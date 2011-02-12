مجموعة "السعودية" تطلق أول فريق بولو للمنافسة ببطولة الصحراء بالعلا

أكدت مجموعة "السعودية''، شريك موسم لحظات العلا، التزامها بالمساهمة في نمو قطاعَيْ السياحة والرياضة في المملكة، وذلك بإطلاق أول فريق بولو للناقل الوطني السعودي، الذي يضم ثلاثة لاعبين، وسيشارك في بطولة ريتشارد ميل العلا بولو الصحراء 2022، وهو الحدث الذي يترقبه الجميع ضمن فعاليات موسم لحظات العلا. وتفصيلاً، تأتي مشاركة الفريق ضمن الشراكة الاستراتيجية بين "السعودية" والهيئة الملكية لمحافظة العلا، وذلك عبر تعاون مستمر بين الطرفين لتسليط الضوء على التراث الفريد للوجهة التاريخية، وجمالها الطبيعي. وكان الناقل الوطني قد ساهم في العديد من الفعاليات والأنشطة المتنوعة التي تستعرض وجهات الجذب الفريدة بالمدينة الصحراوية التاريخية. وتشمل هذه الأنشطة والفعاليات رحلة "متحف السماء" الأولى في العالم، التي أبرزت الأهمية الثقافية للعلا بوصفها متحفًا حيًّا، يضم أول موقع بالسعودية تدرجه اليونسكو ضمن قائمة التراث العالمي. وكان أيضًا من بين الأنشطة والفعاليات "بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين الدولية للقدرة والتحمل 2022"، وهي سباق الفروسية الحافل بالتحديات، الذي اجتذب 200 متسابق من أكثر من 30 دولة للتنافس عبر تضاريس صحراوية وعرة على امتداد 120 كيلومترًا. وستكون ريتشارد ميل العلا بولو الصحراء واحدة من الفعاليات العديدة المرتقبة التي تدعمها "السعودية"؛ إذ سيتمكن الزوار خلال مهرجان سماء العلا في الفترة من 27 فبراير إلى 12 مارس من التحليق في السماء مع تجربة المناطيد، والاستمتاع بالمشاهد الطبيعية الصحراوية، وسيتمكنون كذلك من الاستمتاع بتجربة "عرض موسيقي تحت النجوم" في 11 مارس، وسيتم تقديم عرض موسيقي رائع على خلفيات صخرة القوس المذهلة. وبهذه المناسبة أوضح خالد بن عبدالقادر طاش، رئيس التسويق بمجموعة الخطوط السعودية: "نشهد في هذه الفترة نموًّا مهمًّا لمجموعة (السعودية) والعلا، والمملكة بشكل عام. ونحن نفخر بأن نكون جزءًا من الخطط الطموحة لربط هذه الوجهة الرائعة بالعالم، ومشاركة ثقافتنا وتراثنا الفريد، والترحيب بزوار السعودية في أكبر متحف حي في العالم. ونتطلع لتعزيز هذه المساهمة من خلال دعم فريق يمثل (السعودية) في بطولة ريتشارد ميل العلا لبولو الصحراء، ويساهم في إظهار تقاليد الفروسية الغنية في السعودية ومستقبلها، بوصفها وجهة سياحية، تحظى بشهرة عالمية، بما يتماشى مع دورنا بوصفنا أجنحة لرؤية 2030". ويضم فريق "السعودية" للبولو الأمير سلمان بن منصور آل سعود، وخوان مارتن نيرو، والدكتور حسام زواوي. وسيكون الظهور الأول للفريق في النسخة الثانية من بطولة ريتشارد ميل العلا لبولو الصحراء. وانطلقت البطولة اليوم الجمعة 11 فبراير بمشاركة أربعة فرق، تضم بعضًا من أفضل اللاعبين من المملكة العربية