف نهائي كأس آسيا على ملعب محمد بن زايد بإمارة أبو ظبي.

وفي التفاصيل، عبَّرت صحيفة الإمارات عن فخرها بأداء لاعبيها. وقالت صحيفة الإمارات: "عبّرت جماهير المنتخب الوطني عقب نهاية المباراة أمام قطر عن فخرها بأداء لاعبيها خلال اللقاء على الرغم من الخسارة 0- 4، وكان لافتًا تصفيق عدد كبير من الجماهير للاعبين بجانب الهتاف بصوت عالٍ للقائد إسماعيل مطر الذي قدم أداء كبيرًا، وأبدى روحًا عالية في التعامل مع المباراة ".

وسلطت جريدة الاتحاد الضوء على خسارة منتخبها، وقالت: "إن الأبيض يدفع فاتورة أخطاء زاكيروني"، وذكرت أن منتخبها ودع نهائيات كأس آسيا عقب الخسارة بالأربعة في نصف النهائي مساء أمس بعدما منح المنتخب القطري الفرصة لتسجيل هدفين على التوالي في الشوط الأول، ودفع المنتخب فاتورة التشكيل الخاطئ لمدربه الإيطالي زاكيروني الذي منح المنافس كامل الحرية للتحرك ورقيًّا وخططيًّا.


واهتمت صحيفة البيان بخروج منتخبها من تصفيات كأس آسيا، وقالت: خسر منتخبنا الوطني مباراة نصف نهائي كأس آسيا في المباراة التي جمعته بمنتخب قطر على ملعب محمد بن زايد بأبوظبي. ويلاقي الأبيض منتخب إيران على المركز الثالث.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ماذا قالت الصحف الإماراتية بعد هزيمة منتخبها في نصف نهائي كأس آسيا؟
سبق

تباينت ردود الأفعال في الصحف الإماراتية أمس الثلاثاء بعد خروج منتخبها من نهائيات كأس آسيا بهزيمة ثقيلة من المنتخب القطري بنتيجة 0/ 4، وذلك في المباراة التي جمعتهما في نصف نهائي كأس آسيا على ملعب محمد بن زايد بإمارة أبو ظبي.

وفي التفاصيل، عبَّرت صحيفة الإمارات عن فخرها بأداء لاعبيها. وقالت صحيفة الإمارات: "عبّرت جماهير المنتخب الوطني عقب نهاية المباراة أمام قطر عن فخرها بأداء لاعبيها خلال اللقاء على الرغم من الخسارة 0- 4، وكان لافتًا تصفيق عدد كبير من الجماهير للاعبين بجانب الهتاف بصوت عالٍ للقائد إسماعيل مطر الذي قدم أداء كبيرًا، وأبدى روحًا عالية في التعامل مع المباراة ".

وسلطت جريدة الاتحاد الضوء على خسارة منتخبها، وقالت: "إن الأبيض يدفع فاتورة أخطاء زاكيروني"، وذكرت أن منتخبها ودع نهائيات كأس آسيا عقب الخسارة بالأربعة في نصف النهائي مساء أمس بعدما منح المنتخب القطري الفرصة لتسجيل هدفين على التوالي في الشوط الأول، ودفع المنتخب فاتورة التشكيل الخاطئ لمدربه الإيطالي زاكيروني الذي منح المنافس كامل الحرية للتحرك ورقيًّا وخططيًّا.


واهتمت صحيفة البيان بخروج منتخبها من تصفيات كأس آسيا، وقالت: خسر منتخبنا الوطني مباراة نصف نهائي كأس آسيا في المباراة التي جمعته بمنتخب قطر على ملعب محمد بن زايد بأبوظبي. ويلاقي الأبيض منتخب إيران على المركز الثالث.

30 يناير 2019 - 24 جمادى الأول 1440
12:14 AM

ماذا قالت الصحف الإماراتية بعد هزيمة منتخبها في نصف نهائي كأس آسيا؟

عبَّرت عن فخرها بأداء اللاعبين وأرجعت الخسارة لأخطاء المدرب الإيطالي

A A A
حامد العلي - الدمام
5
7,361

تباينت ردود الأفعال في الصحف الإماراتية أمس الثلاثاء بعد خروج منتخبها من نهائيات كأس آسيا بهزيمة ثقيلة من المنتخب القطري بنتيجة 0/ 4، وذلك في المباراة التي جمعتهما في نصف نهائي كأس آسيا على ملعب محمد بن زايد بإمارة أبو ظبي.

وفي التفاصيل، عبَّرت صحيفة الإمارات عن فخرها بأداء لاعبيها. وقالت صحيفة الإمارات: "عبّرت جماهير المنتخب الوطني عقب نهاية المباراة أمام قطر عن فخرها بأداء لاعبيها خلال اللقاء على الرغم من الخسارة 0- 4، وكان لافتًا تصفيق عدد كبير من الجماهير للاعبين بجانب الهتاف بصوت عالٍ للقائد إسماعيل مطر الذي قدم أداء كبيرًا، وأبدى روحًا عالية في التعامل مع المباراة ".

وسلطت جريدة الاتحاد الضوء على خسارة منتخبها، وقالت: "إن الأبيض يدفع فاتورة أخطاء زاكيروني"، وذكرت أن منتخبها ودع نهائيات كأس آسيا عقب الخسارة بالأربعة في نصف النهائي مساء أمس بعدما منح المنتخب القطري الفرصة لتسجيل هدفين على التوالي في الشوط الأول، ودفع المنتخب فاتورة التشكيل الخاطئ لمدربه الإيطالي زاكيروني الذي منح المنافس كامل الحرية للتحرك ورقيًّا وخططيًّا.


واهتمت صحيفة البيان بخروج منتخبها من تصفيات كأس آسيا، وقالت: خسر منتخبنا الوطني مباراة نصف نهائي كأس آسيا في المباراة التي جمعته بمنتخب قطر على ملعب محمد بن زايد بأبوظبي. ويلاقي الأبيض منتخب إيران على المركز الثالث.

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