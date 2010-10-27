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إعلان نتائج القبول المبدئي لـ"القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي" على رتبة جندي

الاستعلام عنها ومعرفة طلبات إجراءات القبول.. متاح عبر بوابة "أبشر- التوظيف"

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول المبدئي بالمديرية العامة للأمن العام "القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي"، على رتبة "جندي".

وذكرت الإدارة أنه يمكن الاستعلام عن نتيجة القبول المبدئي وطلبات إجراءات القبول عبر بوابة "أبشر – التوظيف" على الرابط التالي : https://jobs.sa .

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
إعلان نتائج القبول المبدئي لـ"القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي" على رتبة جندي
سبق

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول المبدئي بالمديرية العامة للأمن العام "القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي"، على رتبة "جندي".

وذكرت الإدارة أنه يمكن الاستعلام عن نتيجة القبول المبدئي وطلبات إجراءات القبول عبر بوابة "أبشر – التوظيف" على الرابط التالي : https://jobs.sa .

27 أكتوبر 2020 - 10 ربيع الأول 1442
02:39 PM

إعلان نتائج القبول المبدئي لـ"القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي" على رتبة جندي

الاستعلام عنها ومعرفة طلبات إجراءات القبول.. متاح عبر بوابة "أبشر- التوظيف"

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
1,037

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول المبدئي بالمديرية العامة للأمن العام "القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي"، على رتبة "جندي".

وذكرت الإدارة أنه يمكن الاستعلام عن نتيجة القبول المبدئي وطلبات إجراءات القبول عبر بوابة "أبشر – التوظيف" على الرابط التالي : https://jobs.sa .

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