السعودية ومن جميع أنحاء العالم. ويستمتع الحضور بفرصة فريدة لمشاهدة أهم الأسماء الرياضية في اللعبة، منهم خوان مارتين نيرو، ومارك جانزي، وأدولفو كامبياسو - مؤسس فريق "لا دولفينا"، الذي يعتبر على نطاق واسع أفضل لاعب بولو في التاريخ. وسيتأهل الفائزون في الدور الأول إلى النهائي يوم السبت 12 فبراير. من جهته، قال عمرو زيدان، رئيس الاتحاد السعودي للبولو: "نعتز بأن يكون الناقل الوطني للمملكة راعيًا رئيسيًّا لبطولة ريتشارد ميل العلا لبولو الصحراء. وهذه الشراكة بين (السعودية) وبطولة ريتشارد ميل العلا لبولو الصحراء تؤكد أن رياضة البولو هي جواز سفر إلى العالم. وقد استقبلنا بالفعل العديد من اللاعبين والضيوف من الأرجنتين وأوروبا، الذين عبَّروا عن سعادتهم بزيارة العلا على أول رحلة مباشرة من باريس إلى العلا، وبأن يكونوا من أوائل المسافرين جوًّا إلى هذه الوجهة الرائعة. ونتطلع قُدمًا إلى الترحيب بالمزيد من الرحلات المباشرة التي ستساعدنا في استقطاب لاعبي البولو للمشاركة في المنافسات المستقبلية، وتعزيز الاهتمام بهذه الرياضة على مستوى السعودية". وتعد العلا الموطن التاريخي للفروسية في السعودية. ويعود تاريخ المنطقة إلى آلاف السنين حينما سخَّرت الحضارات القديمة الخيول البرية لتسهيل التجارة والاستكشاف، وأصبحت منطقة العلا وقتها رمزًا للعلاقة الخاصة بين الإنسان والحيوان في هذه المنطقة. يُذكر أن نقوش الخيول موجودة في العديد من النقوش الصخرية المنحوتة منذ آلاف السنوات على جبال العلا. وقد تم بناء ساحة البولو الصحراوية خصيصًا للترحيب بأفضل لاعبي البولو في العالم. ويعد حدث ريتشارد ميل العلا بولو الصحراء 2022 واحدًا من العديد من تجارب الفروسية التي تشيد بماضي الفروسية في المنطقة. وبدوره، صرح السيد فيليب جونز، رئيس إدارة الوجهة السياحية والتسويق بالهيئة الملكية لمحافظة العلا: "نتطلع إلى مواصلة العمل مع الخطوط السعودية للترحيب بالمزيد من الزوار الدوليين للأحداث الرياضية وأنشطة ركوب الخيل لتقدير تاريخ العلا الثري، خاصة مع هذه المناظر الطبيعية الخلابة. نحن نعمل على تطوير البنية التحتية والإسطبلات وتجارة التجزئة لأنشطة الخيول، وغيرها الكثير؛ وذلك لتقديم الدعم الكامل لقطاع الفروسية بالاشتراك الوثيق مع المجتمع المحلي". ويمثل إطلاق "السعودية" لفريق البولو مَعلمًا مهمًّا للناقل الوطني السعودي، وذلك عقب إطلاق رحلات مباشرة بين العلا وباريس يوم 27 يناير الماضي. وكانت "السعودية" قد دشنت رحلاتها الأولى إلى العلا في عام 2010 بأربع رحلات أسبوعية من وإلى جدة. ومنذ ذلك الحين عززت الشركة عملياتها لتلبية الطلب المتزايد؛ إذ تشغل في الوقت الراهن 40 رحلة أسبوعية، تربط العلا بمطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة، ومطار الملك فهد الدولي في الدمام، ومطار الملك خالد الدولي في الرياض، إلى جانب الرحلات التي أطلقتها أخيرًا بمعدل رحلتين أسبوعيًّا من وإلى مطار شارل ديغول في باريس.

