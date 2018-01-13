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"اتسهلت".. خدمة أطلقها أمين العاصمة المقدسة وهذه مهامها

تعمل 12 ساعة يومياً طوال أيام الأسبوع

أطلق أمين العاصمة المقدسة محمد بن عبدالله القويحص، خدمة "اتسهلت" بهدف الاستعلام عن سير المعاملات واستقبال استفسارات أنظمة بلدي.

وتهدف الخدمة إلى تمكين المستفيد من الاستعلام عن سير المعاملات واستقبال استفسارات أنظمة بلدي (الدعم التقني) للرخص المهنية، من خلال إرسال رسالة واتساب على الرقم 0544229077.


وحددت الأمانة استقبال الاستفسارات من الساعة السابعة صباحاً حتى الساعة السابعة مساءً خلال أيام الأسبوع.

مكة المكرمة أمين العاصمة المقدسة محمد القويحص خدمت اتسهلت

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"اتسهلت".. خدمة أطلقها أمين العاصمة المقدسة وهذه مهامها
سبق

أطلق أمين العاصمة المقدسة محمد بن عبدالله القويحص، خدمة "اتسهلت" بهدف الاستعلام عن سير المعاملات واستقبال استفسارات أنظمة بلدي.

وتهدف الخدمة إلى تمكين المستفيد من الاستعلام عن سير المعاملات واستقبال استفسارات أنظمة بلدي (الدعم التقني) للرخص المهنية، من خلال إرسال رسالة واتساب على الرقم 0544229077.


وحددت الأمانة استقبال الاستفسارات من الساعة السابعة صباحاً حتى الساعة السابعة مساءً خلال أيام الأسبوع.

12 يناير 2020 - 17 جمادى الأول 1441
09:24 PM

"اتسهلت".. خدمة أطلقها أمين العاصمة المقدسة وهذه مهامها

تعمل 12 ساعة يومياً طوال أيام الأسبوع

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
8
6,503

أطلق أمين العاصمة المقدسة محمد بن عبدالله القويحص، خدمة "اتسهلت" بهدف الاستعلام عن سير المعاملات واستقبال استفسارات أنظمة بلدي.

وتهدف الخدمة إلى تمكين المستفيد من الاستعلام عن سير المعاملات واستقبال استفسارات أنظمة بلدي (الدعم التقني) للرخص المهنية، من خلال إرسال رسالة واتساب على الرقم 0544229077.


وحددت الأمانة استقبال الاستفسارات من الساعة السابعة صباحاً حتى الساعة السابعة مساءً خلال أيام الأسبوع.

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