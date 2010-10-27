أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول المبدئي بالمديرية العامة للأمن العام "القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي"، على رتبة "جندي". وذكرت الإدارة أنه يمكن الاستعلام عن نتيجة القبول المبدئي وطلبات إجراءات القبول عبر بوابة "أبشر – التوظيف" على الرابط التالي : https://jobs.sa .

إعلان نتائج القبول المبدئي لـ"القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي" على رتبة جندي وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-10-27 أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول المبدئي بالمديرية العامة للأمن العام "القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي"، على رتبة "جندي".



وذكرت الإدارة أنه يمكن الاستعلام عن نتيجة القبول المبدئي وطلبات إجراءات القبول عبر بوابة "أبشر – التوظيف" على الرابط التالي : https://jobs.sa .

27 أكتوبر 2020 - 10 ربيع الأول 1442 02:39 PM

إعلان نتائج القبول المبدئي لـ"القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي" على رتبة جندي الاستعلام عنها ومعرفة طلبات إجراءات القبول.. متاح عبر بوابة "أبشر- التوظيف"





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أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول المبدئي بالمديرية العامة للأمن العام "القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي"، على رتبة "جندي".



وذكرت الإدارة أنه يمكن الاستعلام عن نتيجة القبول المبدئي وطلبات إجراءات القبول عبر بوابة "أبشر – التوظيف" على الرابط التالي : https://jobs.sa .