مجموعة "السعودية" تطلق أول فريق بولو للمنافسة ببطولة الصحراء بالعلا صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2022-02-11 أكدت مجموعة "السعودية''، شريك موسم لحظات العلا، التزامها بالمساهمة في نمو قطاعَيْ السياحة والرياضة في المملكة، وذلك بإطلاق أول فريق بولو للناقل الوطني السعودي، الذي يضم ثلاثة لاعبين، وسيشارك في بطولة ريتشارد ميل العلا بولو الصحراء 2022، وهو الحدث الذي يترقبه الجميع ضمن فعاليات موسم لحظات العلا.



وتفصيلاً، تأتي مشاركة الفريق ضمن الشراكة الاستراتيجية بين "السعودية" والهيئة الملكية لمحافظة العلا، وذلك عبر تعاون مستمر بين الطرفين لتسليط الضوء على التراث الفريد للوجهة التاريخية، وجمالها الطبيعي.



وكان الناقل الوطني قد ساهم في العديد من الفعاليات والأنشطة المتنوعة التي تستعرض وجهات الجذب الفريدة بالمدينة الصحراوية التاريخية.



وتشمل هذه الأنشطة والفعاليات رحلة "متحف السماء" الأولى في العالم، التي أبرزت الأهمية الثقافية للعلا بوصفها متحفًا حيًّا، يضم أول موقع بالسعودية تدرجه اليونسكو ضمن قائمة التراث العالمي. وكان أيضًا من بين الأنشطة والفعاليات "بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين الدولية للقدرة والتحمل 2022"، وهي سباق الفروسية الحافل بالتحديات، الذي اجتذب 200 متسابق من أكثر من 30 دولة للتنافس عبر تضاريس صحراوية وعرة على امتداد 120 كيلومترًا.



وستكون ريتشارد ميل العلا بولو الصحراء واحدة من الفعاليات العديدة المرتقبة التي تدعمها "السعودية"؛ إذ سيتمكن الزوار خلال مهرجان سماء العلا في الفترة من 27 فبراير إلى 12 مارس من التحليق في السماء مع تجربة المناطيد، والاستمتاع بالمشاهد الطبيعية الصحراوية، وسيتمكنون كذلك من الاستمتاع بتجربة "عرض موسيقي تحت النجوم" في 11 مارس، وسيتم تقديم عرض موسيقي رائع على خلفيات صخرة القوس المذهلة.



وبهذه المناسبة أوضح خالد بن عبدالقادر طاش، رئيس التسويق بمجموعة الخطوط السعودية: "نشهد في هذه الفترة نموًّا مهمًّا لمجموعة (السعودية) والعلا، والمملكة بشكل عام. ونحن نفخر بأن نكون جزءًا من الخطط الطموحة لربط هذه الوجهة الرائعة بالعالم، ومشاركة ثقافتنا وتراثنا الفريد، والترحيب بزوار السعودية في أكبر متحف حي في العالم. ونتطلع لتعزيز هذه المساهمة من خلال دعم فريق يمثل (السعودية) في بطولة ريتشارد ميل العلا لبولو الصحراء، ويساهم في إظهار تقاليد الفروسية الغنية في السعودية ومستقبلها، بوصفها وجهة سياحية، تحظى بشهرة عالمية، بما يتماشى مع دورنا بوصفنا أجنحة لرؤية 2030".



ويضم فريق "السعودية" للبولو الأمير سلمان بن منصور آل سعود، وخوان مارتن نيرو، والدكتور حسام زواوي. وسيكون الظهور الأول للفريق في النسخة الثانية من بطولة ريتشارد ميل العلا لبولو الصحراء.



وانطلقت البطولة اليوم الجمعة 11 فبراير بمشاركة أربعة فرق، تضم بعضًا من أفضل اللاعبين من المملكة العربية السعودية ومن جميع أنحاء العالم.



ويستمتع الحضور بفرصة فريدة لمشاهدة أهم الأسماء الرياضية في اللعبة، منهم خوان مارتين نيرو، ومارك جانزي، وأدولفو كامبياسو - مؤسس فريق "لا دولفينا"، الذي يعتبر على نطاق واسع أفضل لاعب بولو في التاريخ. وسيتأهل الفائزون في الدور الأول إلى النهائي يوم السبت 12 فبراير.



من جهته، قال عمرو زيدان، رئيس الاتحاد السعودي للبولو: "نعتز بأن يكون الناقل الوطني للمملكة راعيًا رئيسيًّا لبطولة ريتشارد ميل العلا لبولو الصحراء. وهذه الشراكة بين (السعودية) وبطولة ريتشارد ميل العلا لبولو الصحراء تؤكد أن رياضة البولو هي جواز سفر إلى العالم. وقد استقبلنا بالفعل العديد من اللاعبين والضيوف من الأرجنتين وأوروبا، الذين عبَّروا عن سعادتهم بزيارة العلا على أول رحلة مباشرة من باريس إلى العلا، وبأن يكونوا من أوائل المسافرين جوًّا إلى هذه الوجهة الرائعة. ونتطلع قُدمًا إلى الترحيب بالمزيد من الرحلات المباشرة التي ستساعدنا في استقطاب لاعبي البولو للمشاركة في المنافسات المستقبلية، وتعزيز الاهتمام بهذه الرياضة على مستوى السعودية".



وتعد العلا الموطن التاريخي للفروسية في السعودية. ويعود تاريخ المنطقة إلى آلاف السنين حينما سخَّرت الحضارات القديمة الخيول البرية لتسهيل التجارة والاستكشاف، وأصبحت منطقة العلا وقتها رمزًا للعلاقة الخاصة بين الإنسان والحيوان في هذه المنطقة.



يُذكر أن نقوش الخيول موجودة في العديد من النقوش الصخرية المنحوتة منذ آلاف السنوات على جبال العلا. وقد تم بناء ساحة البولو الصحراوية خصيصًا للترحيب بأفضل لاعبي البولو في العالم. ويعد حدث ريتشارد ميل العلا بولو الصحراء 2022 واحدًا من العديد من تجارب الفروسية التي تشيد بماضي الفروسية في المنطقة.



وبدوره، صرح السيد فيليب جونز، رئيس إدارة الوجهة السياحية والتسويق بالهيئة الملكية لمحافظة العلا: "نتطلع إلى مواصلة العمل مع الخطوط السعودية للترحيب بالمزيد من الزوار الدوليين للأحداث الرياضية وأنشطة ركوب الخيل لتقدير تاريخ العلا الثري، خاصة مع هذه المناظر الطبيعية الخلابة. نحن نعمل على تطوير البنية التحتية والإسطبلات وتجارة التجزئة لأنشطة الخيول، وغيرها الكثير؛ وذلك لتقديم الدعم الكامل لقطاع الفروسية بالاشتراك الوثيق مع المجتمع المحلي".



ويمثل إطلاق "السعودية" لفريق البولو مَعلمًا مهمًّا للناقل الوطني السعودي، وذلك عقب إطلاق رحلات مباشرة بين العلا وباريس يوم 27 يناير الماضي.



وكانت "السعودية" قد دشنت رحلاتها الأولى إلى العلا في عام 2010 بأربع رحلات أسبوعية من وإلى جدة. ومنذ ذلك الحين عززت الشركة عملياتها لتلبية الطلب المتزايد؛ إذ تشغل في الوقت الراهن 40 رحلة أسبوعية، تربط العلا بمطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة، ومطار الملك فهد الدولي في الدمام، ومطار الملك خالد الدولي في الرياض، إلى جانب الرحلات التي أطلقتها أخيرًا بمعدل رحلتين أسبوعيًّا من وإلى مطار شارل ديغول في باريس.

11 فبراير 2022 - 10 رجب 1443 10:23 PM

مجموعة "السعودية" تطلق أول فريق بولو للمنافسة ببطولة الصحراء بالعلا ضمن سلسلة من الفعاليات والأنشطة المتنوعة بدعم من الناقل الوطني





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أكدت مجموعة "السعودية''، شريك موسم لحظات العلا، التزامها بالمساهمة في نمو قطاعَيْ السياحة والرياضة في المملكة، وذلك بإطلاق أول فريق بولو للناقل الوطني السعودي، الذي يضم ثلاثة لاعبين، وسيشارك في بطولة ريتشارد ميل العلا بولو الصحراء 2022، وهو الحدث الذي يترقبه الجميع ضمن فعاليات موسم لحظات العلا.



وتفصيلاً، تأتي مشاركة الفريق ضمن الشراكة الاستراتيجية بين "السعودية" والهيئة الملكية لمحافظة العلا، وذلك عبر تعاون مستمر بين الطرفين لتسليط الضوء على التراث الفريد للوجهة التاريخية، وجمالها الطبيعي.



وكان الناقل الوطني قد ساهم في العديد من الفعاليات والأنشطة المتنوعة التي تستعرض وجهات الجذب الفريدة بالمدينة الصحراوية التاريخية.



وتشمل هذه الأنشطة والفعاليات رحلة "متحف السماء" الأولى في العالم، التي أبرزت الأهمية الثقافية للعلا بوصفها متحفًا حيًّا، يضم أول موقع بالسعودية تدرجه اليونسكو ضمن قائمة التراث العالمي. وكان أيضًا من بين الأنشطة والفعاليات "بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين الدولية للقدرة والتحمل 2022"، وهي سباق الفروسية الحافل بالتحديات، الذي اجتذب 200 متسابق من أكثر من 30 دولة للتنافس عبر تضاريس صحراوية وعرة على امتداد 120 كيلومترًا.



وستكون ريتشارد ميل العلا بولو الصحراء واحدة من الفعاليات العديدة المرتقبة التي تدعمها "السعودية"؛ إذ سيتمكن الزوار خلال مهرجان سماء العلا في الفترة من 27 فبراير إلى 12 مارس من التحليق في السماء مع تجربة المناطيد، والاستمتاع بالمشاهد الطبيعية الصحراوية، وسيتمكنون كذلك من الاستمتاع بتجربة "عرض موسيقي تحت النجوم" في 11 مارس، وسيتم تقديم عرض موسيقي رائع على خلفيات صخرة القوس المذهلة.



وبهذه المناسبة أوضح خالد بن عبدالقادر طاش، رئيس التسويق بمجموعة الخطوط السعودية: "نشهد في هذه الفترة نموًّا مهمًّا لمجموعة (السعودية) والعلا، والمملكة بشكل عام. ونحن نفخر بأن نكون جزءًا من الخطط الطموحة لربط هذه الوجهة الرائعة بالعالم، ومشاركة ثقافتنا وتراثنا الفريد، والترحيب بزوار السعودية في أكبر متحف حي في العالم. ونتطلع لتعزيز هذه المساهمة من خلال دعم فريق يمثل (السعودية) في بطولة ريتشارد ميل العلا لبولو الصحراء، ويساهم في إظهار تقاليد الفروسية الغنية في السعودية ومستقبلها، بوصفها وجهة سياحية، تحظى بشهرة عالمية، بما يتماشى مع دورنا بوصفنا أجنحة لرؤية 2030".



ويضم فريق "السعودية" للبولو الأمير سلمان بن منصور آل سعود، وخوان مارتن نيرو، والدكتور حسام زواوي. وسيكون الظهور الأول للفريق في النسخة الثانية من بطولة ريتشارد ميل العلا لبولو الصحراء.



وانطلقت البطولة اليوم الجمعة 11 فبراير بمشاركة أربعة فرق، تضم بعضًا من أفضل اللاعبين من المملكة العربية السعودية ومن جميع أنحاء العالم.



ويستمتع الحضور بفرصة فريدة لمشاهدة أهم الأسماء الرياضية في اللعبة، منهم خوان مارتين نيرو، ومارك جانزي، وأدولفو كامبياسو - مؤسس فريق "لا دولفينا"، الذي يعتبر على نطاق واسع أفضل لاعب بولو في التاريخ. وسيتأهل الفائزون في الدور الأول إلى النهائي يوم السبت 12 فبراير.



من جهته، قال عمرو زيدان، رئيس الاتحاد السعودي للبولو: "نعتز بأن يكون الناقل الوطني للمملكة راعيًا رئيسيًّا لبطولة ريتشارد ميل العلا لبولو الصحراء. وهذه الشراكة بين (السعودية) وبطولة ريتشارد ميل العلا لبولو الصحراء تؤكد أن رياضة البولو هي جواز سفر إلى العالم. وقد استقبلنا بالفعل العديد من اللاعبين والضيوف من الأرجنتين وأوروبا، الذين عبَّروا عن سعادتهم بزيارة العلا على أول رحلة مباشرة من باريس إلى العلا، وبأن يكونوا من أوائل المسافرين جوًّا إلى هذه الوجهة الرائعة. ونتطلع قُدمًا إلى الترحيب بالمزيد من الرحلات المباشرة التي ستساعدنا في استقطاب لاعبي البولو للمشاركة في المنافسات المستقبلية، وتعزيز الاهتمام بهذه الرياضة على مستوى السعودية".



وتعد العلا الموطن التاريخي للفروسية في السعودية. ويعود تاريخ المنطقة إلى آلاف السنين حينما سخَّرت الحضارات القديمة الخيول البرية لتسهيل التجارة والاستكشاف، وأصبحت منطقة العلا وقتها رمزًا للعلاقة الخاصة بين الإنسان والحيوان في هذه المنطقة.



يُذكر أن نقوش الخيول موجودة في العديد من النقوش الصخرية المنحوتة منذ آلاف السنوات على جبال العلا. وقد تم بناء ساحة البولو الصحراوية خصيصًا للترحيب بأفضل لاعبي البولو في العالم. ويعد حدث ريتشارد ميل العلا بولو الصحراء 2022 واحدًا من العديد من تجارب الفروسية التي تشيد بماضي الفروسية في المنطقة.



وبدوره، صرح السيد فيليب جونز، رئيس إدارة الوجهة السياحية والتسويق بالهيئة الملكية لمحافظة العلا: "نتطلع إلى مواصلة العمل مع الخطوط السعودية للترحيب بالمزيد من الزوار الدوليين للأحداث الرياضية وأنشطة ركوب الخيل لتقدير تاريخ العلا الثري، خاصة مع هذه المناظر الطبيعية الخلابة. نحن نعمل على تطوير البنية التحتية والإسطبلات وتجارة التجزئة لأنشطة الخيول، وغيرها الكثير؛ وذلك لتقديم الدعم الكامل لقطاع الفروسية بالاشتراك الوثيق مع المجتمع المحلي".



ويمثل إطلاق "السعودية" لفريق البولو مَعلمًا مهمًّا للناقل الوطني السعودي، وذلك عقب إطلاق رحلات مباشرة بين العلا وباريس يوم 27 يناير الماضي.



وكانت "السعودية" قد دشنت رحلاتها الأولى إلى العلا في عام 2010 بأربع رحلات أسبوعية من وإلى جدة. ومنذ ذلك الحين عززت الشركة عملياتها لتلبية الطلب المتزايد؛ إذ تشغل في الوقت الراهن 40 رحلة أسبوعية، تربط العلا بمطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة، ومطار الملك فهد الدولي في الدمام، ومطار الملك خالد الدولي في الرياض، إلى جانب الرحلات التي أطلقتها أخيرًا بمعدل رحلتين أسبوعيًّا من وإلى مطار شارل ديغول في باريس.